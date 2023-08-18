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酷暑就是要玩水！重遊「金瓜寮溪步道」，停停走走也愜意

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

再來的幾天，新聞報導杜蘇芮颱風襲台機率高，把握颱風前的好天氣，雄鷹杜隊長決定將原本星期三的金瓜寮溪步道提前，新店總站集合，為了身體健康，閒閒沒事加減走走，約了淑芬、Sandy一起總站搭7:30發車的923/坪林國中下車後，無縫接軌搭上8:20發車的F722免費公車。

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司機也是登山愛好者，車子直接停到金瓜寮魚蕨步道北側入口放人下車，團照後從旁邊的階梯下

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記得這行程在剛開始爬山時來過，那時也是跟雄鷹來的，大熱天躺在溪裡休息，好涼好舒服，留下深刻的印象，這次特別來重溫舊夢

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金瓜寮溪步道分成兩段，這段是金瓜寮蕨類步道，而另一段是金瓜寮魚蕨步道

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果然體力大衰退，記得以前一下子就到溪底，怎麼走這麼久還沒到？

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大家都體恤我走不動，沿途停停歇歇，有景就拍，有椅子就坐

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說明看板應該是後來才做的

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一直往下到溪畔

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杜隊長迫不急待衝往溪裡涼快

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這次的新冠真的拖了好久，康復後整個人虛累累疲倦乏力，腦袋好像堵到了不清爽，雖然沒甚麼特別不舒服，但就是累，忘東忘西反應遲鈍，google症狀，應該就是後遺症還有所謂的腦霧現象吧 .....為了趕快恢復健康，努力攝取營養吃個不停，結果整個人好像吹風似的圓了一圈，哈哈，油滋滋圓潤潤的看起來真福相

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來到一處拱橋，大家輪番拍照，記得淑芬上次也有來，那時互相都還不熟....感嘆，歲月真是把殺豬刀啊，隨著時間的流逝，十分小姐苗條了，我卻是徒長了一身肥肉

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诶，失蹤的這兩個突然出現，也不曉得之前跑到哪兒去流浪.... 

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才好不容易歸隊，說他們要回去了，接著消失在拱橋的那頭.... なに，行程不是才開始嗎？

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繼續停停歇歇慢慢走

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接著來到一個休憩觀景平台

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看板上的標題寫著艾維斯的金瓜寮之旅，艾維斯百年前曾來訪過，在他著作《Forest of Formosana》說道：「我對於台灣森林的驚嘆都是從 ... 我走在金瓜寮住在所附近的蕃界曾看見，一路上都是樫楠叢生的密林....

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大樹板根，ちょっと待って，在哪？怎麼沒看到....吼，這個杜隊長應該是急著去玩水，連去看都懶

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艾維斯在文中所提到的雙扇蕨在百年後依舊隨處可見

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棧道階梯下行至南側出口

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接著另一段的開始，金瓜寮魚蕨步道

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踢一小段馬路

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沿著溪邊步道走，又是不同的景色

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非常美的步道，難怪艾維斯會讚嘆

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斷層瀑布

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往溪底看，一群悠游翻滾的魚群在戲水，超多的，整條溪都禁止捕魚喔，違者重罰

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肉眼清晰可見

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從旁邊下去瞧瞧

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路不是很好走，要小心

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超多的魚兒，感覺灑網下去，隨便抓都有，但千萬不要跟錢過不去，會重罰的，再次重申

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有蜜蜂飛來飛去，拍照後趕緊溜之大吉

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這裡更優，隊長早已迫不急待下水了

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看美人魚游好羨慕，因年輕時溺水過恐水，沒穿救身衣可不敢亂下水

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看看就好，泡泡腳好涼好舒服

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旁邊看小朋友玩水，哈哈，好想跟他拐游泳圈來玩

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樹下乘涼，微風陣陣吹來，舒服

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诶，大家都在看甚麼？原來溪裡游來一條蛇 

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眼尖的藍鵲尾隨等候，看完了物競天擇大自然秀，最後結局如何？不知....

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繼續往月牙灣

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有GPS位置，迷路待在原地就好

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雲兒非常有戲

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沿途的溪邊都可玩水

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竹林步道

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下去月牙灣躲萬安演習，7／24起連4天，違規恐噴15萬！

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越近上游了吧，這邊的溪水感覺更清澈

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淑芬找個地方小瞇一下

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超多的魚兒出現

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為了捕捉隊長跟魚兒玩的畫面，跟著奮不顧身下水拍好久，渾然不知隨身小包泡在水裡早已濕透透，打開手機亮了一下後瞬間關機後再也不動了

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出步道出口五繼續往前走

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坪林2

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雲兒非常搶戲

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隊長早就不知噴到哪裡去了，我們幾個走得慢的，看到站牌後決定不走，等坐F722免費公車

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上車後，杜隊長他們已在車上了

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坪林國中等搭923公車

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新店區公所下車，先到遠傳門市問手機壞了該如何處理後，沿途買了頂呱呱，又買了好吃的豆花，走回新店郵局騎腳踏車

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回家後先把手機攤開晾乾，跟家人們說手機泡水沒救了，兩姊妹幸災樂禍說骨董機早就該換了，接著上網幫我挑新機....老爸也立馬衝去地標網通拿了DM回來...全家忙著要幫我換新機，哈哈，怎麼會這樣？在鍥而不捨下，螢幕重新點亮，迴光返照做最後告別，再見！ 我的LG骨董機，陪著玩Candy Crush過關斬近萬點辛苦了，嗚呼哀哉，溫柔告別後，要來挑新機了

溪水淙淙憶前塵，古木小徑依舊在，歲月榮枯若浮萍，水天相映盼隨緣！感謝杜隊長帶隊遊山玩水還贈詩，能與大家同遊真的是粉幸福！

步道 登山 瀑布

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