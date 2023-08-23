10分鐘登頂！整裝啟登新竹「山頂山」，土路好走輕鬆解鎖
山岳簡介：
山頂山：又稱『大坪山』，位於新竹市香山區，標高62公尺，山頂立有一顆新出土的『土地調查局：圖根點』【冠字倉(32)】。
交通資訊：
國道1號北上，於『110-頭份出口』下交流道，朝『頭份』方向前進→(1.2公里)→走中正北路【124甲縣道】→(400公尺)→右轉進入中華路【縱貫公路/台1線】→(4.4公里)→於中華路六段749巷口處迴轉→(15公尺)→隨即停車於『香山區中華路六段726號』前空地，整裝啟登。
行程記錄：
● 由『中華路六段726號』白色四層樓建築旁的小巷進入，入口右側電桿編號為『香山高幹261』，沿著柏油路緩緩上行，路旁種植著各式各樣的水果，前行約150公尺抵達路底民宅，原本計劃先和屋主打聲招呼，但大門深鎖，看似無人在家，只有一隻小狗負責看門。
● 柏油路經路底民宅後隨即轉為土石路，沿著新闢露營區的土路蜿蜒上行。
● 土路寬大好走，點位就位於新闢土路的最高點，其旁較低處設有二個中型儲水桶。
● 山頂山：位於新竹市香山區，標高62公尺，山頂立有一顆『土地調查局：圖根點』【冠字倉(32)】。因位於新闢露營區的最高處，展望極佳，路程只需10分鐘，即可輕鬆登頂。
● 拍完照後，循原路返回停車處，取車前往下一個目的地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言