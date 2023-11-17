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未完成的夢想！五日能高安東軍全自理 直擊雲海、夜景、水鹿大軍

健行筆記／ 健行筆記hikerguo

兔年初百企劃-五日能高安東軍全自理

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日期：2023年1月26號至30號 

行走距離：約65公里 

總爬升：約5500公尺 

行走時間：5天4夜 (壓縮行程) 

負重量：約20公斤 

感謝本次一起參與的夥伴們：Jay、Ruby、亞倫、阿偉、志傑、高高禮。 

管轄單位：太魯閣國家公園

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目標百岳：

1.能高主峰/3262m/三等三角點/編號：5957

2.能高山南峰/3349m/二等三角點/編號：1453

3.光頭山/3060m/三等三角點/編號：5956號

4.白石山/3110m/三等三角點/編號：5955

5.安東軍山/3068/一等三角點

前言： 七位大男人七個原因 只圖個未完成的夢想 不想過年在家看電視 不想待在家給長輩念 不想留在平地給車塞 不想過年肚子肥一圈 走去百岳不期待變瘦 只期待過年不要變胖 過年迎財神咱迎山神

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我與女友的約定，這五天再怎麼苦也要撐過去啦哈哈哈哈。

D0： 我們各自從新竹、台北於晚上九點半到奧萬大附近朋友家過夜，當天的我們有說有笑，喝著酒烤著火，因為我們知道，明天之後的我們，不知道還笑不笑得出來，享受當下吧！這也是山林教會我們的事情之一呀！

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D1： 行走距離：22.5公里 上河行走時間：400分鐘 / 約7小時 吃完早餐後，我們上接駁直接開爬囉 → 屯原登山口 → (4.5公里，120分鐘) → 雲海保線所 → (8.6公里，210分鐘) → 天池山莊 → (1公里，60分鐘) → 天池岔路 縣界埡口/光被八表紀念碑 → (約1公里，15分鐘) → 電塔下方紮營點

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08:30集結開爬囉，天氣不錯還有太陽，大家精神抖擻的想直殺天池山莊。

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沿途我們有說有笑邊走邊拍照，因為我們知道第一天幾乎平路，沒什麼好害怕的，

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到了下午14:00 我們到了光被八表便開始起霧了，但是不管照片還是要拍還是要即時行樂對吧。

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到了下午17:00我們到了第一天的終點電塔扎營，我記得那時候已經超級冷的，體感溫度已經是0度以下了，趕快拍完照我們就馬上各自回帳篷取暖了。

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總結第一天行程，不會很累幾乎都平路居多，但是到了晚上真的超級冷的，而且晚上起霧。

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晚上的星空真的讚!!

D2： 行走距離：10.9 公里 上河行走時間：380分鐘 / 6.5小時 電塔下方 → (4.7公里，315分鐘) → 途經卡賀爾山→ 能高山主峰 → (0.6公里，20分鐘) → 能高小屋舊址 → (0.5公里，15分鐘) → 台灣池營地 → (1.4公里，30分鐘) → 大陸池營地

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早上05:30起來，結果出太陽囉！我們看到超級開心的，但還是非常非常冷....

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開始往能高山主峰前進，沿途都有開景我們狂拍照。

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有雲有藍天。

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正準備翻過卡賀爾山前再拍一張，真的怎麼拍都好看。

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太冷了穿上雨衣嘿嘿。

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太漂亮啦。

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大約中午我們到了第一座百岳 能高主峰，天氣不好又超級冷，拍完我們就趕快閃人了嘿嘿。

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與女友的約定，再怎麼苦也要撐過去啦哈哈哈哈。

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繼續前往大陸池出發，此時真的覺得寒流來了，跟昨天的太陽比簡直天差地遠。

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到了傍晚因為風太大無法到大陸池，我們在大陸池前的一個大空地直接扎營過夜。

D3： 行走距離：8.2公里 上河行走時間675分鐘 / 11.5 小時   大陸池營地 → (1.3公里，165分鐘) → 途經垂直岩壁拉繩段 → 能高南峰南嶺 → (1.2公里，85分鐘) → 南峰岔路口 → (0.1公里，5分鐘) → 能高山南峰 → (0.1公里，3分鐘) → 南峰岔路口 → (1公里，70分鐘) → 南峰南鞍營地→ (0.8公里，90分鐘) → 3039鞍營地 → (1.1公里，60分鐘) → 光頭山 → (2公里，100分鐘) → 白石池

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第三天是這五天最累的行程，能高南峰也是我覺得最難的百岳，很陡很陡，早上起床依舊是這種天氣我們真的暈倒，只能硬著頭皮前往能高南峰了。

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好險後來真的開景了。

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白雪瀰漫的能高安依舊非常漂亮。

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太舒服啦，第二個百岳好險沒有白牆，讚啦!!

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合照來一張。

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神人我隊友直接帶太陽能板出來。

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一直拍照一直留戀。

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第三顆光頭山入袋，滿滿的雲海真的讚。

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晚上到了今晚的白石池，才真正體會到甚麼是水鹿大軍，不誇張至少40隻以上。

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走麼拍怎麼好看。夜景也是非常美。

D4： 行走距離：11.6公里 上河行走時間：750分鐘 / 12.5 小時    白石池 → (3公里，130分鐘) → 白石山 → (1.3公里，60分鐘) → 萬里池 → (2.1公里，120分鐘) → 屯鹿池 → (1.2公里，45分鐘) → 三岔路口 → (1.2公里，50分鐘) → 安東軍山 → (1.2公里，35分鐘) → 三岔路口 → (2公里，80分鐘) → 第一次過溪處(第一獵寮舊址) → (1.5公里，120分鐘) → 途經紅檜巨木 → 第二獵寮 → (0.9公里，50分鐘) → 大崩壁 → (1.5公里，60分鐘) → 溪床營地(宿)

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超漂亮的萬里池到了，下次二刷我一定要來這裡扎營。

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這天的天氣超級好的，已經沒有大霧與大雪了。

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瘋狂拍照的我嘿嘿。

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走起。

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開始要注意防曬了。

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白石山依舊天氣超好。

D5： 行走距離：9.9公里 上河行走時間：395分鐘 / 6.6 小時 溪床營地 → (0.2公里，10分鐘) → 金杏真路岔路口 → (0.5公里，25分鐘) → 萬大南溪第一合流點 → (1.1公里，35分鐘) → 第二支流合匯點 → (0.8公里，35分鐘) → 第三支流合匯點/鐵皮工寮營地 → (2.4公里，95分鐘) → 途經第四支流合匯點 → 第一越嶺點 → (1.4公里，50分鐘) → 第二越嶺點 → (1.1公里，40分鐘) → 松風嶺/第三越嶺點 → (1公里，35分鐘) → 奧萬大吊橋/楓林吊橋 → (1.4公里，70分鐘) → 奧萬大森林遊樂區遊客中心停車場

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超帥氣。

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很簡單第五天的行程都是在山林裡面，然後一直過溪過溪。

總結心得： 寧願在上山曬太陽吹風吃雪 不願在山下平凡的生活吃喝 -只能說能高安東軍翻臉的速度 比翻書還快欸 五天行程直接體會能高安的四季 真的超爽 趁年輕做一些往後可以一直回味並可以喝酒時臭屁的事情 何樂而不為，過年寒流五天流浪能高安百岳記載此畫下完美句點 感謝山友感謝山神感謝美好的五天天氣 以上。小弟的IG歡迎認識喔(hiker guo)https://www.instagram.com/hiker_guo/

奧萬大 吊橋 國家公園

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