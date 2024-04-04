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已訪Ｎ次！「台北大縱走」路徑多樣、輕鬆好行 台北101繁華市景放眼可及

健行筆記／ 健行筆記林香梅 Mandy Lin

2023/10/15 週日  《捷運麟光站→富陽生態公園→福州山公園→中埔山及其東峰→軍功山→世界山莊→忠正嶺安祿宮→土地公嶺步道→糶米古道

【臺北大縱走 6】行程：捷運麟光站→富陽自然生態公園→福州山公園 H99m→觀音亭→中埔山 H138m→中埔山東峰 H137m→軍功山 H105m→富陽支線→世界山莊→和平東路三段636巷→長壽亭壹號→忠正嶺安祿宮、庇祐宮→土地公嶺步道→崇德街→拳山古道登山口→糶米古道→德興礦坑→吳興街→松仁路搭乘藍5公車→捷運市政府站轉乘藍27公車→瑞光路→文德三號公園→賦歸（從捷運麟光站走到松仁路的步行時間含休息 09:08~12:10，共3小時2分鐘，約6.16公里）

數不清已走過幾回臺北大縱走，今天擔任登山會週日隊第六段前半段行程的嚮導之一。早上8:25我和先生便已到達捷運麟光站，先與隊友們閒話家常，9點集合團拍後出發。沿途原始自然生態豐富，視野寬闊，臺北101大樓和南山大樓等等繁華的臺北市景觸目可及。

土石、枕木、樹根和柏油路，以及階梯綜合多樣的路徑，坡度和緩，輕鬆好行。在綠蔭下和竹林裡行走，涼快舒適。於長壽亭壹號旁邊休憩，陣陣颯爽的秋風拂面，叫人流連忘返。在糶米古道糶米公廟步道口下方，崇德公墓一大群鴿子高踞電線上排排站或是成群結隊翺翔天際，數量更勝以往，十分壯觀。

走抵糶米公廟後，結束行程，兵分多路。有幾位隊友繼續前進，努力完成第六段後半段；有些人要去品嚐牛肉麵和豆漿；有些人要到餐廳大啖美食；我和先生則是乖乖打道回府，回家吃自己。

更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=49814

捷運麟光站：

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週日隊隊長及嚮導群：

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出發前團拍：

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富陽自然生態公園 起點：

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富陽自然生態公園 全區導覽圖：

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軍事涵洞遺址區：

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上行往福州山公園：

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福州山公園 H99m：

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野薑花：

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從福州山公園眺望繁榮的臺北市：

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吊單槓 - 薑是老的辣：

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前導：

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中埔山觀音亭：

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中埔山 H138m：

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中埔山東峰 H137m：

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從中埔山東峰俯瞰臺北市容：

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軍功山 H105m：

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臺北大縱走 第六段路線圖：

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世界山莊：

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忠正嶺 安祿宮：

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忠正嶺安祿宮、土地公嶺庇祐宮：

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長壽亭壹號：

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土地公嶺步道：

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拳山古道登山口：

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崇德街：

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新坡嶺糶米公廟：

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糶米古道：

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糶米公廟：

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糶米古道：

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德興礦坑：

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新坡嶺 糶米古道：

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糶米古道 木棧道：

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炮竹紅：

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吳興街、臺北101大樓：

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市府轉運站：

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內湖文德三號公園：

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從捷運麟光站走到松仁路的軌跡圖：

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公園 古道 步道

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