花蓮小百岳之初音山！市郊輕鬆好爬的小百岳，登頂俯瞰大花蓮市區、花蓮港、太平洋外海及近觀吉安阡陌之美

近年來迷上登山健行，假日爬爬山或走走步道特別開心

這回見縣府的花蓮絕美步道列系活動覺得有趣除了收集幾條絕美步道外，還挑了幾座好爬的小百岳試試腳力森遊花蓮小百岳，這篇分享市郊好爬的初音山～

繼上回分享姐生平的第一座小百岳：立霧山後當然不能止步不前，繼續挑戰第二座的花蓮小百岳此次參加森遊花蓮小百岳的活動，才知道花蓮有7座小百岳若完登4座或7座，拍照上網認證通過還能換一小禮平時就喜歡戶外活動，雖可能爬不完7座但小爬幾座練練腿力、體力、腳力、健身，還是可以的～

活動官網：-->這裡

2023年4月29日(星期六)與二位好友相約今日爬二座小山：初音山跟鯉魚山預計先爬初音山，故相約於七腳川事件紀念碑再坐一台車上山到登山口

提早到達，友人還沒到，就在河堤上先遠觀初音山的方向透過手機APP，可以清楚看見初音山跟七腳川山的位置平時見山頭誰是誰都分不清楚，現在透過手機APP一目瞭然，真方便！

7分鐘後二位友人們也到了，決定坐友人的車上山來前有先上網查初音山如何到登山口得知最快最方便的路線就是走白雲步道到華林園白雲步道路況良好(水泥路面)，但沿路蜿蜒且路面窄小不易會車上山要注意安全，若遇有會車要互相禮讓，可能一大早上山途中沒遇上其它車輛，一路開到華林園，幸運！

華林園旁的小徑就是初音山登山口路邊可停靠幾台車，我們算是第一組登山客，車子盡量靠邊停好車停好在著裝及整理東西，早上7點25分開始起登～

從這裡開始進入步道，這區域應該是造林地吧？因發現林相很美，感覺也是有在整理在停車時遇見華林園的主人，好心的告知我們爬初音山不難另外還說：見樹倒的叉路，記得往左邊上山人真好，感恩唷！

大概走約10分鐘後，果然見一小叉路而且還有一個指示方向，往左側上山

沿路見好多楓樹楓葉翠綠的讓人眼睛看著好舒服，而且空氣清新值得一提的是：上網查初音山的相關資料滿多網友說：這條山路要注意螞蟥很多所以我們也盡量不靠近二側的雜草

穿過造林地區後開始往上爬，這段林相就沒有前段美重點是：開始進入陡坡路徑是原始山徑，加上前一夜山區下過雨，路面泥濘更加濕滑爬行時儘量就拉著繩子助行

初音山也是首訪，好在路況沒有很多叉路一路往上爬也不易迷路有點陡度，爬起來也會有點小喘但比起大同大禮及立霧山，這點小陡度都不算難了(笑)

沿線的路況就是這樣穿梭密林，林間蓊鬱、蕨類處處可見

爬行中經過泥濘之地就要特別留意在這裡等了幾分鐘，因沒見到二位友人跟上來大約5分鐘後才見一位朋友爬上來了後問：另外一位朋友呢？原來她受到生理期的影響，爬上來有點不舒服，自己便先返回考量到下山只有一條路，便讓她先回停車場等候

原本三人，一人先返回，剩下我們二個人在慢慢爬行上山的路上都沒遇上其他的遊客(登山客)可見我們真的是當日的第一組健行者(笑)

爬山時會留意到二側的生態植物有見到一些野花也會拍攝，像這在山林間不難見到大花羊耳蒜還有海棠

一般快到頂時，都會有一段比較陡的路段走到這裡，感覺應該離三角點不遠了

見一棵樹上有一紅帶子，寫著：初音山可見路線是對的(笑)

一旁發現有紅色的果子小時候常去郊外採集吃的刺莓(野草莓)現在在鄉間小徑也不難遇見，紅紅的好可口採了二粒，擦擦吃進嘴裡，有甜～

一路陡升上來，在一處小缺口隱約好像看見三角點了趕緊走向前，呵..真的就是，萬歲～我們到囉～抵達時間約8點10分早上7點25分起登，到三角點是8點10，爬行時間計：45分

放下隨行背的包包，拿出包裡的"歐都納玩登小百岳護照"在三角點拍照，下山後上傳"森遊花蓮小百岳"活動官網就成功收集第二條小百岳～

初音山(標高：906公尺)位於奇萊東稜東側最尾端，隸屬花蓮縣吉安鄉從吉安眺望，山型高聳、氣勢不凡山頂有二等三角點：NO1214號、小百岳#88

行政院體育委員會於民國92年為了推動全民登山運動以台灣各縣市近郊山區為標的規劃出100座較具特色或具代表性的"郊山"，命名為：台灣小百岳

三角點後側也有一條小徑這條路徑應該就是從榕樹部落上來的登山步道但大都網友建議從姐目前走的路線較為好走就是車開到華林園(可定位於此)，在進入登山口

爬到山頂空曠處可府瞰太平洋外海、花蓮港及大花蓮市區近觀也能欣賞吉安阡陌，景觀秀麗因當日上午有點背光在加上有點霧霾，若晴朗空氣品質良好時會更美！

近觀吉安阡陌帶點霧霾，微朦，但還是能感受吉安鄉間之美

沒能見到蔚藍的太平洋，可惜了站在中央山脈看向對岸的海岸山脈視野遼闊，其實看著也很舒服底圖有冒煙的是中華紙漿

在山頂停留25分，都沒有遇見其他的遊客(包場)拍的差不多也休息了會，在8點35分收拾東西原路下山

台灣小百岳各縣市幾乎都有幾座花蓮則有7座小百岳：卡拉寶山、立霧山、初音山、鯉魚山月眉山、八里灣山及萬人山日前己完登立霧山，這初音山是第二座～

小百岳的海拔高度基本上都不高隨著坡度高底不同，爬登也有難易之分有些小百岳適合親子遊但也有些是較適合有登山經驗的朋友大家可依自己的體能來登山健行像是立霧山就比初音山硬，花的時間更久～

下山後沿路就遇見好幾組上山的朋友，大家互相打個招呼還好奇的問：這麼早就下山，是多早來爬山？笑回：今上午要爬二座小山，所以比較早(笑)很快就回到登山口：時間是9點5分

上來時華林園旁只停我們一台車下山後現場己有好幾台車仔細觀察，這麼巧，居然都是白色的車(笑)在中途身體不適先下山的朋友也己在車上等我們回來好在她說她也好多了～

整理時間軌：早上7點25分起登，到三角點是8點10分，上山計：45分8點35分下山，回到停車場是9點05分，下山計：30分上下山大約就是1小時15分，輕鬆小爬就完登初音山～

在原路白雲步道下山，在半路見一觀景台覺得風景不錯，又停下來看看美麗的景緻

高度不像在山頂那般，且因距離近視覺上，感覺景觀好像被放大了(比較清楚)

連美崙山及外海的船隻也能看的更加清晰這若是夜間上來的話，想必那夜景也是無敵！

花蓮港的燈塔就在那若沒有霧霾，一定會比現在更美有機會再上來，就算不是來爬初音山，走走白雲步道也挺不錯的～

回到七腳川事件紀碑，是一座有歷史故事的地標1908年(民前4年)12月13日，日本殖民政府設＂隘勇線＂並徵用南勢阿美族人防範太魯閣人七腳川社隘勇19人因勞役不公和薪資問題與日人發生衝突日人藉口七腳川社有抗日企圖，發動大批軍警圍剿引發社人長期與日警對抗，直到民國3年才平息但奇萊平原最強大且具有400多年歷史的七腳川社卻遭滅社為此在七腳川溪旁，設一立碑紀念當年七腳川族人不畏強權的精神

簡單拍幾張記念碑後再與友人各別開車前往我們今日的第二個行程：鯉魚山天氣很好，爬二座小山還是滿值得的～下一篇就將會分享鯉魚山，計畫是走賞鳥步道在走到三角點，待續！本文走讀日：2023-04-29初音山：花蓮縣吉安鄉境內登山口可以定位在華林園，在依登山步道爬到三角點