享受五星級步道！「高島縱走」充滿挑戰與驚喜，宛如置身神秘的迷霧森林

高島縱走是新竹熱門的中級山步道，一路上被柳杉林所環繞，非常療癒，是條五星級的步道當年日本人為了開發山林並管控原住民，曾經派遣新竹隊經由高島縱走這條路線攻打秀巒地區，島田山就是根據當年第二分隊長島田百治所命名，後來在此設立警備道，並設立島田駐在所，一路上可以看到當年所的遺址總里程約為10公里，累計總爬升為900公尺，含休息的總時間為4小時，不過我的腳程較快，建議乘以1.5倍來估算會比較合適。

詳細時間 ：第二登山口 - 10min - 第三登山口岔路 - 40min 高台山 - 25min - 高島觀景台 - 15min - 小島田山 - 25min - 中島田山 - 25min 島田山 - 40min - 高島觀景台 - 55min - 第二登山口這次走P型路線一次可以爬上四座中級山。

高台山：1510m、島田山：1670m、中島田山：1805m、大島田山：1824m

我將整條路線大致分成以下幾個部分

▌第二登山口 -> 高台山

這段是縱走中最陡的一段，從第二登山口到第三登山口岔路這段因為是直切上稜線，坡度又更陡，路面多為土石乾燥路面，上坡除了累之外沒有太大問題，下坡則要小心滑倒第三登山口岔路到高台山則是一路沿著稜線上坡，一開始會緩上到巨木營地，接著一路陡上到高台山，這段路面較為泥濘溼滑

▌高台山 -> 高島觀景台

離開高台山道高島觀景台前剛好走在寬稜上，有大概1公里左右沒有太多的上下起伏，只有快到高島觀景台前會爬升100多公尺高台山往前走一小段可以看到柳杉林營地，這裡也是熱門的野營地點，這附近可以找到礙子碎片及曾經的駐在所遺址

▌高島觀景台 -> 大島田山

離開高島景觀台，會先到O型岔路的起點，岔路往左可以依序走小島田山、中島田山、大島田山，岔路往右則是先腰繞後再爬上大島田山，一般大多走左去右回繞一個O字形，繞一圈約120~150分鐘從岔路到小島田山則一路沿著稜線上升，沒有危險地形，從小島田山到中島田山則有一段需要手腳並用的陡上，這段陡上只需要特別注意即可，走起來不會危險中島田山到大島田山則會先下到鞍部再爬上島田山，一路上也沒有危險地形

▌大島田山 -> 第二登山口

大島田山一路向前會到石麻達山岔路，這裡往左可以走到石麻達山，往右則會沿著腰繞路回到O型岔路，接著就一路沿著來的路回到第二登山口腰繞路段寬大平坦，部分路段還可以在路緣看到駁坎，很可能就是以前的警備道，部分路段為較為溼滑小心行走即可

▌結論

高島縱走，是一條充滿挑戰與驚喜的路線。雖然距離長、爬升多，對新手而言不是易事，但沿途的美景會讓你忘記疲勞。你將穿越廣闊的柳杉林，感受森林的氣息和靜謐。如果遇到起霧的天氣，你會發現自己仿佛置身於神秘的迷霧森林，彷彿進入了另一個世界。這條路線不僅安全無險，還能讓你一次登頂四座中級山。此外，你還可以看到歷史的痕跡，如昔日的警備道和駐在所遺址，感受當年這片土地的故事。高島縱走，是一條值得你親身體驗的五星級步道，千萬不要錯過！