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遊走寧靜純樸小漁村！ 新北「三貂角步道」上燈塔、極東觀景台、百年古厝石頭屋

健行筆記／ 健行筆記姨婆趴趴走

一、Youtube影片:https://www.youtube.com/watch?v=dNlmXi_78NA&t=29s&ab_channel=%E5%A7%A8%E5%A9%86%E8%B6%B4%E8%B6%B4%E8%B5%B0

今天搭乘台灣好行856公車

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來到馬崗(三貂角燈塔)公車站此處也是三貂角步道的停車場

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三貂角步道入口就位在停車場旁步道全長約450公尺沿著步道往上就能抵達三貂角燈塔

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1ac111c095b6aeaee9a589433285359e.jpg三貂角不只是台灣的極東點也是雪山山脈的起點海洋潮流的匯流處貂角位在東海與太平洋兩大海域的交界也是本島最早可以看到曙光的地方約十幾分鐘後登上燈塔所在之處

58064942a1c1b3fb29ad21a5239c4673.jpg映入眼簾的是三大白色建築物分別為頭頂為足球狀的航路雷達、小教堂以及三貂角燈塔

69012661d42094625c7bd79172f1b891.jpg青青草地上更有浪漫的裝置藝術與歐式涼亭充滿地中海風情的景色是許多偶像劇與婚紗照的熱門取景地點

27874b7b16559ba578924b665ab4651c.jpg此處為民航局三貂角雷達台遊客止步，無法進入參觀只能在大門圍籬外觀望、拍攝

9c75506faf9484690fcf89962ad2cb8f.jpg來到一處觀景平台這裡可說是觀賞龜山島極佳的位置遠眺龜山島彷彿望見一隻烏龜正靜靜地浮在海面上

f880046f5c74cef146b54e9ffa576d21.jpg來到三貂角燈塔塔區大門

cf7fdbea3bca01c3b96c2f32a3a64683.jpg走進裡面，準備造訪參觀三貂角燈塔

4e80db36407ad1963397594858ca11ab.jpg三貂角燈塔，建於1935年（民國24年）塔高16.5公尺，屹立在極東峽角上，面向太平洋

c76dea6f7b19f890431cceb6e3c4843c.jpg燈塔內部設有展示館供人參觀展示與燈塔相關的物品、零件和模型以及全台燈塔分布區域讓遊客更深入了解台灣燈塔的資訊與歷史

464c4706ef7623802713682a07fa2e4c.jpg走出燈塔外，站在護欄邊可以俯瞰下方馬崗的海岸與蔚藍大海

65d8be8ad1b2d071bb6513dce59ee7ea.jpg離開三貂角燈塔區準備前往塔區斜下方的極東觀景台

6bfd790d6f2032833eeb7cbcd0535a8b.jpg沿著指示牌往下走約走190公尺，就能抵達極東觀景台

6cc40f3d15b05052c0c024830aaf27e6.jpg走在步道上，看著天、海一線景色真的很漂亮

1e6cba93ee911955fc493a8da6b8dbe9.jpg抵達極東觀景台

72595f04fa13e9a0c9dbd41bfb8fec95.jpg此處有經緯度標示、比讚的手指雕塑

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8e043716cfc068efa2482bfcbb58a9c1.jpg來到觀景台前方的柵欄處

00309de6b5b3f624f7211347f2191332.jpg在此可以觀賞海浪與岩石碰撞的美麗浪花俯瞰下方馬崗漁村的九孔鮑魚養殖場以及台灣最東點

0d6756218d7caf533e5a169c521ff52a.jpg回頭還可看到蜿蜒步道、白色燈塔及足球形雷達站同時出現在畫面中皆是三貂角數一數二最美的風景

7e86d8a062d620f6798389604c6fb4dd.jpg離開三貂角燈塔區準備下山走回停車場，接著前往極東公園

98db3e8f61c04919e1b5d03309c73142.jpg回到三貂角步道的停車場

f120635cb6ca0f13011f5ad35eb9f264.jpg往下走右轉來到極東公園

ebc4289e9e5742eab56fa869683274ec.jpg側邊及前方種植整排椰子樹，隨風搖曳超有度假的氛圍

bc0b0bbe0df7f4bfa731b33151b53573.jpg極東公園內有座極東小屋是一座五邊形的涼亭可以在裡面休憩看海遠眺台灣極東點的太平洋海域

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bf729ad54258a23e01071ea976bc07a0.jpg公園內，EASTPARK極東公園造型雕塑成為東北角相當知名的美拍景點

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b39d6ffee866138908fa42d65b02cdb5.jpg離開極東公園接著來到馬崗漁村

a95ce46fba20dd9c28b30a4687ee2f70.jpg途經馬崗市民活動中心

1bb87730824446e79aef1818d4454f46.jpg到斜對面購買海燕窩與石花凍來解渴非常好喝又消暑

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57de206db29707aa38494d8a3457f454.jpg馬崗漁村是臺灣最東邊的漁村因此又被稱成為極東漁村有著寧靜純樸的模樣湛藍海水譜寫海女的故事

8643c76437d86d48fc2bad180296b980.jpg石頭屋裡滿是討海人生活的寫照宛若被世人遺忘的地方

d78849c17baa6de0d52ea4d857b48fcc.jpg這裡最著名的石頭屋隨處可見可惜許多石頭屋疏於維護很多都已經快要荒廢了

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11ab750adb5e1abd30ffc2bca438a31a.jpg途經百年古厝，目前依舊有村民住在裡面

c8ada67d73898f1046251c8769a67a0e.jpg石頭屋一般以海邊、山上滾落之砂岩、咾咕石建成面對海洋時跟一般建築不同不會採用「海景第一排」而大開落地窗取而代之是唯一一個不大的觀浪窗用以觀察海況

bd3b4f9839cea3ad4d107c49ec103951.jpg而正門多半設置在非面海處這是因為這裡秋冬風、浪極大為了防風浪及保護住家往往石頭屋外圍會再建築防浪外牆以防風浪襲擊

6c88892e6dbfa9c44bf722ab94f34268.jpg這裡也有台灣最東邊的咖啡館馬崗街27號咖啡小館，粉紅色牆面就坐落在百年大榕樹旁

da95573715ded62b1e8255767e6fe293.jpg幾隻慵懶的貓咪就躺在地上睡覺

a60db56d2c2d1f558ce8111450c86256.jpg往前則是最東邊的九孔鮑魚火鍋美食

436a60e640b35a8fe6f6b5077e3f57d7.jpg再往海邊走則是九孔鮑魚養殖場養殖場依著潮間帶地形而建形成半開放式的飼養環境潮水的走向讓九孔池保持在活水狀態

a6654d98b4a147b7632b722070c6be10.jpg養殖場的海水相當清澈，池內的石頭清晰可見

e4b4efb4f1d04cec4292af7fadb14811.jpg此時天空不作美，開始下起雨來了雨越下越大，只好離開養殖場前往嗨九蒸鮮小吃躲雨，順道享用海鮮美食

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新北三貂角燈塔、馬崗漁村交通及旅遊資訊:
1、三貂角不只是台灣的極東點，也是雪山山脈的起點，也是本島最早可以看到曙光的地方。
2、三貂角燈塔，建於1935年（民國24年），塔高16.5公尺，屹立在極東峽角上，面向太平洋，燈塔內部設有展示館供人參觀。
3、馬崗漁村是臺灣最東邊的漁村，因此又被稱成為極東漁村，湛藍海水譜寫海女的故事，石頭屋裡滿是討海人生活的寫照。
4、馬崗漁村有台灣最東邊的咖啡館，馬崗街27號咖啡小館。
5、九孔鮑魚養殖場，養殖場依著潮間帶地形而建，形成半開放式的飼養環境，潮水的走向讓九孔池保持在活水狀態。
6、馬崗漁村美食資訊: 馬崗石頭屋咖啡美食、嗨九蒸鮮小吃、馬崗走走海鮮食堂、馬崗街27號咖啡小館、靠海生活、屘姨小卷米粉、阿萬柑仔店、海味鮮食坊、馬崗哨所咖啡、NiMoCafe妮萌咖啡等。
7、交通資訊: 大眾運輸: 馬崗(三貂角燈塔)站 a、台灣好行黃金福隆線856公車[瑞芳-馬崗(三貂角燈塔)]，於馬崗(三貂角燈塔)站下車。 b、台灣好行宜蘭東北角海岸線綠19[礁溪轉運站-馬崗(三貂角燈塔)]，馬崗(三貂角燈塔)站下車。 馬崗市民活動中心站 a、新北幸福巴士福連線，(貢寮火車站-鶯歌石)，於馬崗市民活動中心站下車。

漁村 咖啡 步道

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