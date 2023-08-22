從這座山開始！內湖初階郊山「金面山」半日踏青遊，抵達山頂俯瞰整個大台北
內湖金面山登山步道，是位於台北市內湖區的一座山，捷運搭到西湖站一號出口，，可以導航到以下地址：台北市內湖區環山路一段136巷，建議搭捷運前往，就不用再找車位！
竹月寺和論劍亭都可以到，這次我們是往論劍亭方向走，一直走就會到大岩壁，蠻陡峻，要注意安全，不過旁邊都有繩索可以拉，小心腳下步伐，慢慢爬即可抵達山頂，剪刀石!!
隨著上升高度越高，看看後方就可以看到101大樓和整個大台北的風景囉!!
沿途竟然還看到一隻蛇!!迅速靜靜通過，安全第一!!
超美的!!!不過我們是8/13大概早上9.多開爬，蠻熱的，要注意防曬，戴帽子，多補充水分，避免中暑!!
到達剪刀石囉~~~~拍了一些照片後就原路往返下山了!!
以上是這次的分享，歡迎大家來挑戰看看囉!!
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