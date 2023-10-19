遠離塵囂更愜意！遊泰和樓＋苕谷觀瀑＋蝠山遠眺，短行程走進原始自然

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秋節連續假期是個家人團聚的時刻，所以只能挑個短行程來走，以免耽誤好友們家人晚餐圍爐時光。將車子停放在雙溪明天宮，志工廟祝還順便和我們介紹自己種的超大秋葵，並且慷慨的提供秋葵種子給我的朋友，分享如何發芽種植的經驗。從明天宮出發，往台2丙公路方向走，遇雙泰產業道路左轉，沿著產道上行，先經過雙臻園民宿叉路，這時空氣中瀰漫著燒炭味，不久後見泰和樓公車站牌，走左側叉路即抵泰和樓。

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泰和樓

泰和樓的歷史在此不贅述，有幸的是，遇連家舊人在假期期間，來此清理環境，砍樹除草，主動和我們寒喧，介紹周遭景物。離開泰和樓續走產道，連續彎路後見路旁右側有藍天隊指標，由此進入原始山徑，前幾天有下雨，山徑有些泥濘濕滑。可能今天沒什麼人走，一路上我們被好幾個超大蜘蛛網給敷臉。

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里程標示牌1.5K處，先看到『連續彎路』的指標

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藍天隊的指標，苕谷瀑布約30分

在雙泰產業道路未開通前，這條百二階古道係泰平居民往來雙溪的主要道路，部分路段還是傳統的石階，充滿著歲月痕跡，古道旁可以看到竹林，駁坎和早年的拓墾地，都因為交通條件的改變，回歸大自然的質樸，昔日商賈的熙來攘往，絡繹不絕，對映今時的林蔭鳥語，遠離塵囂，孤芳自賞之感。

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百二階古道上充滿歲月痕跡的石階

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林間開濶處，左側有駁坎，先民拓墾的證據

秋老虎很威風，一路緩上坡，汗真如雨下，雖然苕谷瀑布水量不大，但沁涼的水氣讓我們暑意全消，令我們驚訝的是，這裡的生態環境意外的好，瀑布底的小潭裡，生機勃勃，隨處可見澤蟹，溪蝦和小魚。

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苕谷瀑布，苕谷觀瀑為雙溪八景之一

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瀑布下方小潭中的澤蟹

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溪蝦也這麼大隻

在瀑布處休息了約莫20分鐘，就順著左側的藍天隊指標上行，山徑在接近上方產道時需拉繩，不一會兒就走到雙泰產業道路3K的出口處。

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離開瀑布後上行，上坡需拉繩的路段

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雙泰產業道路3K出口處

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好友走上產業道路後，一時雙向都沒車，乾脆坐在路中間休息

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雙泰產業道路3K里程標示牌

出口接產道處往左行，續由台電的保線路往蝙蝠山方向行，保線路相對寬大，路徑清晰，和緩好行，走來輕鬆愜意，一路上談笑風生，不知不覺就走到蝙蝠山。

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台電保線路往蝙蝠山入口處

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保線路和緩好行

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途中的台電高壓電塔

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途中開濶處遠眺雙溪市區和車站

蝠山遠眺是雙溪八景之一，山頂的好風光不在話下，迎著秋陽和微風，享受這片刻的美好，不自覺讓人想到王之渙的登鸛雀樓，欲窮千里目，更上一層樓。

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蝙蝠山遠眺雙溪車站，一列普悠瑪列車正快速通過雙溪車站

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蝙蝠山遠望福隆方向

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由左至右分別是雙溪河，台鐵宜蘭支線貢寮段和台2丙公路

本欲在蝙蝠山頂午餐，但實在找不到適合的位置，於是只好下山往途中涼亭處用餐，但到了涼亭處，一隻虎頭蜂就在附近徘徊警戒，眾友一致決議此處不宜久留，快走！乾脆就直接下山到明天宮用餐吧！從半山腰的涼亭處走到明天宮約莫10-15分鐘。

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回到明天宮稍微梳洗一下，換件乾爽的上衣，廟祝志工對我們十分和善，讓我們自行取用廟方的桌椅使用，再次體會雙溪特有的人情味，在此十分感謝他。

瀑布 古道 公路

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