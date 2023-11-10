快訊

不聽話罰9708億！蘋果不反抗乖乖開放第三方APP商店 推動時間點曝光

天生命好！「3生肖」一生順遂又長壽 屬豬常有貴人相助、第一名得到許多福報

12歲女兒獨自上廁所再也沒回來...嚴立婷「覺得悲傷」籲保持警戒心

喚起美好回憶！石硿子古道＋畝畝山「白鷹石尾山」 遊覽一遭走回文明

健行筆記／ 健行筆記絕壁精靈

去年5/29走石硿子古道，經藥師山善覺寺，欲往雙溪盤山坑未果。前幾天連續下雨恐路況不好，今天出發時間又稍晚些，只打算走趟石硿子古道和畝畝山小O形。車子就停在灰窯產業道路的盡頭，登山口前的民宅旁，我們抵達時已有2台車停在路邊。

df599c32f3951b7eddf90cd94bbbc631.jpg

去年5/29還沒有設置防山羌的圍欄

628be2be6e393a34edb6d11faa1723f3.jpg

10/15再來時，已設置了門欄防山羌偷食農作

走入步道未久，即被慶和煤礦的遺跡震撼，在這荒山野嶺中居然存在這般的鋼筋混凝土建築。慶和煤礦早在民國55年便已成立，前身是十平煤礦，早在日據時代就已開採，於民國80年停止開採休業。所以這些建築至少都存在半個世紀仍屹立不搖。

5fd3d1422ba008eff4af1b0cbf66fce7.jpg

慶和煤礦運煤橋

fc15dce0e09a83fb35c5eaf9d1ddff5a.jpg

慶和煤礦卸煤櫃

好奇心趨使我們，從運煤橋右側小路爬上運煤橋，從橋上俯瞰灰窯溪谷，潺潺流水，悠悠情懷，日月交替，歲月匆匆。幾十年前這裡可是人聲鼎沸，熱鬧非凡，喧囂的呼喊聲，機械的運作聲和柴油機車的隆隆聲此起彼落，剎那間，一切都停止了，還給大自然蟲鳴鳥叫和潺潺的流水聲。

6cf67b67e3d0f967884969cbd5dda1c3.jpg

運煤橋右側小徑攀爬上橋

20c8a3585c2e07c7254878feeee0b505.jpg

幾十年前的煤渣仍留在運煤橋上

afe0e4664774cd0c34a5e890153bdc57.jpg

運煤橋上俯瞰橋下的灰窯溪谷

695ecb1197519f34ae4462a8937ee6fc.jpg

好友Amy在運煤橋上笑得非常開心

古道沿著灰窯溪右側，我們繼續往前行，不久就到了古道和畝畝山的叉路口，這條山徑是台電的保線路，我們由保線路朝畝畝山方向上行。

020c4d0d40df655ca03d829137772e44.jpg

左側小徑為石硿子古道，右側竹林間叉路為保線路往畝畝山

石階都覆著厚厚的青苔，大家都會相互提醒，注意路況。未久走到一處開濶地，右側有駁坎，早年應該是有居民在此拓墾居住。

0972491421d19fc663d4cacc8d2878b9.jpg

山徑開濶處，我是回過頭來拍攝，所以駁坎位在左側

再走一段路就會經過高壓電塔下方，每每在山裡，見到高聳的電塔，讓我對這些辛苦工作的台電施工人員，有著無比的敬佩。

39828ad2d446007de912b91a304b160d.jpg

龍門-龍潭線042電塔

3fb2369e2e4f7645d5b20c4d42ec71b4.jpg

由電塔正下方拍攝

行至叉路口，直行往畝畝山，路標顯示向左走往石硿子瀑布，我們先直行上畝畝山後，再循原路下山，右轉往石硿子瀑布行。

298d12e207e56161ab7dd4fda5a53065.jpg

過電塔後，山徑需拉繩往上

b828fbe719ca1f6ec6c81f7f6eb86b04.jpg

指標顯示直行往畝畝山，向左是往石硿子古道

063dc72927f7ef2c3a3afcf791dc6a5b.jpg

直行向上往畝畝山是陡坡，左側有拉繩

d608d089ba1c564a2a30e5cd1b942e45.jpg

畝畝山又名白鷹石尾山，海拔570M，土地調查局圖根點

a11348d2413d5f7a0285d74f37173052.jpg

午餐時還有竹節蟲來搶鏡頭

一行在畝畝山頂午餐，由於沿途都沒遇到其他登山客，再加上今日餐點準備充分，所以我們就在山頂泡茶聊天，多耽誤了些時間。登山界及網路上所載資訊習慣將畝畝山又稱之為白鷹石山，由於個人曾拜讀過『平溪鄉志』，書中所述的『白鷹石山』其實是登山界和網路資訊所指的『白鷹岩』，而畝畝山實際上又稱為『白鷹石尾山』，平溪鄉志中寫的非常清楚。不知這謬誤當初是如何產生的？是否未來經過一些時日後，畝畝山頂的那幾塊名稱上有謬誤的牌子，有人會取回再重新更正？

af5ba3f6634729b2ea4ffc52b32cbbf2.jpg

平溪鄉志中介紹的白鷹石山

2a84344b30c9992e2bf62d2a375ade5f.jpg

平溪鄉志中說明畝畝山又稱為白鷹石尾山

吃飽喝足後，循原路下山走小O形路線才是災難的開始。叉路口上山是陡坡，下山就更辛苦啦！好友Jeff兄走在前面，下山就滑了2次，還好都有提醒我們，否則我們走在後面應該也很慘。小O形這段路徑應該是屬於背陽面，所以不容易曬到太陽，再加上路徑多為石壁或是溪谷，特別的濕滑，還有一段只有一根鐵架，架在二塊石頭間，若無拉繩，一定會失足滑落溪谷。這段路徑走過，我們一行每個人都有災情產生。

35a547f294f49fbd49e4b346d31e4c10.jpg

小O形濕滑泥濘的山徑

7ecae9a194a5e87414c91f79e920f142.jpg

這片石壁超滑的，沿著左側冷清草這段窄路走，我著登山鞋根本無法止滑，才走幾步就直接滑下去，還好有拉繩輔助，否則就直接滑落山谷中

7444b7d140700818bf610126045919bc.jpg

途中的溪谷和壺穴地形

89f27f6f78e549737411c2befb9b3bb7.jpg

途中的小瀑布

9bf0b8b31d4caad93038571e14c7a873.jpg

架在二塊石頭間一根鐵條

看到指標，知道走回石硿子古道後，才放下心來。不一會兒，看見右側往瑞興宮土地公廟的小石橋，喚起了我的美好回憶。

5c6d0a0b34fb095a1b771e0098c68444.jpg

離圳口3640M

917d0fa6e71c465362e6879356f17d80.jpg

有種走回文明世界的感覺

a5f20537be6c83467ce2856c9d9bffb2.jpg

往瑞興宮土地公廟的小石橋

往瀑布方向行，看看今天石硿子瀑布水量如何？

23bc9febe2c6e184bac55cb557e2595d.jpg

20231015今日的石硿子瀑布

e7422de661cff21ada31370865a8ea3a.jpg

20220529梅雨季時的石硿子瀑布，氣勢果然磅礡了許多

古道途中的小瀑布如何呢？

abc3871867961c52b47b0442d19c6711.jpg

雖然今天行走距離不長，但後面這段下山路實在不好走，這段旅程讓我們留下深刻的回憶。若是年長者，真心不建議走這段路，一不小心就會有意外發生。

c5890c4ce4554adb853353360a996b65.jpg

瀑布 古道 登山

延伸閱讀

要來了！「2023草嶺古道芒花季」11月登場 秋季限定「菅芒花」飽眼福 還有山中別墅等你解鎖

遊客至花蓮山風瀑布溪降 6人違反國家公園法挨罰

基隆成年禮移師百年歷史淡蘭古道 體驗古法大菁藍染

阿里山走古道去！特富野古道整修完成今開放全線通行

相關新聞

喚起美好回憶！石硿子古道＋畝畝山「白鷹石尾山」 遊覽一遭走回文明

去年5/29走石硿子古道，經藥師山善覺寺，欲往雙溪盤山坑未果。前幾天連續下雨恐路況不好，今天出發時間又稍晚些，只打算走趟石硿子古道和畝畝山小O形。車子就停在灰窯產業道路的盡頭，登山口前的民宅旁，我們抵

勇闖台版亞馬遜叢林！淡蘭古道中路全程 行經有魔力的深邃「夢潭」

第三天從灣潭古道前半段出發，路線以緩坡和下坡為主，加上途經景色最為人稱道的三條古道：灣潭、烏山越嶺、坪溪，不論是心情或是身體狀態都比前兩天愜意不少。尤其烏山越嶺後半段與坪溪古道，有著高聳的樹木與涼爽的

熱門路線快收！苗栗「三員縱走」欣賞國道風光，搭火車就可以來爬山

苗栗知名賞桐花縱走路線，三員縱走。可以搭乘火車到三義車站，沿著稜線一路走到銅鑼車站，三員縱走途經三角山、三角山北峰、雙峰山、雙峰山西峰、雙峰山北峰、員屯山。可以欣賞苗栗國道風景，稜線平路緩坡居多算滿好

穿越茂美的孟宗林！ 石壁山小百岳「嘉南雲峰步道」 壯觀石壁水源相伴安靜山林

20231014石壁山.嘉南雲峰Ｏ型縱走 11:00南投竹山出發→12:21嘉南雲峰步道九芎神木登山口→13:40休息平台→14:00嘉南雲峰→14:29回到休息平台→14:50好望角→15:00石

賞芒季節到了！陽明山大屯群峰賞秋芒兼抓寶 無敵美景猶如置身畫中

好天氣，淑芬約走大屯山群峰連走，特別交代要先下載健行筆記執行走遍陽明山尋寶任務，好咧！新手機當然要這麼玩，約9:00劍潭捷運站出口搭紅5，怪哉，也不曉得是甚麼好日子，排隊的人特別的多，等了好幾班車後才

累到產生幻聽？弱雞壯遊「西巒郡大」準時登頂代表「沒有山克服不了」

====== 2023 弱雞遊西巒郡大 ======== 登山計劃就是想把A級山都能走一遍，當時聽爬南湖大山同伴的建議，所以想著才兩天就可以走兩個百岳！而且！還是睡民宿！太好康了。一日一P，說單攻太

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。