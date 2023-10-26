謝謝三六九！幸運山脈「雪山線回憶錄」 期待與全新山莊相見

健行筆記／ 健行筆記PeiPei Wang

人人口中的大雪山

沒在爬山的人，多少聽過台灣第二高山雪山，沒爬過雪山的人，也去過座落在雪霸國家公園武陵農場。去年走完雪西逆走後，雪山山脈的百岳打卡完成，我喜歡雪山，每次都是好天氣，我稱它為幸運山脈。

往上三六九，往下有九九

2022年2月的雪山，降下美好雪季，我們在雨後出太陽的大晴天上到圈谷，閃閃發亮的雪坡，照得我跟隊友心裡發燙，沸騰地感謝一切能登頂雪白主峰，回到三六九又遇到麥覺民導演，從此雪山第一名就這樣燙在心裡。同年9月走向雪北，第一天就在0.9K遇到一隻浪浪小橘貓，牠小小的躲在矮叢中，通報了雪霸志工後上登山通報站發文，希望回程把小橘一起帶回家。

下山當天下起了大雨，我們苦中作樂不抱希望的從1.2K處滑軌一路找到0.9K，結果小橘竟然還在！我超激動又不敢大喊，跟隊友淋著雨丟食物引誘，可惜警戒心太強也沒有誘捕工具，只能拆掉背包套當網子任裝備淋濕，淋了一個小時的雨兩人都快失溫，小橘還是躲得遠遠的，只好先拍照後回登山口想辦法。

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（0.9K草叢裡的小橘）

之後寫信給雪霸管理處，想申請自費誘捕一直無果，陸陸續續上山的山友看到文章也會留言說小橘還在，有位熱血愛媽_文文不願再等了，半個月後的某天凌晨，突然打給我說她現在要從桃園開過去！全家開車載著小孩和誘捕籠子殺上去，除了抓到小橘還在休息區補到一隻懷孕的母貓，終於把牠們帶下山並且送養成功。

接著年底閒閒逆走雪山西稜，一年來了三趟雪山，目前山頭都撿完了，短時間內不用再來，被說是膚淺登山客也開心登頂的山頭魔人就是我，過沒多久就看到三六九山莊要重建的新聞。

珍惜、感恩，聽長輩圖的話

這幾年使用者付費，在山友間是常態話題，大家一起共享資源就要維護環境平衡，無論是山屋使用或山域事故搜救，「登山活動管理自治條例」讓搜救工作不再是民眾埋單，其中要求隊員要領有BLS或EMT-1相關證照，違反時可處新臺幣1～5萬元罰鍰，並記得投保登山綜合保險，中央氣象局發布海上颱風警報時，山上隊伍需馬上撤退，其餘不得入山。謹慎行事，尊重法規，以和為貴，無論如何大家都是愛山之人，要吵去雪北山屋吵（有點遠）

期待山莊落成

如今山莊砍掉重練，看過不同季節的你，陪伴許多山友初登百岳，這麼窩心的山屋，前輩卻涼涼的說：山屋就是放屍體的地方啦。登山一堆直男，我真的謝謝。

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（雪山主峰 攝於2022年2月）

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（三六九山莊 攝於2022年2月）

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（我稱這裡為369交誼廳，很多山友的IG都在這裡交換的）

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（謝謝山莊在雪季的時候收留我，讓我平安下山）

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（三六九山莊廚房旁的桌椅，是山友們休息補充能量的充電站）

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（過三六九山莊後前往雪北山屋的黑森林）

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（雪西逆走的頭鷹山）

登山 雪霸國家公園 武陵農場

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