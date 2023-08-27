虎山、豹山、獅山、象山！ 台北四獸山連線縱走 多重角度眺望101大樓

一、台北四獸山(虎山、豹山、獅山、象山)連線縱走Youtube影片:https://www.youtube.com/watch?v=dhjk8IJUBcE&ab_channel=%E5%A7%A8%E5%A9%86%E8%B6%B4%E8%B6%B4%E8%B5%B0

二、台北四獸山(虎山、豹山、獅山、象山)連線縱走gpx:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2235936

今天來到台北捷運後山埤站

從2號出口出來左轉，沿著東孝東路五段前行約走50公尺後左轉大道路直行到底

即能抵達松山奉天宮

松山奉天宮正殿上方主祀玉皇大帝及三官大帝下方主祀五年千歲廟內金碧輝煌，偏殿供奉相當多神尊

此趟來到松山奉天宮準備來攀登台北四獸山四獸山分別為虎山、豹山、獅山、象山四座山松山奉天宮這裡有一處虎山步道登山口

今天預計從台北捷運後山埤站出發再從松山奉天宮虎山步道登山口起登攀登虎山、豹山、獅山、象山四座山之後再從象山步道登山口下來走至捷運象山站透過搭乘捷運，連線縱走台北四獸山全長約5.4公里

抵達觀景岩石這是一大塊突出的石塊形成的小山丘站在最高處的岩石上可以一覽台北盆地、101大樓及環視四周景觀展望與視野非常的好

離開觀景岩石，繼續往前山徑大部份為石梯或石板步道非常好走

抵達120高地此處設立了觀景休憩涼亭可以站在觀景休憩涼亭觀賞、環視四周的景觀

離開120高地，繼續往前到了路徑後段攻頂虎山前，階梯步道變得有點陡峭

終於抵達虎山虎山峰海拔142公尺山頂設有一座日晷，可以觀日計時

山頂可以俯瞰台北盆地、101大樓及環視四周景觀展望與視野非常的好

離開虎山，繼續往前準備前往豹山從階梯步道下來，轉走柏油山路途經瑤池宮

過了瑤池宮之後左轉直行約幾十公尺即能抵達松山一坑

四獸山從日據時代開始開採煤礦松山一坑昔日盛產煤礦以品質優良的「松山碳」而聞名

離開松山一坑回到柏油山路松山一坑斜對面則是前往豹山的步道

約行幾分鐘後抵達豹山豹山峰海拔142公尺山頂有一北市精幹點319號基石

離開豹山，繼續往前準備前往獅山途經松山靈隱寺後，繼續往前

抵達獅山登山口取右上前往獅山

前往獅山的山路為原始泥土路徑

約行幾分鐘後抵達獅山獅山峰海拔151公尺山頂無基石，山頂較無展望與視野

離開獅山，繼續往前準備前往象山前往象山的步道在抵達北星寶宮前左轉往上

抵達稜線上的岔路口取右行前往象山

約十幾分鐘後抵達象山象山海拔184公尺山頂有一建設廳補礦2107號基石被埋在石板路面裡

山頂下方一角有展望，可眺望前方101大樓

離開象山，準備下山前往捷運象山站

象山另有一顆北市三角點86號基石標高171公尺，位於象山崗下方路旁

途經象山峰下方的攝影平台攝影平台上能見到不錯的展望與視野

化身成為托塔天王

平台上亦能見到松山機場飛機的起降

途經象山峰下方的六巨石

返回象山登山口的步道一路陡坡往下有些坡度非常陡，往下要小心行走

途經象山步道下方的觀景平台平台正前方剛好是101大樓

終於下山抵達象山登山口

接著準備前往捷運象山站途經象山公園

抵達捷運象山站

台北四獸山連線縱走交通及登山資訊:

1、從台北捷運後山埤站出發，再從松山奉天宮虎山步道登山口起登，攀登虎山、豹山、獅山、象山四座山，之後再從象山步道登山口下來，走至捷運象山站，透過搭乘捷運，連線縱走台北四獸山，全長約5.4公里。

2、攀登虎山一般可從松山奉天宮或慈惠堂的登山口起登。

3、四獸山資訊:a、虎山峰海拔142公尺，山頂設有一座日晷，可以觀日計時，山頂展望與視野非常的好。

b、豹山峰海拔142公尺，山頂有一北市精幹點319號基石。 c、獅山峰海拔151公尺，山頂無基石，山頂較無展望與視野。

d、象山海拔184公尺，山頂有一建設廳補礦2107號基石，被埋在石板路面裡，山頂下方一角有展望，可眺望前方101大樓。 象山另有一顆北市三角點86號基石，標高171公尺，位於象山崗下方路旁。

4、交通資訊: 台北捷運後山埤站，從2號出口出來左轉，沿著東孝東路五段前行，約走50公尺後左轉大道路直行到底，即能抵達松山奉天宮，亦可從捷運站租借YouBike騎車過去。