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劫後餘生的痛快感！看氣勢磅礡山海景及東北角最大瀑布 全程無冷場

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

一場秋雨一場寒，連下了幾天雨後沒那麼熱了，把握秋高氣爽好天氣，開始來爬山消肥脂，看到熊獅登山行程：草山戰備道-金和產道-半屏溪谷-裴翠之心-半屏大瀑布-公雞岩-白蝶村-金和產道O行，含大休約6小時，高度上升下降232m，領隊：黃文慶、嚮導：詹昭農， 新闢路線沒走過，跟Sandy趕緊搶報名，等啊等，以為新店板橋沒人出車去不成了，稍晚再看，诶，已經通通搞定....

著實佩服基哥的統籌調度，各路人馬都能很快安排妥當，真是太神奇！14輛車73人共襄盛舉，8:30瑞雙公路102縣道，樹梅景觀台集合約6:50大坪林站5號出口與兩位美女搭全興哥車，到了集合處還早，看同車美女開後車廂把背包拿出來，也跟著順手拿出擺放旁邊，隨後開始到處亂拍

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等車子全部到齊後，上車前往九份金瓜石草山戰備道路入囗...這才想起沒把背包給拎上來，前後都有車，也沒辦法回頭拿....只能祈禱有善心人士看到背包給拎上車

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來一車問一車，都說沒看到，把希望放到最後一車.... 

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長腿美女說有耶，想說應該是隊友的就給帶上來了，嗚嗚，謝謝這位專程來送包的美麗天使！以後有機會見面一定會對妳好的

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一早搞了一堆烏龍事，當是新冠後遺吧....

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接著嚮導詹昭農介紹行程，感覺這位嚮導大哥圈粉不少，旁邊美女都是專注崇拜眼神

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小哥會長還有基哥請三位新人自我介紹

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出發！！登山口有布條

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基哥交代大家不用走太快，時間夠充裕，感覺安心

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開始報數...怪怪，怎麼跟報名人數不符...這才發現還有一車尚未到

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感恩暖曦志工把山徑整理的乾淨好走，天氣涼爽爽的，慢慢走好舒服

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嘿嘿，還都是下坡土路，簡直不要太棒了，心中暗暗偷笑

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下到小溪邊

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旁邊有個小水瀑

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給壓隊三位美女拍照

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接著開始遼溪，難怪行程交代要穿雨鞋

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走水路，吼，好玩刺激硬篤

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這才恍然大悟，難怪任拔頭戴安全帽...

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以為好走的路，其實一點都不簡單，非常濕滑，必須全神貫注小心慢慢走，登山杖、手套也是必備的

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眺望遠處對面的山景，好像蠻荒野獸原始人在注視著....有拉近鏡頭

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繼續沿著溪邊走

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一路走來，毫無冷場

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謝謝嚮導詹昭農，守在溪邊，指導大家踩點過溪

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非常壯闊美麗的山海景

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每一步都要很小心，戰戰競競繼續往前

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對面山谷中有潭水

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拉近看，清澈見底

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诶，怎麼這才一轉眼，前面的人都不見了？

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秀華姐滿眼疑惑順著拉繩繼續往下走...

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越走越奇怪，好像跟上次來的路不同？拉繩很新，再往下看也有布條，秀華姐感覺不對，不敢繼續往下走了

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熊大聰明沒跟下來，三人走回去會合

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熊大call對講機確認

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原來往下的箭頭沒看到，因此加碼走了不少冤枉路

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下去的土徑也是不容易

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很怕褲底會磨破....

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看到台誠大哥了

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就在前方，加油！！

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都已經在休息用餐了

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休息的旁邊近觀瀑布水

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半屏溪瀑布

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心滿意足往下個景點，共乘搭全興哥車要跟好

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遠看半屏溪瀑布

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上去的路也不簡單，陡上爬坡泥濘土徑無拉繩，全靠借力使力，抓到吃奶力氣都沒了，兩腿感覺快要抽筋

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前面的人已走到對面山頭了

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邊坡也是要小心

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兩腿輪流抽筋，好痛，咬緊牙關

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不簡單啊

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終於抵達白蝶村，特別感謝這位小哥，在陡上危險時刻守在旁邊拉大家一把

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這個行程可看到8309登山隊的橘紅色布條

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終於出頭天了...

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有種劫後餘生的痛快感！！謝謝基哥還有幾位大哥幫忙，高度上升下降232公尺的行程其實一點都不簡單啊....

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感謝堯墩大哥在我抽筋走不動時，指點要怎麼走才能舒緩

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回到入口，看不到要搭的車子，以為先走了，還好還好虛驚一場！原來車子停在另一頭，抽筋走慢讓共乘大家等，真的很抱歉....

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一覺醒來，這邊酸那邊痛，吼，好像有好久沒這麼操了.....

登山 瀑布 大坪林站

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