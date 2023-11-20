森林浴步道！清風徐來蟬鳴聲 谷關七雄「馬崙山步道」大片原生林好養眼

谷關七雄，位在台中和平區，為台中知名的中級山域，依序為：

八仙山：海拔2,366公尺，步道全長：6公里，高低落差：1,337公尺

馬崙山：海拔2,305公尺，步道全長：7公里，高低落差：1,254公尺

屋我尾山：海拔1,796公尺，步道全長：6.7公里，高低落差：119公尺

波津加山：海拔1,772公尺，步道全長：3.2公里，高低落差：958公尺

東卯山：海拔1,692公尺，步道全長：6.7公里，高低落差：899公尺

白毛山：海拔1,523公尺，步道全長：2.3公里，高低落差：609公尺

唐麻丹山：海拔1,305公尺，步道全長：5.4公里，高低落差：655公尺

萌生谷關七雄第二輪的認證的念頭，時間約在8月下旬正是颱風頻頻干擾的期間，因此在天候放晴的空檔下先完成了東卯山及白毛山周末參考windy應該是適合上山的日子，於是選擇了距離較長的馬崙山步道以石階、山徑、木棧道為主，此行從斯可巴步道起走，回程由八壯士神木的支線下山登山口起，走到山頂有7K的距離，但實際從停車處至登山口還有一段上坡的產業道路，因此來回全程約在15.2K左右。

緩上坡的山徑全程多走在林蔭及松針葉間，踩踏相當舒適森林巨木林立還有歷史遺跡除了登頂前的0.5K碎石陡上坡得需要特別留意。雖然馬崙山堪稱一條五星級的步道但畢竟是中級山等級，高低落差將近1100公尺加上距離長表訂約在8小時左右，有意願上山的朋友可別當成郊山步道來看待。

我的路線：停車處➨瓦浪露營區左轉，共步行約1.2公里可抵達馬崙山主線步道口➨五葉松媽媽➨馬崙山三角點➨回程步道1.8K處接馬崙山支線步道➨八壯士神木O型一圈

谷關七雄~馬崙山步道 相簿

台八線台電巷看到上谷關斯可巴指標後右轉， 旁邊也有馬崙山步道的指標

約莫8點多來到部落，停車不多，看到路邊有空位就先停，其實往前還是有位置，但不差這點路順便先將車子迴轉方便回程，第一次來的時候，也是約停在這裡，對比那時沿路都是車，周末這天算的上安靜。

08:20 藍色天空，翠綠層峰，很適合上山的日子

08:26 停車後來到岔路口，右邊前行至八壯士神木後接步道0.K登山口左邊則接斯可巴步道約1公里多至登山口。第一次來走右邊，這回先取左行。

08:29 路邊已有部分停車。

08:30 看到松媽媽的指標後左轉，

08:33 這裡有馬崙山的指標

08:37 這一帶有露營區，可能來的早，很安靜。

08:47 約莫1公里多的緩上坡後來到登山口，這裡與八壯士登山口不同的是，這裡才設置了谷關七雄馬崙山步道的指標與導覽圖，算是主線。

08:48 從導覽圖上標記了步道上比較特殊的景觀：例如觀景台、工寮 木炭窯、神社等等

08:49 剛好遇上前方這位山友，互相拍照後，各自起走

09:03 步道每0.5K設置距離樁，前0.5K的緩上坡碎石路

09:15 之後走入土徑

09:18 步道1.0K距離樁，另一側則是提醒還剩多少的距離到終點。

09:19 山徑上的野菇

09:22 松媽媽一株樹徑超過1公尺的巨型五葉松，因為樹幹分岔而逃過被砍伐的命運，當地原住民稱這顆樹齡超過百年的五葉松為八壯士的媽媽(發音YaYa)，上山打獵時，都會來抱一抱，祈求平安順利。旁邊設置觀景平台，可眺望蜿蜒的大甲溪谷

09:26 土徑山路偶有落石

09:33 連續兩段木橋。

09:33 步道1.5K距離樁。

09:45 約1.8K處分岔路口，左側是我來的方向，右側則是前往八壯士的馬崙山步道支線。我則續前行。行走斯可巴步道的人不算多， 登山口遇見一對男女生，一位獨行男生，中段遇見一位剛要下山的山友因為時間很早有點驚訝於是打招呼時順便問一下，原來周四就上山的他住了兩晚後要下山對於獨行在山上過夜的山友，個人對其勇氣也是佩服不已。

09:47 步道2.0K距離樁，從這裡步道開始有上坡的感覺

09:57 這天行走遇到的山友不多，偶而才有機會錯身。

09:59 步道約2.4K處再走個50公尺有座觀景台

10:11 觀景台處可以遠眺八仙山主峰，天氣不錯，藍天白雲很清澈。

10:13 步道2.5K距離樁

10:24 踩踏在針葉林間，但也有不少的石塊在山徑上。

10:32 步道3.0K距離樁

10:50 步道3.5K 距離樁，走一半的路程了山徑上有不少的樹根，也許前些時候有下雨有點滑避免山友走捷徑影響路基，山徑上會設置步道方向的圍欄。

11:10 從導覽圖來看，眼前這座應該是過去的伐木工寮。

11:14 步道4.0K距離樁

11:24 步道4.5K距離樁筆直的柳杉林，沒有陽光的曝曬光影從杉林中穿透，行走其間，真的很舒適。

11:25 路徑中不乏高大的巨樹

11:32 木炭窯古早的一種生活型態方式

11:32 連生的巨木，漫開開展的樹枝

11:36 穿越狹窄微陡坡的土徑，兩旁則有長短不一的雜草。

11:45 抵達馬崙山山徑上知名的景點，馬崙名樹除了連生外，向外展延的樹形卻依然挺立

11:46 距離馬崙名樹不遠，有顆八仙山的基石，當然這並非七雄的八仙山，猜想早年八仙山林場與新山分場有某部分的關聯性。

11:49 步道5.0K 距離樁依導覽圖所示，步道5.0K的位置，應是舊時的住宅區分布日治時代的警察局及運動場，當然現在只剩下些許的遺跡可參考。

11:51 步道岔路口，右方上行約30M可至新山遺址，遺址處還有新山國小的遺址在開採伐木時期，新山分場工作員工及家屬有數千人之多，故在此設有國小、駐在所、福利社、宿舍及神社等生活所需設施，後來火災及時代變遷，僅殘留部份建築物與地基，印證當時的榮景。上回已上行看了遺址，這回就略過。

11:55 近中午，山徑起霧了，步道多了一份朦朧美，

12:03 步道5.5K距離樁

12:14 步道6.0K距離樁，這一段則是箭竹林與杜鵑林交錯。剩下最後一公里了。

12:33 休息涼亭，剩下最後約0.5K左右，也是最陡坡的路段，不少山友先行在這裡午餐因山徑起霧，加上體力還可以負荷，當然更想登頂後早點下山。

12:34 步道6.5K距離樁，行至此，終於有剩最後一哩路的喜悅。

12:38 一般道路0.5K，一眨眼的工夫很快就到再走了近7公里的距離，多少耗了些體力，而最後0.5K的陡上大小不一的碎石區更怕一個不小心踩滑或踩空小心翼翼。

12:58 越過幾處攀爬後，終於來到山頂，對比上一次來需要排隊拍照這回的山頂處很安靜。

12:59 就我和另一位男山友，協請拍了照，一旁歇歇補點行動糧。

13:24 約莫休了20分鐘後下山，眼前霧染山徑，下山的心情是愉悅的。

13:30 0.5K的位置有繩索可以借力。

15:48 一路下山在過了斯可巴及八壯士的分岔口，我則由步道支線接續八壯士步道下山。

15:58 步道支線有一段陡峭的石瀑區，巨石上有些還附著青苔若從這裡上山，這一段也是頗為吃力。

16:23 馬崙山支線起點處，從這裡起走約有2.0K的距離會在主線交會。

16:23 0K 距離樁旁則有矗立著八棵高聳的松樹，老根相連固守著崖地，如英勇守護部落的勇士般，因此名為「八壯士」上一次來錯過了，這回認真地細數了一下。

16:29 出步道接民家果園區

馬崙山林相分布有：大片的原生林，百年五葉松和二葉松以及杜鵑林茂密優美的林相，保留伐木歷史遺跡，可看度很豐富走在步道上清風吹拂滴汗的臉頰，蟬鳴聲相伴在寂靜漫長的山徑上，若不是步道距離過長，實屬一條優質的森林浴步道 ^.^

山行地址：台中市和平區 台電巷上谷關斯可巴路標右轉後約2.8K處尋車位

原文出處: 城市漫遊。 gina