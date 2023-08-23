10分鐘登頂！整裝啟登新竹「山頂山」，土路好走輕鬆解鎖

山岳簡介：

山頂山：又稱『大坪山』，位於新竹市香山區，標高62公尺，山頂立有一顆新出土的『土地調查局：圖根點』【冠字倉(32)】。

交通資訊：

國道1號北上，於『110-頭份出口』下交流道，朝『頭份』方向前進→(1.2公里)→走中正北路【124甲縣道】→(400公尺)→右轉進入中華路【縱貫公路/台1線】→(4.4公里)→於中華路六段749巷口處迴轉→(15公尺)→隨即停車於『香山區中華路六段726號』前空地，整裝啟登。

行程記錄：

● 由『中華路六段726號』白色四層樓建築旁的小巷進入，入口右側電桿編號為『香山高幹261』，沿著柏油路緩緩上行，路旁種植著各式各樣的水果，前行約150公尺抵達路底民宅，原本計劃先和屋主打聲招呼，但大門深鎖，看似無人在家，只有一隻小狗負責看門。

● 柏油路經路底民宅後隨即轉為土石路，沿著新闢露營區的土路蜿蜒上行。

● 土路寬大好走，點位就位於新闢土路的最高點，其旁較低處設有二個中型儲水桶。

● 山頂山：位於新竹市香山區，標高62公尺，山頂立有一顆『土地調查局：圖根點』【冠字倉(32)】。因位於新闢露營區的最高處，展望極佳，路程只需10分鐘，即可輕鬆登頂。

● 拍完照後，循原路返回停車處，取車前往下一個目的地。