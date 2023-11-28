劫後餘生的痛快感！看氣勢磅礡山海景及東北角最大瀑布 全程無冷場

一場秋雨一場寒，連下了幾天雨後沒那麼熱了，把握秋高氣爽好天氣，開始來爬山消肥脂，看到熊獅登山行程：草山戰備道-金和產道-半屏溪谷-裴翠之心-半屏大瀑布-公雞岩-白蝶村-金和產道O行，含大休約6小時，高度上升下降232m，領隊：黃文慶、嚮導：詹昭農， 新闢路線沒走過，跟Sandy趕緊搶報名，等啊等，以為新店板橋沒人出車去不成了，稍晚再看，诶，已經通通搞定....

著實佩服基哥的統籌調度，各路人馬都能很快安排妥當，真是太神奇！14輛車73人共襄盛舉，8:30瑞雙公路102縣道，樹梅景觀台集合約6:50大坪林站5號出口與兩位美女搭全興哥車，到了集合處還早，看同車美女開後車廂把背包拿出來，也跟著順手拿出擺放旁邊，隨後開始到處亂拍

等車子全部到齊後，上車前往九份金瓜石草山戰備道路入囗...這才想起沒把背包給拎上來，前後都有車，也沒辦法回頭拿....只能祈禱有善心人士看到背包給拎上車

來一車問一車，都說沒看到，把希望放到最後一車....

長腿美女說有耶，想說應該是隊友的就給帶上來了，嗚嗚，謝謝這位專程來送包的美麗天使！以後有機會見面一定會對妳好的

一早搞了一堆烏龍事，當是新冠後遺吧....

接著嚮導詹昭農介紹行程，感覺這位嚮導大哥圈粉不少，旁邊美女都是專注崇拜眼神

小哥會長還有基哥請三位新人自我介紹

出發！！登山口有布條

基哥交代大家不用走太快，時間夠充裕，感覺安心

開始報數...怪怪，怎麼跟報名人數不符...這才發現還有一車尚未到

感恩暖曦志工把山徑整理的乾淨好走，天氣涼爽爽的，慢慢走好舒服

嘿嘿，還都是下坡土路，簡直不要太棒了，心中暗暗偷笑

下到小溪邊

旁邊有個小水瀑

給壓隊三位美女拍照

接著開始遼溪，難怪行程交代要穿雨鞋

走水路，吼，好玩刺激硬篤

這才恍然大悟，難怪任拔頭戴安全帽...

以為好走的路，其實一點都不簡單，非常濕滑，必須全神貫注小心慢慢走，登山杖、手套也是必備的

眺望遠處對面的山景，好像蠻荒野獸原始人在注視著....有拉近鏡頭

繼續沿著溪邊走

一路走來，毫無冷場

謝謝嚮導詹昭農，守在溪邊，指導大家踩點過溪

非常壯闊美麗的山海景

每一步都要很小心，戰戰競競繼續往前

對面山谷中有潭水

拉近看，清澈見底

诶，怎麼這才一轉眼，前面的人都不見了？

秀華姐滿眼疑惑順著拉繩繼續往下走...

越走越奇怪，好像跟上次來的路不同？拉繩很新，再往下看也有布條，秀華姐感覺不對，不敢繼續往下走了

熊大聰明沒跟下來，三人走回去會合

熊大call對講機確認

原來往下的箭頭沒看到，因此加碼走了不少冤枉路

下去的土徑也是不容易

很怕褲底會磨破....

看到台誠大哥了

就在前方，加油！！

都已經在休息用餐了

休息的旁邊近觀瀑布水

半屏溪瀑布

心滿意足往下個景點，共乘搭全興哥車要跟好

遠看半屏溪瀑布

上去的路也不簡單，陡上爬坡泥濘土徑無拉繩，全靠借力使力，抓到吃奶力氣都沒了，兩腿感覺快要抽筋

前面的人已走到對面山頭了

邊坡也是要小心

兩腿輪流抽筋，好痛，咬緊牙關

不簡單啊

終於抵達白蝶村，特別感謝這位小哥，在陡上危險時刻守在旁邊拉大家一把

這個行程可看到8309登山隊的橘紅色布條

終於出頭天了...

有種劫後餘生的痛快感！！謝謝基哥還有幾位大哥幫忙，高度上升下降232公尺的行程其實一點都不簡單啊....

感謝堯墩大哥在我抽筋走不動時，指點要怎麼走才能舒緩

回到入口，看不到要搭的車子，以為先走了，還好還好虛驚一場！原來車子停在另一頭，抽筋走慢讓共乘大家等，真的很抱歉....

一覺醒來，這邊酸那邊痛，吼，好像有好久沒這麼操了.....