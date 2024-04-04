已訪Ｎ次！「台北大縱走」路徑多樣、輕鬆好行 台北101繁華市景放眼可及

2023/10/15 週日 《捷運麟光站→富陽生態公園→福州山公園→中埔山及其東峰→軍功山→世界山莊→忠正嶺安祿宮→土地公嶺步道→糶米古道》

【臺北大縱走 6】行程：捷運麟光站→富陽自然生態公園→福州山公園 H99m→觀音亭→中埔山 H138m→中埔山東峰 H137m→軍功山 H105m→富陽支線→世界山莊→和平東路三段636巷→長壽亭壹號→忠正嶺安祿宮、庇祐宮→土地公嶺步道→崇德街→拳山古道登山口→糶米古道→德興礦坑→吳興街→松仁路搭乘藍5公車→捷運市政府站轉乘藍27公車→瑞光路→文德三號公園→賦歸（從捷運麟光站走到松仁路的步行時間含休息 09:08~12:10，共3小時2分鐘，約6.16公里）

數不清已走過幾回臺北大縱走，今天擔任登山會週日隊第六段前半段行程的嚮導之一。早上8:25我和先生便已到達捷運麟光站，先與隊友們閒話家常，9點集合團拍後出發。沿途原始自然生態豐富，視野寬闊，臺北101大樓和南山大樓等等繁華的臺北市景觸目可及。

土石、枕木、樹根和柏油路，以及階梯綜合多樣的路徑，坡度和緩，輕鬆好行。在綠蔭下和竹林裡行走，涼快舒適。於長壽亭壹號旁邊休憩，陣陣颯爽的秋風拂面，叫人流連忘返。在糶米古道糶米公廟步道口下方，崇德公墓一大群鴿子高踞電線上排排站或是成群結隊翺翔天際，數量更勝以往，十分壯觀。

走抵糶米公廟後，結束行程，兵分多路。有幾位隊友繼續前進，努力完成第六段後半段；有些人要去品嚐牛肉麵和豆漿；有些人要到餐廳大啖美食；我和先生則是乖乖打道回府，回家吃自己。

更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=49814

捷運麟光站：

週日隊隊長及嚮導群：

出發前團拍：

富陽自然生態公園 起點：

富陽自然生態公園 全區導覽圖：

軍事涵洞遺址區：

上行往福州山公園：

福州山公園 H99m：

野薑花：

從福州山公園眺望繁榮的臺北市：

吊單槓 - 薑是老的辣：

前導：

中埔山觀音亭：

中埔山 H138m：

中埔山東峰 H137m：

從中埔山東峰俯瞰臺北市容：

軍功山 H105m：

臺北大縱走 第六段路線圖：

世界山莊：

忠正嶺 安祿宮：

忠正嶺安祿宮、土地公嶺庇祐宮：

長壽亭壹號：

土地公嶺步道：

拳山古道登山口：

崇德街：

新坡嶺糶米公廟：

糶米古道：

糶米公廟：

糶米古道：

德興礦坑：

新坡嶺 糶米古道：

糶米古道 木棧道：

炮竹紅：

吳興街、臺北101大樓：

市府轉運站：

內湖文德三號公園：

從捷運麟光站走到松仁路的軌跡圖：