酷暑就是要玩水！重遊「金瓜寮溪步道」，停停走走也愜意

再來的幾天，新聞報導杜蘇芮颱風襲台機率高，把握颱風前的好天氣，雄鷹杜隊長決定將原本星期三的金瓜寮溪步道提前，新店總站集合，為了身體健康，閒閒沒事加減走走，約了淑芬、Sandy一起總站搭7:30發車的923/坪林國中下車後，無縫接軌搭上8:20發車的F722免費公車。

司機也是登山愛好者，車子直接停到金瓜寮魚蕨步道北側入口放人下車，團照後從旁邊的階梯下

記得這行程在剛開始爬山時來過，那時也是跟雄鷹來的，大熱天躺在溪裡休息，好涼好舒服，留下深刻的印象，這次特別來重溫舊夢

金瓜寮溪步道分成兩段，這段是金瓜寮蕨類步道，而另一段是金瓜寮魚蕨步道

果然體力大衰退，記得以前一下子就到溪底，怎麼走這麼久還沒到？

大家都體恤我走不動，沿途停停歇歇，有景就拍，有椅子就坐

說明看板應該是後來才做的

一直往下到溪畔

杜隊長迫不急待衝往溪裡涼快

這次的新冠真的拖了好久，康復後整個人虛累累疲倦乏力，腦袋好像堵到了不清爽，雖然沒甚麼特別不舒服，但就是累，忘東忘西反應遲鈍，google症狀，應該就是後遺症還有所謂的腦霧現象吧 .....為了趕快恢復健康，努力攝取營養吃個不停，結果整個人好像吹風似的圓了一圈，哈哈，油滋滋圓潤潤的看起來真福相

來到一處拱橋，大家輪番拍照，記得淑芬上次也有來，那時互相都還不熟....感嘆，歲月真是把殺豬刀啊，隨著時間的流逝，十分小姐苗條了，我卻是徒長了一身肥肉

诶，失蹤的這兩個突然出現，也不曉得之前跑到哪兒去流浪....

才好不容易歸隊，說他們要回去了，接著消失在拱橋的那頭.... なに，行程不是才開始嗎？

繼續停停歇歇慢慢走

接著來到一個休憩觀景平台

看板上的標題寫著艾維斯的金瓜寮之旅，艾維斯百年前曾來訪過，在他著作《Forest of Formosana》說道：「我對於台灣森林的驚嘆都是從 ... 我走在金瓜寮住在所附近的蕃界曾看見，一路上都是樫楠叢生的密林....

大樹板根，ちょっと待って，在哪？怎麼沒看到....吼，這個杜隊長應該是急著去玩水，連去看都懶

艾維斯在文中所提到的雙扇蕨在百年後依舊隨處可見

棧道階梯下行至南側出口

接著另一段的開始，金瓜寮魚蕨步道

踢一小段馬路

沿著溪邊步道走，又是不同的景色

非常美的步道，難怪艾維斯會讚嘆

斷層瀑布

往溪底看，一群悠游翻滾的魚群在戲水，超多的，整條溪都禁止捕魚喔，違者重罰

肉眼清晰可見

從旁邊下去瞧瞧

路不是很好走，要小心

超多的魚兒，感覺灑網下去，隨便抓都有，但千萬不要跟錢過不去，會重罰的，再次重申

有蜜蜂飛來飛去，拍照後趕緊溜之大吉

這裡更優，隊長早已迫不急待下水了

看美人魚游好羨慕，因年輕時溺水過恐水，沒穿救身衣可不敢亂下水

看看就好，泡泡腳好涼好舒服

旁邊看小朋友玩水，哈哈，好想跟他拐游泳圈來玩

樹下乘涼，微風陣陣吹來，舒服

诶，大家都在看甚麼？原來溪裡游來一條蛇

眼尖的藍鵲尾隨等候，看完了物競天擇大自然秀，最後結局如何？不知....

繼續往月牙灣

有GPS位置，迷路待在原地就好

雲兒非常有戲

沿途的溪邊都可玩水

竹林步道

下去月牙灣躲萬安演習，7／24起連4天，違規恐噴15萬！

越近上游了吧，這邊的溪水感覺更清澈

淑芬找個地方小瞇一下

超多的魚兒出現

為了捕捉隊長跟魚兒玩的畫面，跟著奮不顧身下水拍好久，渾然不知隨身小包泡在水裡早已濕透透，打開手機亮了一下後瞬間關機後再也不動了

出步道出口五繼續往前走

坪林2

雲兒非常搶戲

隊長早就不知噴到哪裡去了，我們幾個走得慢的，看到站牌後決定不走，等坐F722免費公車

上車後，杜隊長他們已在車上了

坪林國中等搭923公車

新店區公所下車，先到遠傳門市問手機壞了該如何處理後，沿途買了頂呱呱，又買了好吃的豆花，走回新店郵局騎腳踏車

回家後先把手機攤開晾乾，跟家人們說手機泡水沒救了，兩姊妹幸災樂禍說骨董機早就該換了，接著上網幫我挑新機....老爸也立馬衝去地標網通拿了DM回來...全家忙著要幫我換新機，哈哈，怎麼會這樣？在鍥而不捨下，螢幕重新點亮，迴光返照做最後告別，再見！ 我的LG骨董機，陪著玩Candy Crush過關斬近萬點辛苦了，嗚呼哀哉，溫柔告別後，要來挑新機了

溪水淙淙憶前塵，古木小徑依舊在，歲月榮枯若浮萍，水天相映盼隨緣！感謝杜隊長帶隊遊山玩水還贈詩，能與大家同遊真的是粉幸福！