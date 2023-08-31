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一條充滿驚喜與挑戰的路！淡蘭古道中路Ｏ型路線 新手、探險家都愛走

健行筆記／ 健行筆記天空凱的戶外冒險

詳細路況可參考下方影片

當踏上淡蘭古道的中路，你將進入一段充滿神秘與自然美景的旅程。這條位於台灣北部的古道群，串連了新北和宜蘭兩大地區，穿越著茂密的森林、翻越著嶺巒，帶給你一次難忘的徒步體驗。踏上這條古道，你將感受到大自然的恩賜與歷史的厚重，並在每一步踏出的瞬間，發現自己與這片土地的連結。讓我們一同展開這段淡蘭古道中路的探索，探究它的美麗景觀、歷史文化和挑戰性的路線。無論你是新手徒步者還是經驗豐富的探險家，這條路都將帶給你無盡的驚喜和挑戰。讓我們一同開始這段淡蘭古道的中路之旅吧！

路線介紹

淡蘭古道群可分為北、中、南三條路線北路是發展最早、史料紀載最多的路段。從先民游獵、遷徙時就形成，後來功能逐漸演變成官方平亂、巡查海防的通道，所以又稱作官道中路為生活民道，較無官方的歷史記錄，主要作為村落間的聯絡運輸道路，又稱作民道

南路會經過深坑、石碇、坪林等茶鄉，當時在民間茶葉經濟下，促使官方闢建道路，又稱作茶道

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這次走的是中路的其中一段中路在柑腳到三水潭的路線會分成左右兩條路線合起來就是這次走的O型縱走逆時針依序走的是中坑古道枋山坑古道闊瀨古道北勢溪古道崩山坑古道

崩山坑古道因天色已晚，最後改走公路從泰平回到柑腳威惠宮這條路線沿途會經過青蛙石、溪流、古道、古厝、駁坎、土地公廟是條具有歷史意義及豐富生態資源的步道

中坑古道以前往來雙溪柑腳、盤山坑及闊瀨的交通要道，也是是昔日茶商的運輸之路，沿途會多次跨越溪流並爬上鞍部，古道上有多座百年福德祠、古厝及青蛙等景點，是條非常熱門的假日路線

枋山坑古道闊瀨、楣子寮居民出入平溪火燒寮、雙溪中坑的舊路。因地處偏僻，日治時期成為林慶、王秋逢等人，在此強收保護費和擄人勒贖勾當，當時稱為｢土匪大道｣

闊瀨古道闊瀨吊橋曾是坪林最古老的吊橋之一，吊橋長約40公尺，跨越北勢溪谷，北勢溪在此因曲流而變寬闊，溪岸多石灘，「瀨」就是指砂石上的急水，所以此地才稱為「闊瀨」。由於吊橋已多處毀損，目前在進行重建，闊瀨古道與北勢溪古道及灣潭古道相接，是昔日是鷺鷥岫居民對外的交通要道

三水潭位於坪林與雙溪二區交界處，名稱中雖然有三，但並非指三座水潭，而是指北勢溪和灣潭溪二條溪流交會的地方，三水潭又稱為「雙水潭」或「雙溪口」，從雙水潭變成三水潭應是台語發音的美麗誤解，這裡也是淡蘭中路三條重要古道的交會點，可以通往闊瀨古道、北勢溪古道及灣潭古道

[北勢溪古道]北勢溪古道一路沿著北勢溪而行，是昔日三水潭及泰平地區往來的交通要道，北勢溪發源於雙溪與頭城交界山區，與南勢溪匯流成為新店溪，最後注入淡水

行程紀錄

10:40 雙溪柑腳威惠宮出發10:50 泰發炭窯11:50 中坑古道13:20 枋山坑古道15:15 闊瀨古道16:20 三水潭16:30 北勢溪古道15:40 壽山宮20:10 雙溪柑腳威惠宮

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古道 吊橋 淡水

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