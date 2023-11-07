熱門路線快收！苗栗「三員縱走」欣賞國道風光，搭火車就可以來爬山

苗栗知名賞桐花縱走路線，三員縱走。可以搭乘火車到三義車站，沿著稜線一路走到銅鑼車站，三員縱走途經三角山、三角山北峰、雙峰山、雙峰山西峰、雙峰山北峰、員屯山。可以欣賞苗栗國道風景，稜線平路緩坡居多算滿好走的，且不少處有遮蔭即使走在稜線上也不會太曬，全程約12K左右，是個免開車又能來爬山看風景的熱門行程。

地址:苗栗縣三義鄉雙湖村

難易度:★★★☆☆

三員縱走怎麼去?

三員縱走由三義火車站開始出發，一路走稜線到銅鑼車站，最簡單方便的辦法就是搭火車了~這也成了許多外縣市朋友想來爬山的熱門路線之一，免開車路線難度也不高，適合安排苗栗半日遊、一日遊行程。三員縱走全長約12K，對於還沒走過中長距離的山友，還是有些挑戰難度的，畢竟有幾乎近垂直的攀繩陡坡地形，勇腳大約3~4小時就能走完，一般入門登山者大約抓4~6小時。

火炎山縱走

我們這次行程是從火炎山縱走慈濟茶園到三義車站，繼續接三員縱走，兩段加起來也快30K。不過茶園那段風景真的美，有興趣的朋友我把火炎山縱走路線連結放在下面。>>

【苗栗火炎山南北稜縱走】慈濟山茶園-四月雪小徑-三義車站。免開車登山行程

三員縱走路線、裝備整理

出三義車站右手邊的地下道就能看到往三角山的指示牌，沿路走到三角山登山口約10分鐘路程算滿近的，登山口起登沿路緩上三角山三角點，接著後面的路線都在山稜線上上下下，平路緩坡居多，途經三角山北峰、雙峰山、雙峰山西峰、雙峰山北峰、員屯山，最後直接下山到銅鑼車站，完成三員縱走路線。

15L越野背包 遮陽帽、太陽眼鏡 零錢、悠遊卡 補給行動糧餅乾飯糰 手套 越野鞋 水袋2000cc 防風外套 輕便雨衣 行動電源、備用電池 頭燈400流明 個人用品、衛生紙 下載離線地圖 簡單替換衣物

走出地下道沿路指標明確，一路走往三角山登山口，同三角山農場。

三角山登山口

路口上來有個小涼亭不少人在那邊聊天泡茶休息，旁邊也有大塊空地可以停車，開車朋友來三角山也可以停來這邊

每年4、5月桐花季盛開，三員縱走也是熱門賞桐花路線。

前往三角山三角點有分A、B路線，兩邊最後都能相通，單純爬三角山可以走O型繞回來

步道都是階梯居多，路徑比較原始一些，有許多雜草跟蕨類

爬到半山腰向外看視野很不錯，苗栗三義的國道風光一覽無疑

往三角山三角點有一段攀繩的爬坡，碎石多有點滑要注意安全

這一段得手腳並用，終於爬到上面來，這邊也離登頂不遠了

看到電塔的叉路口往右邊走可抵達三角點

三角山三角點

這邊也有個小涼亭讓大家可以休息

三角山三角點是一塊寬廣的腹地，不過周圍被樹擋住沒什麼展望

旁邊可以看到三員縱走的指示牌及布條，順著路一直走

沿途路跡都還清楚，幾乎都是上下緩坡，也很適合來越野跑

途中也有展望點可以看到苗栗周邊景色

抵達第二座山，三角山北峰，有樹可以遮蔭還有石頭可以休息一下

前往雙峰山有個小陡坡，簡易搭起來的木梯有點不太牢固，踩的時候要注意安全

雙峰山三角點

第3座雙峰山，沒有明顯的基石，但有牌子可以打卡拍照

旁邊叉路下去往慈惠堂方向準備去撿雙峰山西峰

第4座雙峰山西峰，就在往慈惠堂的路邊，拍完照打卡後可以到下面廟宇參拜逛一下

位在雙峰山旁打造的金色廟宇慈惠堂，視野展望極佳，裡面有廁所跟飲水機可以稍微補給一下

參拜完慈惠堂要原路折返切回來，爬坡有點厭世，繼續接著三員縱走

後面還是有幾段好跑的平路，且幾乎都在樹蔭中，中午也不怕曬

第5座雙峰山北峰，無基石，僅有貼在樹上的牌子，簡單拍個照到此一遊

雙峰山前往員屯山的路都是土徑居多，平緩好走

沿路依樣可以欣賞國道美景

員屯山三角點

第6座員屯山入手，終於可以準備下山了~

下山的路徑寬廣好走，沿途也都有指示牌跟布條

下山最後一段階梯路，三員縱走安全登出

登山口出來大馬路右轉，順著路一路跑往銅鑼市區

運氣好還能看到炮仗花海，不過剛好這天來差不多準備凋謝了~

銅鑼車站

從三義車站出發抵達銅鑼車站差不多12K路程，感謝這次同行的夥伴，沿路拍照聊天，讓這趟行程不無聊。銅鑼車站附近有便利商店可以休息補給，爬完山還可以舒服地坐火車回家，記得查好回去班車的時刻表。

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