不得不讚嘆！「豐原大縱走」享受山林氣息 打卡大自然的鬼斧神工「霜淇淋」

豐原大縱走

景點介紹

公老坪蜈蚣崎登山步道，海拔最高403公尺，位於台中市豐原區，是有百年歷史的蜈蚣崎古道，為公老坪居民通往山下的交通要道，因古道蜿蜒崎嶇如似蜈蚣狀而得名，步道全長約690公尺，以就地取材的卵石鋪設而成，加上修築木棧道，循著步道穿梭於林間，清風陣陣、沙沙竹聲，享受山林氣息，步道最高點為公老坪景觀台，是欣賞夜景的著名景點，展望遼闊，市街景色盡收眼底

三崁頂登山步道，位於豐原，由北坑一巷出發，先走北坑巷健行步道，再來到三崁頂步道登山口，主要有1號，2號及3號步道，每條路線都走在森林之中，免去日曬，共同特色為坡度陡峭，並非輕鬆路線，先經三崁頂山，後登頂清風嶺，海拔452公尺，山頂被果園與草木遮蔽無展望

行前須知

行程規劃：富翁街260巷登山口＞公老坪蜈蚣崎步道＞展望點＞公老坪觀景平台＞人車分道木棧道＞丘逢甲公園觀景平台＞中90線＞北坑一巷＞北坑巷健行步道＞三崁頂1號步道＞返回北坑一巷續前行＞多岔登山口＞三崁頂2號步道＞三崁頂山＞觀景台＞清風嶺＞霜淇淋樹＞3B步道＞3號步道＞原登山口＞中90＞中正公園步道

路線里程：8字型，總路程約9K

爬升高度：200公尺

大眾運輸：台鐵（豐原站）與Ubike

準備出發

今天由公老坪蜈蚣崎步道起登，連走北坑巷健行步道，三崁頂登山步道，沿途建有多做觀景平台，途經數座豐原知名公園，串在一起走，可謂誘人的郊山縱走套餐組合，里程長，步道親民，彷彿台中版的台北大縱走，且豐原公車與Ubike系統眾多，交通相當便利

今天由富翁街260巷蜈蚣崎步道登山口起登，也稱作坪頂巷登山口，位在翁子公園內，這裡海拔約250公尺，若搭乘大眾運輸，可由台鐵豐原站轉騎Ubike，路程約2.8公里

一開始為水泥路，且已經略有展望

豐原舊名為葫蘆墩，以本區地形如葫蘆，故取其名，至日治時期，由於當地土地肥沃且灌溉便利，使當地生產的葫蘆墩米品質極佳，媲美瑞穗佳稻，日人稱豐葦原之瑞穗國，將葫蘆墩改名為豐原

公老坪蜈蚣崎步道

看見古樸的鵝卵石路面，就知道這是公老坪蜈蚣崎古道入口了

指標寫往丘逢甲紀念公園

徜徉美麗的卵石路，相當愜意懷古，中後段以木棧道形式為主，一路陡上

公老坪蜈蚣崎登山步道，是有百年歷史的蜈蚣崎古道，為公老坪居民通往山下的交通要道，因古道蜿蜒崎嶇如似蜈蚣狀而得名

展望點

途中經過一處展望點，能俯瞰豐原市區，連國道4號公路都一清二楚，對面后里的山頭還有點類似火炎山

大約700公尺距離，就到達步道的高點，建有一座電塔，接上馬路（中90線）後取右行，順著人車分道木棧道前進

公老坪觀景平台

很快就來到公老坪觀景台，展望非常遼闊，景色無敵美，包括台中的豐原，后里，外埔，甚至大甲區，皆一覽無遺，令人印象深刻

相傳兩百多年前，曾有位姓許諱公老的人，號召了鄉民墾殖於豐原東北郊丘陵，篳路藍縷，終老於斯，後人為感念這位先人，於是稱此大片山坡區域為公老坪，亦寫作公羅坪

離開觀景平台後續前行，經過丘逢甲紀念公園，也建有觀景台，景緻跟方才差不多，也還不錯

繼續前行，還經過當年職棒興農牛隊的球員宿舍

前方的山群就是等一下要爬的三崁頂及清風嶺，繼續走中90鄉道

北坑巷健行步道

走了一大段產業道路後，左轉進北坑一巷，過北坑橋後就是北坑巷健行步道入口

首先遇到三崁頂1號步道，先來走看看

因步道後段雜草叢生，似乎很少人走，因此決定返回主路線，繼續前行

三崁頂2號步道

沒多久就來到重要的多岔登山口，海拔330公尺，我們選擇最陡的三崁頂2號步道上山，預計走O型，走3號下山，2號步道又有好漢坡的封號，但其實都差不多陡峭

眺望興農宿舍及公老坪山頂

三崁頂

過了土地公廟後，首先到達三崁頂山，海拔410公尺，山頂有一座電塔，還有休憩遮雨棚與戶外健身場，竟然還裝設有電視機？！

接著往清風嶺方向走

依然是陡上木階梯

觀景台

經過一處觀景台，視野還不錯，能清楚望見國道4號車流過山洞景觀

看見清風嶺廣場就代表快要登頂了，累了可以在此休憩一下

清風嶺

抵達清風嶺，海拔452公尺，山頂被果園遮蔽無視野

三崁頂3B號步道

最後走3B號步道下山，走一個環狀路線，這裡的一大看點就是擁有許多獨特的樹木

除了護國神木外，還有一個超奇特的霜淇淋樹

不管怎麼看，都非常像霜淇淋，也有點像可頌麵包，令人不得不讚嘆大自然的鬼斧神工

3B步道很快就接上3號步道，返回登山口後原路走回中90線，仍然是順著馬路下山，途中還巧遇了一隻青蛇，長約80公分，是十分溫馴的蛇類

經過中山公園及921紀念碑，公園裡面也有環山步道可以走，時間允許的話不妨也走一圈

豐原地區有不少登山步道，但知名度卻不高，串起來連走的里程不輸台北大縱走，蜈蚣崎步道有優秀的展望，三崁頂步道群更是媲美早已名聞遐邇的大坑步道群，距離市區亦不遠，想鍛鍊百岳級腳力，又不想人擠人，來豐原走一趟大縱走，就對了