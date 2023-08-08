「能高越嶺道」夢遊記！走進歷史發思古之幽情，幸運才看得到滿天星辰

2020年黃家小隊能高越嶺道夢遊記

前言2005年第一次全家走能高越嶺道，也是小妞的第一、第二座百岳。當時剛入門山林，只知道這條路線在登山界享有盛名，箭竹草原綿延如茵，而且能高-安東軍縱走、奇萊連峰以及入門的南華-奇萊南峰，使得能高越嶺步道西段非常熱鬧，加上豪華五星級的天池山莊改建落成後，每逢假日，能高越嶺步道西段上可說是山友絡繹不絕了。後來，收到親戚贈送的徐如林與楊南郡夫妻合著的「能高越嶺道-穿越時空之旅」一書，拜讀之後，對於古道的古今典故更加了解，從日據初期到霧社事件，乃至於民國保線道路建置的歷史，書中娓娓道來，加上一路走來，和歷史、地理與人文故事相互對照，更能發思古之幽情。幾度走過能高古道，特別有親切的感覺。

2019年的除夕，我們也是選擇此一路線，第一日紮營於8.8K處，第二日到光被八表處紮營，但是遇到東段古道落石不斷，無法突破，只是悵然折返。自從妹妹選擇到新竹念書打球之後，已經半年沒有與我們合體登山，這次大年初三就要回去練球，所以挑選一個較短天數的行程，終於可以全家再度同遊山林。

【日期】2020/01/23-25

【人員】黃家小隊（老爸小黃、媽媽、阿寶與小妞）、揪愛爬夫妻（蕭叔叔+溫阿姨）與章宇呈。

預計行程:

第一日 台南-天池山莊

第二日 天池山莊-奇萊南峰-南華山-光披八表-檜林保線所

第三日 檜林保線所-奇萊山莊

第四日 奇萊山莊-天長隧道-銅門-台南

實際行程

第一日台南-屯原-天池山莊

0600搭曾阿伯接駁車出發，0645嘉義接蕭叔叔夫妻，與小狗”一元”打個招呼，然後驅車直奔霧社。雖然從108年8月馬來西亞神山後，已經有半年沒有和蕭叔叔夫妻一起登山，但大家依舊默契十足，聊天說笑一點都沒有生疏感。霧社7-11再補給一下，買一些零食與午餐，就從廬山溫泉進入到屯原登山口(約H1950M)。因為今日是小年夜，登山的朋友似乎不多，登山口僅遇到曾朝瑞山友等4位，一起合照後準備出發。

與曾山友登山口合照

1025出發，漫步古道上，陽光灑落，感覺熱了起來。1030一開始就是崩塌處，但今年冬天少雨，所以西段路況還不錯。

1035另一個小崩塌，蕭叔叔這次帶了一個新類單眼相機，可以拉60倍光學之遠，嘗試照向登山口的車輛，居然可以看到車輛的車牌，真是好玩。右側等腰三角形山頭，就是馬海濮富士山。1110石椅休息區大休息，往下50公尺就是古道2K處，我們吃水果和餅乾，時間還早，不準備放飯，去年在這邊用中餐，結果行程一再延誤，只能迫降8.8K處。11:32出發

1151高繞路段，古道約3K處，慶幸這次不用走此高繞路。

1212尾上山登山口，我們沒有休息，直接到雲海保線所用中餐。

尾上山登山口1214吊橋

1218土地公廟(福雲宮)，雙手合十拜拜後續行

1221雲海保線所，大休息，開飯囉!這裡有十幾位山友也在用餐，多數是要下山過年的。廁所與建築都已經鎖上，只剩下水槽的水可以運用，13年前第一次來時，還可以入住與看電視呢!真是懷念。這邊手機通訊可通，12:55離開。

雲海保線所的本次成員7人

1306遇到古道坍塌，改為左邊小高繞沿途這種高繞還不少，但是為了山莊補給能讓機車通行，大致上上坡幅度都不大。沿途右側的能高主峰、卡賀爾山以及甘卓萬群峰越來越清晰露出臉來

1458木炭窯

1512古道8.8K處，因一路上坡，容易口渴耗水，在此取水濾水，並吃一些點心。這是我們去年來此時紮營地點，半夜有原住民騎車經過，我們還要起床拆下天幕讓他們通過，然後一小時後他們下山，我們又起來移居一次，這是特別的經驗。好消息是:我們這次不用這邊紮營，決定直接衝到天池山莊，這樣明日的行程就更有彈性。15:26出發

8.8K處1531另一崩塌處，西段古道即有崩塌或落石，修補上也很快速，畢竟是國家級古道，西段整修得非常寬敞平整，顯然是方便運送物質用的路面，若只是為了登山，無須修整得這麼平整與寬敞。但是東段就沒這麼幸運了，欠缺百岳名山與山莊加持，修復速度也都緩慢許多，加上地形較為破碎，天長隧道崩落只會更加嚴重，已無法修復，導致封閉多年。

1534古道9K處1614苔癬瀑布區，陽光照耀下，有點像似黃金瀑布，印證了數大便是美的原則。

1629古道11K處，雲霧湧起，馬海濮富士山浮沉雲海之上，其餘中級山已被覆蓋。這邊一直到13K的山莊，都是觀賞能高雲海的好角度。12K處之後就能看到山莊，讓人覺得不再遙遠。

遠眺南華山

能高主山與能高南峰1705吊橋

1714能高吊橋，能高瀑布(三疊瀑布)只剩下涓涓細流，看不出昔日氣勢。橋頭附近有一些空地，若山莊無法抽中時也可考慮來此紮營。1720往天池及山莊四叉路口。

1721天池山莊H2860M。黃昏夕陽照耀下，還是顯得非常堂皇氣派，是台灣數一數二的高級山屋，入內可視需要換山莊拖鞋喔！因為過年，偌大山莊只有10幾位山友，我們幸運地入住一樓12人房，上下舖，舖有厚實的拚墊。更棒的是有很大的上下櫥櫃，放12個大背包沒問題。客廳是很大的空間，有許多大桌與木椅，整座山莊都是木造，散發出濃濃的原木香味。這真可與日本大正七年的能高駐在所那一棟氣派非凡的檜木造和式招待所(當時被稱為”能高御殿”)相互輝映，只差沒有可以泡澡的”風呂間”。

正面

背面

整理後，我們到前庭空地拍照，再上到二樓露台，發現視野更棒，有滿滿大雲海，尖聳能高主峰以及左側黝黑高峻的能高南峰一路逶迤往南，右邊山列則因為雲海將中低海拔山頭都掩蓋，只剩下甘卓萬群峰簡潔凸出展現，火山、牧山與卓社大山一字橫陳，後方另一層則是西巒大山與冶卯峰。太陽光芒很快地淹沒於雲海，留下兩條閃耀的金線。

客廳與用餐處

1810太陽下山後，溫度陡降，也該到後面的廚房炊煮了，第一次到這廚房，已經比昔日山莊好上許多，有兩個水泥磁磚建造的炊煮台，還有多水龍頭的流理台，非常便利。職業廚師們早上下山過年去了，廚房空間更是自在使用。

今日是酸菜白肉鍋為主體，還有許多豐盛的火鍋配料，同一時間開煮兩鍋，實在滿足。吃飽後，再煮一鍋甜湯，真飽足。過程中，一隻可愛灰白的小老鼠從木板縫中鑽出來，一點也不畏人，上上下下爬木板，還能繞繩索上下，為了食物似乎膽子超大，今年恰是鼠年，莫非是吉兆?!

不多久，媽媽在另一邊餐具區，驚呼說:有老鼠王，我還料理鼠王耶!仔細一看，原來是黃鼠狼探出頭來，晚上食物還是得收拾好，不然，無論是鼠是狼，都不會客氣的。1740開始打牌，只玩了一局。大家請專業防護員的宇呈哥哥幫忙按摩，調整一下一日辛勞的筋骨。結果叔叔和老爸可能筋骨太硬，稍微按壓拉推，就哼叫連連，大家都笑翻了。或許除了登山的腳力與背負能耐之外，還需要加強一些柔軟度。而且發現不同的成員的加入，會有不同的專業與能力摻入，提升團隊的豐富性。

2045準備就寢，外面星空高掛，宇呈哥哥拍星軌還看到流星呢!真是大幸運，滿天星辰，預告明日應該還是個好天氣。難得天池山莊這麼冷清寂寥，或許這是專屬小年夜的安靜悠閒。

待續...