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登山客也愛去！三峽秘境「7大必去瀑布」 遠山、巨石景觀統統有

健行筆記／ 健行筆記Taiwanhumax呼瑪

詳細圖文可以參考這裡，也可以直接跳過喔！

【遊記開始】

三峽中坑產業道路裡共有七個瀑布，各自要先往的路線有些許差異，分成三種路線前往！1.姊妹瀑布在中坑產業道路路底的大停車場，停車場內往裡面走才是前往姐妹瀑布的方向，與一般其他瀑布路線十分不同。2.雲森瀑布/森山瀑布/藝音瀑布/秘境瀑布/阿花瀑布在中坑產業道路路底大停車場一旁平行的產業道路，續行往上走，會見到政府設的無痕山林以及往雲森瀑布的指示牌子。3.耘夢谷前面路線與雲森瀑布方向ㄧ致，但遇到亂石坡後，左方會有一條岔路可前往，岔路處會有個往熊空車站的藍天隊牌子，下方圖文有說明。

▶中坑產業道路路底遇上的停車場，有相當大的空間可以免費停車

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▶停好車後，旁邊有一條平行的產業道路可以步行或騎機車往上，此條為往雲森方向

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▶此處為雲森瀑布路口，一旁有政府告示的牌子，這個路口可以同時前往藝音瀑布＆森山瀑布＆秘境瀑布＆阿花瀑布

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▶往姐妹瀑布方向，為停車場往內走續行，等等會有廢棄民宅在右手邊，若是走到停車場另一側的平行產業道路，則會是往雲森瀑布的方向

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▶很快會遇上岔路處，右側為廢棄民宅不要走，走左邊續行，大約30分鐘內就會到，筆者步行約10來分鐘就到瀑布了

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▶很快又會遇上岔路，取右邊前往姐妹瀑布

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▶要下切至姐妹瀑布前，會遇上陡坡下行，這邊比較不適合行動不變的人

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▶切到溪水側會遇上一處大石，別猶豫走上去，會看到右方有綿沿出去的大石前往姐妹瀑布

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▶此處有兩個連瀑，所以稱為姐妹瀑布，不知道哪個是姊姊哪個是妹妹

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▶在夏天有很多遡溪的遊客，在大太陽下瀑布的溪水十分湛藍美麗，看了超消暑 (・∀・)

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▶剛剛大石處可以想辦法找下切路線，找到下層的姐妹瀑布 

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▶返程路上偶爾會有岔路往右接，有些可以往雲森瀑布方向，不確定的人，可以回到停車場處，再走大路往雲森瀑布的登山

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▶中途可以看到超遠的山景

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▶前往雲森瀑布路上，有許多山友搭建出來的鐵橋以及木橋

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▶抵達雲森瀑布

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▶雲森瀑布

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▶續行往藝音與森山瀑布，雲森瀑布一旁有著往上的山路，即是後續前往的方向

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▶抵達森山瀑布，已經有些遊客在水面上躺著享受這裡的沁涼瀑布涼氣，在外頭35度高溫下，來到三峽深山裡僅27~28度，水更是冰涼

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▶原路返回到步道上，再往上爬升一些就會抵達藝音瀑布，需要稍微靠近懸崖邊才能看到，不過此處步道無法抵達，只能遠觀

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▶續行往上攀爬，前往秘境與阿花瀑布，會開始比較劇烈陡上，遊客數從這裡開始會驟降

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▶沿途會看到前往卡保山方向，如果一直走，的確遠方會有卡保山（很遠），但秘境瀑布的方向是等等岔路右轉向下，這邊要特別注意！！！看到牌子後不久數分鐘內就會看到往右的岔路前往下個瀑布。

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▶在抵達秘境瀑布前，會有一處平台，還有個常年搭建的帳篷，不知道是誰住在這？會叫秘境的原因是，綠野遊蹤的離線地圖app稱呼此地為秘境，故稱呼這個名字 (・∀・)

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▶抵達秘境瀑布，這邊有著清淨溪水，人相當少十分安靜

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▶這裡有著大塊平台，以及天幕可以休息，許多山友在此處泡茶吃飯，下圖有著簡易木橋來過溪

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▶前往阿花瀑布的方法為，從上圖的秘境瀑布右方有條登山布條的岔路處前往，後續還有要往左的岔路，強烈建議使用離線地圖前往，下圖為阿花瀑布

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▶這裡有著超多溪蝦，數不清的蝦子，下水泡泡腳一下子就會被咬

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▶在前往紜夢谷時，如果是從停車場出發，會先遇上亂石坡與中坑溪，才會在左手邊看見岔路

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▶前往耘夢谷岔路處

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▶抵達耘夢谷，這邊有個休憩平台

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▶耘夢谷的潭水，這邊有著許多巨石景觀，雖然潭水不大，但卻是許多山友喜歡來休息聊天的地方

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以上為三峽中坑道路裡七個瀑布的介紹，大部分的遊客會去雲森瀑布，就折返了，而溯溪或玩水的年輕人會前往姊妹瀑布，而帶有專業背包的登山客，常常聚集在耘夢谷跟秘境瀑布，可能是去完卡保熊空系列的山返程在休息。不同瀑布所聚集的人，都有點不同，也是蠻有趣的分享給讀者們～

瀑布 秘境 登山

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