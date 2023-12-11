大自然的奇蹟！ 北大武山「雲海的故鄉」日落雲海全記錄 沐浴在神聖的光芒中

北大武山，台灣五嶽之一，是排灣族的聖山。在秋冬之際前往，能在喜多麗斷崖欣賞到令人驚嘆的日落與雲海，因此又被稱為是「雲海的故鄉」！

這次我們安排了北大武山三天兩夜的行程，第一天在喜多麗斷崖欣賞滿滿的雲海，當雲霧散開，夕陽餘暉將天空染成金黃色的那一刻，令人萬分感動激動不已！ 每晚回到山屋時，可以吃到協作們所煮的熱騰騰晚餐，真的覺得很幸福！一定要說北大武山屋的餐點，是目前我們吃到最最最好吃的！

北大武山基本資料

行程所需時間

登山申請文件

屏東縣登山自治條例規定

登北大武山超過4.2公里處往上走，要依照自治條例規定，申請入山、保登山綜合險、隊伍中至少一人須具基本救命術證照課程以上的相關證照，否則被抓到是會開罰的喔

停車資訊

登山行程安排

精彩影片

行程紀錄

北大武新登山口停車場，每天收費100元，有提供廁所可以使用，有些山友是直接前一晚停這邊睡在車上，但我們舟車勞頓之下，還是選擇住在露營區可以光明正大地搭帳煮食，睡前還能洗個舒服的熱水澡。

因為2009年莫拉克颱風(八八風災)重創，導致道路斷裂崩塌，車輛無法行駛至舊登山口，需要從新登山口高繞約2.8公里的距離前往舊登山口，雖然只有短短的2.8公里，但由於需要高繞的關係，大約要花上1.5-2個小時的時間才能到達舊登山口

抵達舊登山口後，於檢查哨之前的這處地方，有桌椅、水源與廁所，可以在這邊稍作修整後再出發，要登北大武的朋友，須在檢查哨出示相關申請文件，查驗後方可通行

從新登山口前往檜谷山莊大約要走4公里的路程，前兩公里會經過多處林蔭小徑，日照不足導致步道溼滑，在通過時需要小心行走，特別是背重裝登山，行走時要特別注意

大多數的危險路段，都有架設U型鐵或繩索加以輔助，其實還算安全，只要小心通過即可

在2.5K處有水源可以取水，帶個濾水器上山，可以少背一點重量，這邊也有長椅可以稍作休息，建議在此處吃點東西恢復體力，因為從2.5K到3.8K上喜多麗斷崖，需要爬升很長一段距離，會比較辛苦一些

4K的三叉路口，走到此處距離檜谷山莊就只剩下10分鐘的路程了。隔天要上北大武山也必須要從此處出發

檜谷山莊開放民眾申請床位數共計42床，周遭營地數15處(4人帳營地)可容納60人露營，每日約可提供住宿102人(資料來源：檜谷山莊官網)

我們是住山屋而非營地搭帳篷，雖然這樣會比較吵一些，但如果碰到下雨天的話，至少進出跟煮食都比較有地方能遮風避雨，代價就是睡覺的時候可能會受到其他人鼾聲的干擾不好入睡。值得一提的是山屋內的床鋪並沒有做成上下舖，每個人床位上方有提供置物的空間，個人其實蠻討厭睡上鋪的，上下床很不方便，加上有些床位踏板設計不良，有跌倒摔下去的風險存在

到檜谷山莊找莊主完成報到後休息一會，大約四點左右，我們換上輕裝往回走到喜多麗斷崖等日落

在到達喜多麗斷崖後沒多久，周遭就被白牆所包圍，持續了將近半小時左右，所幸皇天不負苦心人，最後在即將日落之前便撥雲見日了

日落與雲海真的很美，我覺得照片能還原的程度有限，真的要當下身歷其境才能感受

夕陽最終隱沒在雲層的背後，留下一抹深邃的暮色。這一刻，高山上彷彿沐浴在神聖的光芒中，讓人感到一種靈魂的寧靜。整個場景宛如一幅美麗的山水畫，讓人深深沉浸在大自然的奇蹟之中，仿佛與宇宙共舞的一刹那

由於當時喜多麗斷崖上的人太多了，而在日落之前又幾乎都在拍風景的關係，最後有空要拍自己的照片時，背景只剩下這一片暮色，不過也是很美。

因為第二天要走的五公里並不輕鬆，大約凌晨兩點半左右就要起登，前一晚從喜多麗斷崖看完日落後，回到山屋吃完晚餐便上床睡覺，養足精神才能面對第二天的考驗

大部分的地形都有繩索跟U型鐵輔助，就是謹慎小心走好每一步即可，雖然如此，但途中還是有幾處地方即使有輔助設備也一樣不好通過，在我的印象中至少有三處危險地段，對新手比較不太友善，需要用上一點拉繩攀岩的技巧

途經一處有展望的地點，眼前呈現出的景象是遠處萬家燈火點綴的美不勝收

從黑夜一路走到白天，此時大約抵達了7K左右，途中有在6.3K水源處補水與休息

第一天在喜多麗斷崖看日落，第二天在前往三角點的路上看日出，真的很滿足

雖然北大武山的海拔只有3092公尺，相比較其他百岳來講不算高，但因為在其南北30公里的稜脈上，並沒有一座山比它還要高，因此視野非常遼闊，可以遠眺台灣海峽與太平洋，並且還能將高屏地區盡收眼底，照片中還有拍到高雄著名的地標85大樓呢

登北大武山讓我印象最深刻，也覺得最痛苦的部分就是要爬好幾座假山頭，那種身體與心靈上的折磨，不輸給合歡西峰，特別是每一段往下走的路並不會覺得開心，因為下多少，待會就要爬升多少補回來，而且去程回程都要來一遍，實在很折磨人

最後我們順利的登頂了北大武山，很開心老天爺賜給我們一個這樣好天氣。不過，在休息吃麵包的時候，發生了一件可怕的事情，原本以為只要提防獼猴就好，沒想到會在吃麵包的時候，吃著吃著就被金翼白眉突然飛過來直接搶食，整個人被驚嚇到，幸好沒有受傷，不知道是不是因為有些人會偷偷餵食的關係，導致牠變成這樣子，大家上山的時候需要注意一下

第三天從檜谷山莊睡飽後才下山，我們在喜多麗斷崖拍照時，巧遇黑鷹直昇機，我想應該是在日常訓練，如果是在執行任務，應該是沒有這個空閑靠過來這邊看我們的吧，這張照片是使用75mm的焦段，其實算靠的蠻近的

下山之後，我們前往屏東吃萬巒豬腳當慶功宴，吃飽喝足之後再開車回家不得不說，其實從屏東開回家的路途，才是真正的大魔王

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