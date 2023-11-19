台灣百岳第2高峰！ 「雪山主東峰一日單攻」絕美雪山圈谷冰河遺跡、雲海日出盡收眼底

雪山主峰海拔3886公尺，號稱台灣第2高峰。在年初完成了玉山單攻後，想爬很久的雪山主東峰終於成行，這次挑戰雪山主峰依然選擇一日單攻，從雪山登山口出發單程約10.9K，估計抓12小時內完成。一般雪山主東峰行程都建議可以安排2~3天來走會比較輕鬆些，也不會那麼趕。想要一日單攻的朋友建議平時要有一定的運動訓練量，並且做好功課跟準備，剩下的就期待爬山那天的好天氣啦~

雪山主峰要怎麼去?

雪山主峰登山口位在武陵農場內，從台中出發經合歡山>梨山>武陵農場至少要5小時以上的車程，我們決定包接駁車前往，下山後也不用擔心疲勞駕駛的問題。我們周五下班後從8點從台中烏日出發，在車上小瞇一下，抵達武陵農場已經凌晨1點多。進入武陵農場需要門票收費1人/$160元現金，也可以下載APP直接掃描更方便快速。進入園區後還需要開約10分鐘的路程才會抵達登山口，那邊有提供停車格可以找找看有沒有位置。>>武陵農場入園門票收費資訊

雪山登山口

登山日期:2023/10/14 團員共7人下車後在雪山登山口服務站這邊整裝準備出發，門口有信箱記得投放入園證。這次我們單攻大家幾乎都著輕裝上場，最基本的頭燈、雨衣、個人藥物都要準備好，下載離線地圖，看天氣預報走向。為了拍美景，我背了50升的包還帶單眼跟一些裝備，結果我是裡面背最重的哈哈，就當作訓練吧~

我們約凌晨01:45開始起登，前段幾乎都是緩坡地形，大家也都幾乎沒什麼睡就來爬山，這時間點還真的有點累。

走到一半頭開始有點痛，吃了高山症的藥後狀況有好一點，也吃了一些果膠跟咖啡因膠囊提提神

七卡山莊

從登山口到七卡山莊大約2K的路程，這裡算是爬雪山必經的中繼站，如果是安排2天行程，可以先來這裡睡一晚隔天再開始爬。

一直到哭坡之前都是之字型緩坡路線，抵達哭坡之後又是一段爬升

哭坡大小石塊的階梯地形，我盡量都找階距比較小的點一路踩上去，節省力氣大腿也比較不容易抽筋

抵達東峰跟369山莊叉路口，從左邊直接上去約100公尺就能抵達雪山東峰

雪山東峰

雖然摸黑起登走起來比較無聊些，但有天空的星星陪伴心情好很多，且在高山的地方看的好清楚。

繼合歡群峰跟玉山主西峰後，我的第7座百岳，雪山東峰終於解鎖，離主峰還有很遙遠的一段路要走，簡單拍幾張之後繼續往369山莊前進。

目前369山莊在整修中，有另外搭建臨時營地可以搭棚過夜，另外一邊則繼續前往主峰步道

三六九山莊

抵達369山莊這邊約早上5點左右，大家決定在這休息一下吃早餐，看著天色漸亮的火燒雲景色，我們就在路旁的草地上吃東西靜待日出。

約05:20太陽雖然還沒露臉，369山莊周邊已經佈滿雲海，期待人品大爆發。

在這邊休息一下還有吃點東西之後，頭痛症狀整個舒緩很多，高海拔溫度還是比較偏低的，我們也是趕緊穿上防風外套跟毛帽保暖。

約05:45清晨第一道陽光露臉，加上磅礡壯麗的雲海，美景當前趕緊拿起相機記錄這一刻。

陽光灑落在草地搖身一變黃金大草原，我們運氣真的很不錯，難得拍到大景。

太陽升上半空中後大家也休息的差不多了，約6點準備繼續上路

過369山莊後有一小段爬坡，離開一望無際的黃金草原就準備進入黑森林，裡面生態豐富又充滿神秘感，也是躲太陽的好地方呵呵~

黑森林

有幸在步道旁邊遇到正在覓食的長鬚山羊，毛絨絨的樣子好可愛，牠們不怕生也停留在那邊讓我們拍照。

滿滿高大的冷杉樹林也是黑森林的特色，這邊有如童話奇幻森林般的場景。

黑森林途中會經過碎石坡地形，仰頭一望滿滿的大石塊瀑布奇景，也很值得拍照記錄

來到水源處跟主峰步道叉路口，有攜帶濾水器可以來這邊取水

走了差不多1個多小時終於走出黑森林，可以看到周圍山頂的風景，此時已經身在雪山圈谷

雪山圈谷周圍的碎石坡，都是鬆動的石塊很不好走，每一步都要踩穩才不會跌倒，有登山杖輔助會更好走一些。

之前在網路上看到的美麗圈谷，今天終於親眼目睹

早上時間7點半，繼續向前推進

來到9.8k處，真正的挑戰從這裡才開始，相當有難度的碎石坡，除了不太好走還很陡，感覺經過了漫長的時間，結果我們只向前推進了100公尺

從山腰處已經可以看到滿滿的棉花糖雲海，這讓我又開始有了動力繼續攻頂！

雪山圈谷

回頭看向美麗的雪山圈谷地形，是數萬年前冰河曾經造訪台灣留下的遺跡，感嘆大自然的鬼斧神工

雪山主峰

早上08:20，人生第8座百岳，號稱台灣第2高峰的雪山主峰終於登頂，老天賞了我們一個大景跟滿滿的雲海。

幾乎沒睡的我們，雖然有點心力交瘁，但在登頂那一刻頓時忘掉了之前的疲勞，美景當前一切都好值得。

雪山主峰步道有很多走法，可以接著下翠池，或是通到志佳陽山，留著下次再去吧~

晴空萬里中無邊無際的雲海，真的是平時都看不到這樣的風景，今天大家都大飽眼福

北稜角

在主峰休息約半小時吃中餐拍拍照後約9點左右，時間非常夠決定加碼一座北稜角，位在主峰側對面那座雄偉的山頭便是，遠看還有小小的人影站在上頭呢~

前往北稜角的路徑也是頗有挑戰性，要先從主峰下切碎石坡路徑，接著攀升將近垂直的岩壁登上山頂，有拉繩可以輔助，記得每個踩點看好注意安全。

北稜角雖然不被列入百岳之一，這裡的展望跟風景也是非常漂亮，值得一訪

從北稜角眺望不同角度的雪山圈谷，台灣的山岳就是如此迷人

北稜角是聖稜線必經之路，期待下次回到這裡走聖稜線分享更多風景

拍照結束後原路折返回雪山主峰差不多中午10點多左右，北稜角來回主峰剛好1個小時，看到山頂開始白牆準備下山

回程幾乎都是下坡路段，速度就快非常多，碎石頭還是要注意

過了369山莊穿越樹林來到停機坪，雪山東峰就在眼前

白天的雪山東峰決定在上來拍一張周圍風景，回到這裡已經差不多中午12點，可惜已經白牆，接著就一路順著指標跑下山

回到登山口

約莫下午1點40回到登山口，全程花費約12小時完成雪主東+北稜角，號稱雪山的天空之境水池倒影，為今日單攻行程畫下完美句點。

想到剛剛在山上的大白牆，回到武陵農場依舊是美麗的藍天白雲。

來武陵農場畢來的雪山小舖，裡面有販售一些吃的、紀念品跟裝備，旁邊也有廁所非常方便，營業時間為每天08:00~17:00

雪山小舖必吃雪山冰淇淋，我吃的是草莓口味，口感濃郁香甜吃的到果肉。朋友則選了雪山紅茶相當特別，聽說也很好吃喔。

大家平安下山也都累壞了，小歇一下留影紀念，接著到清境吃晚餐準備回台中，路途雖遙遠，但我還會想再來。想來挑戰

雪山單攻的朋友，體能、裝備、天氣都必須要做好充足的準備，當一切都就緒，就盡情的享受台灣山岳帶給你的驚喜吧~分享給大家

登山步道資訊

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