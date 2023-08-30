出發就要當機立斷！東勢格越嶺－咸豐－茶販古道串走，景色隨便拍都漂亮

雙颱大迴轉雖無侵台疑慮，但大雷雨及劇烈天氣發生機率提高，看氣象預報週三開始會連下三天雨，雄鷹杜隊長當機立斷將東勢格越嶺古道行程提前，Sandy看似有興趣，淑芬說這條路線沒走過，可惜有事不能參加，一看，全都是喜歡的古道，當然要把握好天氣來去看看囉！

7:45木柵捷運站站牌等，再搭8:00/795公車到平溪國中下車7:00 新店郵局搭252，準備萬壽橋頭木柵站下車，結果司機過站停在萬芳路口才讓我下車，反正時間還早，走到木柵捷運站找Sandy一起搭8:00/795公車到平溪國中，9:20 整裝，拍團照，出發！

登山口

兩位美麗的姑娘在後面押隊

高溫炎熱沒有風，白哥帶隊慢慢走倒也不覺得辛苦

往東勢格農路

階梯往上

開始東勢格越嶺步道

完全是旅行團的步調，輕鬆走沿途拍照

建源礦場廢屋殘垣

古橋又是一陣狂拍

好不容易有配合度超高的美模，這些攝影師當然是不會錯過，指揮Sandy擺姿勢喬角度，呵呵，閒閒沒事也加減拍，真心懷疑這團是來出外景的，完全忘了還有爬山這回事了

還好雄鷹的山友都很有耐心，見怪不怪，各自一旁納涼等攝影師們忙完

廢礦坑來張合照，讓他們加減有參與感

溪旁有座土地公廟，不取往右走

又一座土地公廟，從旁邊過

比較陡的路段有架拉繩

說是台灣石？有漂亮美模加減拍

往峰頭尖

爬升一段竹林山徑，一路上聽著詹大哥大聲唱山歌，吼，真的很洗腦，一不小心會跟著哼

領隊白哥很貼心，隨時讓大家休息補水，高溫爬升確實辛苦，汗水直直落，衣服全濕透

杜隊長見有一潭清澈溪水，不講武德，馬上自行衝去泡腳納涼坐定不動了

順著溪邊走，沿途景色非常驚豔，但相對的路徑很濕滑要特別小心

拉緊繩索小心慢慢走

真的是隨便拍都漂亮的景色

走著走著，遇到認識的山友好開心，來來來，拍張照做紀念

左往咸豐古道

休息用餐，享受陣陣涼風吹拂

吃飽喝足，開始咸豐古道

最喜歡跟雄鷹出遊了，每次都有眾多攝影師來幫拍，收穫滿滿的美照，在此感謝所有的攝影大師

遇斜坡，美女伸手要協助賈哥下來，呵呵，心意領了，不過這也未免太開心了吧

旁邊經多座水池

古厝遺跡

熱呼呼的太陽高空照

東勢格11號，女主人非常nice，借我們上廁所還提供開水，天氣真的太熱了，帶的2瓶水都快喝完又補了一瓶，還是不夠喝....

續往東勢格18號瞧瞧，旁邊開始就是茶販古道入口了

咸豐古道及茶販古道不久前才由聯合艦隊除草整徑架繩完成，實在非常非常感謝他們的付出，造福廣大山友，讓大家又添了安全山徑可走

拉繩過溪

沿途已綁上藍天隊布條，看到相對安心

回到東勢格越嶺步道

東勢格13號

看到峰頭尖路標，想起剛開始爬山時跟怡泰來走過，那時初生之犢無所畏懼，傻呼呼都沒在怕的，下雨穿的雨鞋止滑差，不誇張，真的是走到皮皮剉魂都飛了一半，好在當時同行山友很幫忙，有安全回到家，這次再次來訪，還好沒要走峰頭尖，呵呵，甚至計劃裡的臭頭山都給省了

山徑滿佈青苔，每一步都要戒慎恐懼，小心駛得萬年船

快到了吧？同行的大哥已經在清洗雨鞋，之後就不見雄鷹大家的人影，莫非都飛走了？

兩人埋頭趕路，看到前面有人，以為追上大家了

結果是別隊

超越別隊後，繼續認真趕路

3:55回到登山口，大勢已去，白哥跟賴大哥說目送著795公車離開，有跟司機招手也不理....唉，下班車還要等近鐘頭才會到...

白哥有事要先回由賈哥機車先行戴走，美玲自行騎車離開，留下我、Sandy、賴大哥三人繼續癡癡的等，嗯，閒閒沒事，拿出新手機，Candy Crush Saga 來破關

回去的車程相當遙遠，車子滿載又累又悶感覺不舒服，跟Sandy說，我們這麼熱的天氣還是不要到處亂跑，頂多去陽明山走走或是參加遊覽車行程就好了....

行到水盡處，徐風鞍部來，咸豐古道行，水塘上下連，暑氣如流金，汗淚難分捨。古道茶販行，俯仰遍山野，夏蟬慘淒切，笑看一群人，山澗樹成蔭，終返快樂園。

感謝杜隊長規劃行程出團外，行進間幫大家拍照，事後還贈詩！除此之外，唱歌跳舞，多國語言隨便都能說幾句，隸書說也寫的特別好，真的是多才多藝大師級人物天氣預測果然神準，第二天早上8點多開始下起雨。