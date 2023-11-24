台版大峽谷！苗栗「火炎山」南北稜縱走 免開車登山行程推薦

苗栗三義

熱門小百岳火炎山，號稱台版大峽谷吸引不少人打卡拍照，步道親民好走假日人潮也非常多。火炎山除了可以繞O型路線，也可以挑戰縱走路線，途經火炎山南北稜、慈濟茶園、四月雪小徑、三義木雕博物館最後抵達三義車站。路線風景美，平路多，搭火車就可以來爬山，可說是一個非常方便的免開車行程。

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火炎山怎麼去?

前往火炎山可以直接google導航火炎山登山口，騎車開車都可以抵達，高架橋下就有停車場。不過我們這次安排免開車縱走行程，決定從豐原車站跑到火炎山登山口差不多13K的距離，不想走太遠可以搭火車到泰安車站，再接著走去登山口約4K路程，終點會到三義車站搭火車回程。

火炎山縱走路線、裝備整理

從豐原車站出發沿著三豐路一路跑到后里，沿途有很多便利商店可以補給，抵達火炎山登山口這一段約13K多。走正常路線抵達火炎山三角點，繼續往後走接慈濟茶園，接著走四月雪小徑下山，從三義木雕博物館後面出來這一段約12K多路程，進入三義市區有很多美食小吃可以補給，一路走到三義車站約2.7K路程，全程共約28K。

15L越野背包 遮陽帽、太陽眼鏡 零錢、悠遊卡 補給行動糧餅乾飯糰 手套 越野鞋 水袋2000cc 防風外套 輕便雨衣 行動電源、備用電池 頭燈400流明 個人用品、衛生紙 下載離線地圖 簡單替換衣物

天還未亮5點就跟著跑團朋友一路從豐原跑往火炎山，晚上視線不佳，途經后豐大橋的時候建議打開頭燈才不會遭後車追撞。一路跑到了苗栗交界的義里大橋正好拍到了日出，天空的雲不多，想必今天會有好天氣。

早上6:40抵達火炎山高架橋下，附近有停車場可以停車，通常這時間都開始有人陸續來爬山，大約7~8點後會越來越多人。

火炎山登山口

火炎山由許多土徑跟石頭路組成，可跑性非常高，早上除了登山健行的山友，也有來練習越野跑的勇腳，這次我們也嘗試輕裝來這裡小跑一下~

離登山口不遠就遇到第一個打卡地標，南火炎山

距上次來火炎山已經是N年前，感受到火炎山步道景色跟以前略顯些不同

火炎山峭壁土質鬆散容易坍崩，現在都有做拉繩圍欄，記得不要靠太近

火炎山步道著名的好漢坡是練腿力的好地方，我還太肉腳跑到這邊只能開啟步兵模式

6點多來爬山的人潮還真不少，好漢坡上面有長板凳可以休息

網美打卡景點火炎山大峽谷，大自然鬼斧神工的天然地形，吸引很多人來拍照，不過之前有人為了拍照掉下去，現在都已經圍起來。

遇到好天氣時也是能拍到日出雲海的美景

步道中段都是上下起伏的路線，下坡比較陡滑要注意安全

抵達火炎山三角點前的小廣場，是許多山友休息吃東西的地方，這邊也有路徑能直接下切回到登山口

火炎山三角點

三角點距離小廣場差不多200~300公尺就到了，必收入小百岳口袋名單之一。

三角點往後繼續接著走，前往慈濟茶園，路跡算明顯清楚，也有指示牌指引

前往慈濟茶園都是緩坡土徑跟平路非常好跑，走在稜線上可以欣賞兩側山谷風景

坡度很高的陡下坡，路面頗滑的還好有抓繩可以輔助

相當舒服的小徑，四周開滿花也很好拍

順著路跡一直走抵達土地公廟，這邊有洗手台洗個臉喝水小休一下

土地公廟旁邊階梯續行，後段也幾乎都是平緩土徑，繼續跑起來~

中間會穿越馬路，繼續往對面路徑走

我們邊跑邊拍照一路衝過頭，沒注意到這邊路口有布條，又折返回來，幸好有下載離線地圖

走出來柏油路面遇到交叉口往走邊繼續接往茶園方向，右邊則是直接下山路徑

走出來大馬路到對面有通往茶園的上坡入口，這邊是私人茶園禁止開車進入

慈濟茶園

抵達慈濟茶園完全是個截然不同的景色，整片綠油油實在太療癒了，茶園共分ABC三區，慈濟山則在茶園B區處，這邊可以邊走邊拍照，很好拍。

正巧有農家正在施肥，陽光灑落整片茶園，一旁還有紅磚小屋，形成漂亮美景

茶園B區左手邊看到巨型水塔，直接順著路徑走進去就能找到慈濟山三角點，拍照打卡紀念一下。

四月雪小徑

拍完照折返出來繼續往前走遇到叉路口右轉，接往四月雪小徑

四月雪小徑約2.6K，步道以木塊階梯為主，每年4~5月三義桐花季，白色桐花灑落滿地，一片雪白的景色非常美，有機會再來拍拍

下山非常好跑，約20分鐘就登出四月雪小徑，正巧對面還有個公共廁所可以解決一下。從火炎山登山口開始算的話，到四月雪小徑全程約12K多，難度不高平緩好走適合初中階來挑戰。

順著柏油路下山就可以進入三義市區，有便利商店可以補給，還有許多平價小吃跟客家菜餐廳，google導航三義車站距離約2.7K，完成火炎山一日縱走。

出三義木雕博物館途中發現這間三義隱藏版美食，金萱茶蚵仔煎跟蛋餅，蚵仔新鮮好吃還有金萱茶無限暢飲，順口好喝。食記連結>>【苗栗美食】中原美饌-金萱茶蚵仔煎｜東石港直送鮮蚵，內用老闆招待金萱茶免費喝到飽！

三義車站

除了火炎山縱走可以搭火車之外，還有另一段三員縱走也可以搭火車來三義，接著一路走到銅鑼火車站，勇腳也可以挑戰2段一日走完，這邊分享給大家。

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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