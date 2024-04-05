起登中級山！探勘「阿白縱走」攀岩展望 山裡享用羊肉爐超Chill

2023年11月19日-山豬廠長探勘阿白縱走7人享受羊肉爐《中級山》

●阿冷山北北峰-海拔1140公尺-山字森林三角點●

●阿冷山前峰-海拔1520公尺-無基點●

●阿冷山-海拔1540公尺-二等No1546三角點-谷關第八雄●

●太郎山-海拔1508公尺-無基點●

●次郎山-海拔1504公尺-台灣省政府圖根補點●

●白毛山-海拔1522公尺-三等No6408及森林三角點-谷關第六雄●

●白毛山北峰-海拔1172公尺-大甲水督會三角點●

●白毛山北峰-海拔1159公尺-山字森林三角點●

【果園進-白鹿吊橋出】【全程16K-需11小時】●Google Map搜尋=『谷野會館』● 背包

背負30公升+5公升斜背包+3.5公斤的羊肉爐+白鐵鍋共負重約15公斤水:2.5公升+1公升保溫瓶+380cc電解質衣:兩截式雨衣褲+摺疊雨傘+羽絨外套、防風中層外套飾:漁夫帽+Gore-Tex手套+圍巾+頭巾食:食物塑膠罐+鍋爐瓦斯打火機組各2-杯叉匙碗筷不可少醫:醫療包其他:頭燈X3、相機、180公分Sling+2個鉤環、登山杖X2、指北針、小垃圾袋、大型黑色垃圾袋X2(之後會用急救毯取代)、防水無線電。

●林相●

●生態●

●風景●

●地形●

●我們的登山英姿和團照●

GPXhttps://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2740216

●登山路線●

【果園】→【阿冷山登山口】→【四壯士】→【岔路】→【台電界樁】→【阿冷山北北峰】→【阿冷山前峰-岔路】→【阿冷山】→【阿冷山前峰-岔路】→【1493峰-展望點】→【太郎山】→【次郎山】→【岔路】→【白毛山】→【求安線-岔路】→【岔路】→【白毛山北峰1172】→【白毛山北峰1159】→【白毛山登山口】→【白鹿吊橋】→【東關路二段】

●行程介紹●

阿白縱走就是谷關八雄的阿冷山，經上下縱走連峰到谷關七雄老六白毛山，沿途經過阿冷山北北峰、阿冷山前峰、阿冷山、太郎山、次郎山，連峰到達白毛山只有6座山，連峰還沒結束喔，白毛山北峰有分新舊三角點，而且海拔不一樣，所以白毛山北峰算2座山，總共8座山，最早的三角點是海拔1159公尺這顆，我之前有走過白毛山隘勇求安線這條路線，所以知道白毛山北峰有兩顆基石。

阿白縱走全程約16公里，爬升約1500公尺、下降約1600公尺，也有人想過走白阿縱走，白阿縱走也不見得輕鬆唷，光是從白鹿吊橋走到登山口，您可能累了，所以阿白縱走是真的比較妥善，當然太郎山和次郎山及阿冷山，它們的正逆走是沒有影響的，而1490峰展望點要下到太郎山這段是很陡的，逆走不見得好走唷。

●登山心得記錄●

早上4點10分起床，第一件事就是去冰箱拿羊肉爐出來，冷凍過後變成固體，趕快去盥洗，完畢後該帶的東西帶著，準備去搭山友的車到谷關，3台車預定6點30分到中油和平站集合，

時間到大家吃完早餐及上完化妝室，3台車準備出發，今天的行程是A進B出，所以要有一台車放置A處，我們到達白鹿吊橋放置一台車，此車的人下車拿起裝備，在搭其它兩台車，車子過裡冷橋，沿著谷野會館方向開，看到四壯士步道，就往這個方向，7點到達【果園】。

這裡可以停車的數量不多，這裡屬於私人果園，我們到的時候只有2隻狗狗，看來主人還在ZZzz…，我們的做法是先找空地停車，然後留一張紙條寫著相關字，大家整裝後，7點10分起登，起登前拿起Go Pro 拍照錄影，拍照完開始走囉，沿途好多聖誕紅，有一座基地台，36分後到達【阿冷山登山口】。

從後面看很像龍貓洞，經過此洞拿起Go Pro錄影，大家今天去哪呢，阿白縱走唷，大約5分後到達【四壯士】。看一看、算一算是哪幾欉呢，木製觀景台，續走後看到【岔路】，取右上走，陡上15分後到達【台電界樁】。

一塊反射面板，不過這裡有展望喔，不要錯過捏，我們繼續走，經過拉繩攀岩地形，到一個平台，這平台角度抓一下也屬於網景，8點30分到達【阿冷山北北峰】，阿白縱走第一座山峰，休息10分鐘拍照，山頂沒有展望點，休息完畢續走，經過一個展望點，再次拉繩攀岩後，到達一個平台，看起來像是康莊大道，10點22分到達【阿冷山前峰-岔路】。

阿白縱走第二座山峰，也是無展望，休息拍照10分鐘，這裡算是岔路，前峰後面是往白毛山，左下是往阿冷山，阿冷山必須來回，6位山友都是輕裝備背包，我有背羊肉爐，所以我採輕裝，休息完畢出發囉，經過上下起伏二重唱後，10點49分到達【阿冷山】，阿白縱走第三座山峰，山頂也是無展望啦，休息拍照15分鐘，拿起供品放在三角點上，並祈求平安下山，休息完畢後，回到【阿冷山前峰-岔路】。

我回到這裡，再次背起我的羊肉爐重裝，往白毛山方向囉，沿途地上有很多特別的殼斗科，我家裡沒有這個~於是XD，陡上在陡上，到達【1493峰-展望點】。哇嗚 真壯觀，眼前的連峰就是我們，等一下要走的太郎山、次郎山、白毛山連峰，哈哈~這個時候已經超過中午12點了，來吃飯休息60分鐘囉~開始加熱羊肉爐來享受啦，彰化水尾羊肉爐，肉好大顆阿

湯頭好喝且無加酒精捏，另一個爐頭是煮水泡咖啡、泡茶，超級享受啦，當然要先補一補並這樣的享受後，後續的太次白就沒問題了，大約13點30分出發續走，一開始就要下切了，很陡的下切，這裡逆走也沒有好處，約30分鐘到達【太郎山】。

阿白縱走第四座山峰且山頂無展望，休息拍照5分鐘，有一張3隻公水鹿很漂亮，完畢後續走，一樣要先下切在陡上，當然也一樣約30分鐘到達【次郎山】，阿白縱走第五座山峰，哈~山頂能展望白毛山，休息拍照5分鐘，完畢後續走，下切到大平台，左邊有一個舊割草機，還有類似水管的遺址，15點27分到達【岔路】，此岔路下切可以到白毛山，這路線可以順走白毛山西南峰和臭頭山，當也可以回到登山口唷，想從白毛山西南峰路線回到白毛山登山口的，請去尋找GPX比較安全喔，取直行，15點40分到達【白毛山】。

阿白縱走第六座山峰，哈~山頂雖能展望，但逆光看不到山嵐，3位山友包含我，完成谷關八雄了，休息拍照15分鐘，我跟大家說戴起頭燈，休息完續登，第7座和8座要很小心，走太快會忽視唷，下山到網美景點橋，大家也拍一張，續走後，經過【求安線-岔路】，算是穿越密林的路線，容易迷路請不要嘗試，到達展望點，可以展望東卯山及鳶嘴山和稍來山，繼續下切，到達【岔路】，取右走，大約2分鐘到達【白毛山北峰1172】。

這是新三角點，繼續下切，大約5分鐘到達【白毛山北峰1159】，阿白縱走第7座及第8座山峰，回到新三角點後，右側可以回到白毛山步道，剩餘0.7K到達登山口，繼續下切，17點38分到達【白毛山登山口】，還有3K的產業道路呢，繼續走到【白鹿吊橋】，經過橋後回到【東關路二段】，停在這台的司機，載兩位司機去開車，經過一段時間，3台車都會合了，開到東勢市區去吃晚餐囉。

黃牛肉水餃館

『成功登頂、安全下山、平安到家』阿白縱走全員笑CC忘記什麼是累之錄影