喚起美好回憶！石硿子古道＋畝畝山「白鷹石尾山」 遊覽一遭走回文明

去年5/29走石硿子古道，經藥師山善覺寺，欲往雙溪盤山坑未果。前幾天連續下雨恐路況不好，今天出發時間又稍晚些，只打算走趟石硿子古道和畝畝山小O形。車子就停在灰窯產業道路的盡頭，登山口前的民宅旁，我們抵達時已有2台車停在路邊。

去年5/29還沒有設置防山羌的圍欄

10/15再來時，已設置了門欄防山羌偷食農作

走入步道未久，即被慶和煤礦的遺跡震撼，在這荒山野嶺中居然存在這般的鋼筋混凝土建築。慶和煤礦早在民國55年便已成立，前身是十平煤礦，早在日據時代就已開採，於民國80年停止開採休業。所以這些建築至少都存在半個世紀仍屹立不搖。

慶和煤礦運煤橋

慶和煤礦卸煤櫃

好奇心趨使我們，從運煤橋右側小路爬上運煤橋，從橋上俯瞰灰窯溪谷，潺潺流水，悠悠情懷，日月交替，歲月匆匆。幾十年前這裡可是人聲鼎沸，熱鬧非凡，喧囂的呼喊聲，機械的運作聲和柴油機車的隆隆聲此起彼落，剎那間，一切都停止了，還給大自然蟲鳴鳥叫和潺潺的流水聲。

運煤橋右側小徑攀爬上橋

幾十年前的煤渣仍留在運煤橋上

運煤橋上俯瞰橋下的灰窯溪谷

好友Amy在運煤橋上笑得非常開心

古道沿著灰窯溪右側，我們繼續往前行，不久就到了古道和畝畝山的叉路口，這條山徑是台電的保線路，我們由保線路朝畝畝山方向上行。

左側小徑為石硿子古道，右側竹林間叉路為保線路往畝畝山

石階都覆著厚厚的青苔，大家都會相互提醒，注意路況。未久走到一處開濶地，右側有駁坎，早年應該是有居民在此拓墾居住。

山徑開濶處，我是回過頭來拍攝，所以駁坎位在左側

再走一段路就會經過高壓電塔下方，每每在山裡，見到高聳的電塔，讓我對這些辛苦工作的台電施工人員，有著無比的敬佩。

龍門-龍潭線042電塔

由電塔正下方拍攝

行至叉路口，直行往畝畝山，路標顯示向左走往石硿子瀑布，我們先直行上畝畝山後，再循原路下山，右轉往石硿子瀑布行。

過電塔後，山徑需拉繩往上

指標顯示直行往畝畝山，向左是往石硿子古道

直行向上往畝畝山是陡坡，左側有拉繩

畝畝山又名白鷹石尾山，海拔570M，土地調查局圖根點

午餐時還有竹節蟲來搶鏡頭

一行在畝畝山頂午餐，由於沿途都沒遇到其他登山客，再加上今日餐點準備充分，所以我們就在山頂泡茶聊天，多耽誤了些時間。登山界及網路上所載資訊習慣將畝畝山又稱之為白鷹石山，由於個人曾拜讀過『平溪鄉志』，書中所述的『白鷹石山』其實是登山界和網路資訊所指的『白鷹岩』，而畝畝山實際上又稱為『白鷹石尾山』，平溪鄉志中寫的非常清楚。不知這謬誤當初是如何產生的？是否未來經過一些時日後，畝畝山頂的那幾塊名稱上有謬誤的牌子，有人會取回再重新更正？

平溪鄉志中介紹的白鷹石山

平溪鄉志中說明畝畝山又稱為白鷹石尾山

吃飽喝足後，循原路下山走小O形路線才是災難的開始。叉路口上山是陡坡，下山就更辛苦啦！好友Jeff兄走在前面，下山就滑了2次，還好都有提醒我們，否則我們走在後面應該也很慘。小O形這段路徑應該是屬於背陽面，所以不容易曬到太陽，再加上路徑多為石壁或是溪谷，特別的濕滑，還有一段只有一根鐵架，架在二塊石頭間，若無拉繩，一定會失足滑落溪谷。這段路徑走過，我們一行每個人都有災情產生。

小O形濕滑泥濘的山徑

這片石壁超滑的，沿著左側冷清草這段窄路走，我著登山鞋根本無法止滑，才走幾步就直接滑下去，還好有拉繩輔助，否則就直接滑落山谷中

途中的溪谷和壺穴地形

途中的小瀑布

架在二塊石頭間一根鐵條

看到指標，知道走回石硿子古道後，才放下心來。不一會兒，看見右側往瑞興宮土地公廟的小石橋，喚起了我的美好回憶。

離圳口3640M

有種走回文明世界的感覺

往瑞興宮土地公廟的小石橋

往瀑布方向行，看看今天石硿子瀑布水量如何？

20231015今日的石硿子瀑布

20220529梅雨季時的石硿子瀑布，氣勢果然磅礡了許多

古道途中的小瀑布如何呢？

雖然今天行走距離不長，但後面這段下山路實在不好走，這段旅程讓我們留下深刻的回憶。若是年長者，真心不建議走這段路，一不小心就會有意外發生。