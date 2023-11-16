有如白涓垂掛山谷！汐止「秀峰瀑布小O型」 瀑水自30米高傾下美如畫

旅遊日期:112.10.23

天氣:晴天有雲

秀峰瀑布位於汐止大尖山山腰，瀑水高約30公尺，雨季水量豐沛時氣勢非常壯觀，整個瀑水從30公尺高的山壁傾瀉而下，煞是好看，非雨季時瀑水則顯得涓秀細緻，如一條白涓垂掛山谷，前往秀峰瀑布有完整的步道。

旅遊路線圖:天秀宮13:45→秀峰瀑布入口14:00→秀峰瀑布14:10→大尖山14:50→回天秀宮15:15

13:45車停天秀宮旁停車場。

走勤進路往秀峰瀑布。

眺望汐止及台北市區，左邊是101大樓。

車道大彎處正是秀峰瀑布步道入口。左上大尖山右下秀峰瀑布。

左側山壁上坎有「秀峰瀑布→」。

官方指標牌及簡單導覽圖。秀峰瀑布420公尺、大尖山760公尺。

右下石舖古道山腰繞進往秀峰瀑布，路況相當好。

石階步道緩爬繼續往山谷間挺進。昨天汐止還有下雨路面還是有些濕滑。

遇叉路，左上往大尖山右繞山腰繼續往秀峰瀑布。

路徑繞過大岩下，右邊臨崖架有白鐵欄杆。

左邊大岩壁有個岩洞就是「龍船洞」，等回程再從嚴洞穿過來。走右邊步道繞過。

繞過岩洞另一端的大岩壁下。內凹的岩壁下有石桌椅及秀峰瀑布解說牌。

內凹岩壁下還放置有佛神像。

步道穿過岩壁下面有泰山壓頂的感受。

岩壁尾端下坎有一塊大理石碑，「汐止秀峰山天秀宮拓鋪瀑布路石階工程紀念」。這是一塊紀錄捐獻費用者名錄。碑下有「瀑布向下路走」。

步道在此向下走往溪谷。

向下十幾階步道有轉平繞岩壁下走。

14:10秀峰瀑布 屬於康誥坑溪支流，位於大尖山 麓的山谷岩壁凹處，陡峭的溪澗在汐止水源路的逸林園注入康誥坑溪。 從天秀宮 旁停車場上方小徑進入，林蔭山徑腰繞樹林石壁約20分鐘可到達。

秀峰瀑布屬於懸谷包覆式瀑布，縱深約有30米以上，飛瀑終年不竭。秀峰瀑壁高低層次分明，瀑水自絕崖峭壁傾洩而下沖入水潭，氣勢壯觀，水氣瀰漫漂浮於山谷之間。

瀑布下步道終點設有石桌椅。

瀑布下原路折返。

爬回大岩壁下。

回程穿過龍船洞。剛好讓一人輕鬆穿過。

回到叉路口，取右往大尖山。有點殘缺的古石階路，但路況不錯走。

穿過滿是大型蕨類路段，平緩的土徑。

從瀑布步道口上來的石階步道，爬石階續往大尖山。

滿是青苔的石階未乾有些濕滑。陡石階爬起來有點喘。

步道穿過勤進路續往大尖山。左邊有大尖山高幹78低1電線桿是登口。

登山口有官方指標「大尖山3.5K」。陡爬的古石階步道，左邊還設有木樁護欄。

石階一路陡爬沿途有不少的筆筒樹及蕨類植物，連石階間的縫隙都長出蕨類。

大尖山步道這條路徑還保留著古石階步道，滿是青苔、蕨類。石階未乾稍微濕滑。

步道稍微轉平緩一點也即將攻頂。

爬上稜線休息區，左往大尖山基點右走四分尾山。

14:50大尖山又稱大針山海拔標高460公尺，台灣小百岳有顆土地調查局圖根點。為汐止群山中最有名氣的郊山，亦是汐止最熱門登山休閒路線。

土地調查局圖根點位於涼亭旁。

大尖山登山步道解說牌。

展望絕佳，可以俯瞰整個汐止、南港、七堵地區。

涼亭下方的平坦岩石上還有崁一顆不銹鋼基點，測量點99843。

山頂有涼亭，續行步道可下往天秀宮。

步道上眺望到「白匏湖」。

步道下天秀宮。

15:15回到天秀宮。