能高越嶺道夢遊記回顧！敬畏大自然的力量，實走一趟不是夢一場

2020年黃家小隊能高越嶺道夢遊記

第二日 天池山莊-光披八表-檜林保線所-五甲崩山-奇萊登山口-奇萊山莊

0515起床，開始煮早餐，蕭叔叔提供招牌的苦茶油麵線，一次放了四束，有點太膨脹，加上味增湯，邀請幾位山友共享。還有煎芋粿，挺香的，這時昨日的”料理鼠王”-黃鼠狼又跑來了，可能太香了吧-凍未條。0700出發，管理員叔叔也收拾山莊要下山了。1/24-1/25休園，他說26日又得上山來。

0740高壓電塔，老爸講解一下兩代的鐵塔基座。閱讀相關書籍，的確也能加一些知識與登山深度，真是讀萬卷書，行萬里路，效法明朝末年旅遊文學家-徐霞客實際踏查的精神。

0748能高主脊鞍部，回到上次紮營處，特別有感情，不知用途的白鐵金屬球這次居然站立起來，讓我們猜想良久。

0750光被八表碑，大家卸下重裝，吃些點心，這邊手機與網路均能通訊，開始傳訊息和報平安，並看一下最新的氣象預報，得知初一東部天氣就會轉差，決定調整行程，不上高山基點，直接走到奇萊保線所(山莊)，大年初一就出銅門。

小妞跳躍照使用手機通訊以及拍照，耗掉太多時間了。我們站在中央山脈的主脊處，北望南華山，一路秀麗的青青草原相連到能高主峰，實在美不勝收，而東望層層山巒，中間是木瓜溪谷，順著溪谷，極目可見海邊與城鎮，這是我們明日就要到達的地方。08:30胡混好久才離開。

南華山與深掘山

向東部望去的溪谷山稜

往南望去的能高群峰

0834回到能高古道的三叉路，立有新的解說牌，上頭有說明東段古道26.5k的一些崩塌處資料。0840能高安東軍與東段叉路，我們此次往左，邁向全新的未知旅程。路旁兩側有監視設備。開始一路陡下，芒草很多，看得出有砍過，但是有些陡滑，且木製水溝蓋縫隙大，叔叔的腳不小心插入縫中，還好並無大礙。

0907一座鐵橋 0911上檜林吊橋，已經用封條封起，看來只有小損毀，比起無雙吊橋還好上一些，但是為求安全起見，只好走下方小溪的下切高繞路。爾後所有的吊橋，都只能遠觀，無法行走了。

蕭叔叔夫妻

0919兩頂安全帽以及廢棄帆布

0929木板橋

0936大崩塌處，下切，再橫渡，範圍很大，有白色拉繩，之後再下切溪溝，攀越大岩石，往上切過碎岩，0958才又接回古道。

1017另一個大崩塌處，先上木梯再拉繩上攀。

接回古道1027開始出現巨大檜木，部分檜木被鋸斷，從苔蘚與腐爛狀況研判應該有數十年歷史，樹幹中心已經中空，可以透視到底部。沿途有許多棵這樣的倒木

走到這裡會發現古道東西段有很大差異，原因主要是降雨量，能高越嶺步道東段的濕氣明顯比西段潮濕，苔癬與蕨類東段也明顯多上許多。接近天池山莊的西段古道，出現大量的鐵杉，能高步道西段，比較乾燥，不太適合紅檜、黃檜（台灣扁柏）生長，所以到東段才會看到。光被八表附近，由於地形平坦與強風吹拂，大部分生長的是芒草、箭竹。1028清澈的瀑布，水量大，一直到銅門，沿途的溪流與瀑布水量充沛，明顯看出東段的降雨量大得多，木瓜溪也成為東部發電量最大的河川。這裡有黑色水管一路拉到前方的檜林保線所

1041檜林保線所H2109M，位於古道20.2K處。除了木造主建築外，左側還有一棟鐵皮屋，裡面放置了一些雜物工具，前方一顆巨大檜木，還好這是保線道路，不是作業林道，不然沿途的檜木林就難逃斧鉞之災。

大門已經用大片木板加螺絲鎖住，每個窗戶都用木板釘勞，看起來已經許久沒有保線人員來工作或使用了。

我們於前庭休息炊煮中餐，包含泡麵加上麵包。保線所旁邊有儲藏室以及大儲水桶，用水豐沛。附近有些髒亂，並不是一個紮營的好處所，過濾一些行動水後出發，準備下午走到奇萊保線所，希望不要摸黑才好。1130整裝好離開，第一次中餐與整裝的時間這麼快速。1140檜奇橋，民國62年完成建造，將近50年歷史，有些傾斜與棧板毀損，只能採取下切高繞方式度過。從東段雜草縫中看過去，更可看出其傾頹處。

1149經過崩塌處，亂石中還有小溪流過，若是下雨時應當更具崩落危險性

1157大型檜木出現更密集，幾乎達到巨木等級

3棵巨木並生1200超大檜木，腰圍有十幾米以上，站在周圍，顯得人們的渺小。

1252古道23K處的第一個小崩塌，細小碎石還不斷滑下中

1256古道約23.3K處，五甲崩山開始要往左上高繞，有一”前方林道多處崩塌不通，非經許可請勿貿然進入”的告示牌。

我們努力往上攀，這是一段辛苦的路徑，加上我們誤判情勢，以為這個季節和古道高度會較冷，都穿刷毛內搭衣，結果太陽出來後，溫度上升，導致開始爆汗。這一段高繞路長達2.3公里，一口氣上升海拔約250公尺，實在很辛苦。大家開始不聊天，只能氣喘吁吁地努力往上爬，從早上一連串長下坡之後，忽然要連續陡坡翻越山嶺，出現換檔不適應的狀況，只能用耐心與時間，慢慢地熬過這段連續陡升路。1330終於扛上越嶺點，24K指示牌後，就是接上保線路段，雖然還有部分小上升，但坡度已經不太大，最辛苦路段已經過去，但接連陡下坡也是很痛苦，而且苔癬多容易滑倒，更耗費心力。上坡是宇呈哥哥和老爸的強項，等下坡之後，就是蕭叔叔夫妻的拿手好戲了。

扛上越嶺點

1348指示木樁，距離奇萊登山口2.4K1400另一崩塌處，需要橫渡。過後不久，媽媽就因為滑倒，整個人被大背包壓住動彈不得，老爸趕緊來救援，還好只壓傷了兩個手指，算是不幸中的大幸。

1415-1425古道25.5K指示牌，終於快結束五甲崩山高繞路了，只能說高繞得有夠遠。前方就是連續崩塌到溪底的天長斷崖，是我們明日得要穿越的路線，看來真是觸目驚心。而右側的崔壁峭削，正是五甲崩山的東緣，繞過之後才知道這坍方面積有多廣大，正因為如此，才需要開闢出這樣痛苦的高繞路以避開裸露崩塌。我們於此喝水吃餅乾，壓壓驚。

前方是天長斷山，右下角是五甲崩山

右望五甲崩山

小心拉繩下切，繞過五甲崩山的邊緣，開始繼續之字形保線路的下坡，腳掌都快磨出水泡來了，但是東側奇萊登山口盡頭的26.5K就是不出現…1433出現一株被鋸斷的大檜木，挺像似馬桶形狀，而且中間是中空的，十分有趣，好像可以鑽入洞中，直接切往下一捷徑。

1434指示木樁，距離奇萊登山口0.9K1445終於走到奇萊登山口。出現水泥路面，有三位當地原民大哥帶著獵槍，就地休息炊煮泡麵，晚上要打獵。我們就地休息，補充些食物，根據他們告知，大約在兩個多小時就能抵達奇萊山莊，讓我們有信心天黑之前抵達。此時雲霧漸起，已經不復早上與中午的耀眼陽光，甚至飄點雨絲。

奇萊登山口(古道的26.5K)1500出發，原以為水泥路面會好走，其實與一般廢棄林道很像，還是有崩塌與低切高遶，落葉很厚實，雜草已經逐漸往路中間靠攏了。

1536有鐵欄杆往下攔沙壩，我們沒有下去

1548第一個隧道，大家趕緊戴頭燈，不過這隧道不太長

1558大水泥橋，古道東段沿途有一些櫻花綻放，走此路線不用人擠人去賞櫻

1602奇萊16.5K的牌子，保線所位置在奇萊線14K處1622沿途有大片咬人貓，還有一些咬人狗，更高大且上下葉面均有尖刺。

咬人狗1626出現廢棄鐵皮屋2幢，但過於陰暗潮濕，無法使用了

1638一片大空地，是萬善堂與金爐。

1641抵達奇萊山莊(保線所)，真是開心呀!因為是全新建築，沒有駐在所的古味。屋前有座奇萊山莊長碑。主建築是三層樓的辦公大樓，兩旁還有各一間的水泥單層建物。主建築和右側建物都鐵門深鎖，無從開啟。只有左側那間房門沒鎖，裡面有同樣走此路線的陳家五位山友，也是親子登山的同好，他們慷慨熱心地清理出一半空間讓我們入住，原本我們還考慮自己紮營空地的，不過天空開始下起霧雨，附近空地也不好架設天幕，於是決定入住水泥建物，免去開帳與霧雨的麻煩。再次銘謝陳家～

我們住左邊的水泥建物內部地面上有些髒亂，鋪了一些破舊帆布和睡袋，不過稍加整理就變成一個溫馨的夜宿點。取水處是水泥路續走約1-2分鐘，小溪，有水管一路到山莊，不過中間已經斷裂。

今晚晚餐是一鍋高麗菜花雕雞麵，加上滷牛腱一盤，雙色甜椒快炒爆肉，為了歡慶除夕夜，還加碼香煎黃金烏魚子，真是澎拜的一餐。餐後製作雞蛋布丁，當作甜點。

吃飽喝足後，就是玩牌時間，一開始我們玩大老二，宇呈哥哥比較少玩，所以輸了幾把，後來陳家的二哥也加入，我們玩抽鬼牌，大家嘻嘻哈哈，一下子就打成一片。玩了幾輪之後，宇呈哥哥建議用手機玩”誰是臥底”，這遊戲不限人數，所以老爸和陳家大姐也加入，6個人玩很有趣，很快就知道遊戲的訣竅，大家鬥智耍心機，有時候爆出一些無厘頭的答案，更是讓人爆笑叫絕，寂寥冬季古道上也因此充滿了笑聲。

2010遊戲告一段落，大家分享已凝結的布丁，就寢，今日行程挺操的，連走8小時以上，一夜好眠。

以下為夢遊行程，若有雷同，實屬巧合~

第三日 奇萊山莊-天長隧道-銅門-台南

0515被媽媽手機鬧鐘叫起床，外頭雲霧散去，早上又是個好天氣。我們輕鬆炊煮早餐，除了麵包以及沖泡包之外，還有高麗菜爆炒鴨賞，不然要背太多糧食下山。陳家朋友們7點前就出發了，整理速度真快，需要學習~0820今日行程很輕鬆，拍照後離開這個溫馨的廢棄山莊，聽說台電人員也很久才來巡視一次，所以四周雜草叢生。

0822溪源取水處。

0834崩塌處，下切，可以望見對面的明隧道，雖然今日行程實走僅2個多小時，但卻有許多小景點可以觀賞紀念。

0843一個從溪床矗立而起的建築，有絞盤，上面寫著”載貨升降機，限載重2公噸”本以為是流籠，是為了方便機械下溪谷的電梯嗎？左側有鐵窗洞口，有泉水流出，不知道用途。

0845明隧道有台廢棄山葉機車，結構完好，只是騎不出去，也無法騎到奇萊山莊。我們流輪騎上去拍照，如果真能騎乘，一定帥度破表!

0849進入一個外部長滿雜草的小隧道，出去後就銜接一座大型鋼鐵橋樑，古老樣式的鐵橋，以往在舊式鐵路可以看到類似的鐵橋樣式。

0905明隧道

0913再度進入小隧道

0937危險崩塌處，只剩下一個人的腳踏寬度，需要小心抓緊繩索。0950明隧道，裡面有個引水隧道，被鐵欄杆封住，不知道是何功能? 隧道頂部還有類似鐘乳石的乳白色沉澱物逐漸沉積中，地面上也沉積成大片石灰質

1000奇萊路段的10.5K鐵牌，這裡可望五甲崩山的巨大崩塌，藍天白雲，遙遠的彼端可以看到能高稜線，也是我們的來時路，沒想到一日之間居然走過這許多山頭。

路旁有隻旗桿，我們用登山杖模仿一下日本人的軍刀禮，有種穿越時空的感覺。

1002接下來得戴起頭燈，進入天長隧道。隧道上頭還是有類似鐘乳石的乳白色沉澱物，這是西邊的入口，走了一小段，發現就看到明亮處，咦!赫赫有名的天長隧道只有這樣?原來，半途坍方了，已經變成兩截，一端泥土湧入，得爬出洞口，

西段入口

爬出第一段洞口

隧道頂部的類似鐘乳石沈積走在裸露的大崩塌處，大約50多公尺，看到原本半圓形的隧道鋼筋水泥拱體已經掉下山谷，天長隧道就位在天長斷山下方，日後崩塌只會越來越大，隧道崩落更形嚴重，沒有修復的可能了。

墜落山谷的隧道鋼筋水泥拱體

隧道完全崩塌裸露處進入第二段隧道後，大約走了將近1公里，內部潮濕積水，還有一台怪手以及一台機車，部分隧道頂部還在滴水，隧道的周遭並不是圓滑的，而是鑿出來的不規則形，帶著古樸的刻痕。我們決定不戴頭燈試試看，這種狀況下應能測試出一個人是否有幽閉恐懼症!大家將頭燈都關掉，我們很快就停止了這項試驗，只走了10公尺就覺得不可行，因為在全黑的狀況下，會失去方向感與平衡感，容易撞到四周隧道山壁。

1025走出隧道東端，恍若隔世，獲得重生，也是一種特別的體驗，第一次走這麼長的隧道，妹妹說好像是愛麗絲夢遊仙境的地洞。

1030旁有就有溪水，沖洗雨鞋，接駁車邱阿伯已經來等我們了，趕緊將背包上車。一路上還有10個左右的岩壁長隧道，路況也不是很好，就是慢慢行駛，一路邱阿伯也與我們聊起當地人文趣事。

1125磐石保線所，是日據時代能高古道的坂邊駐在所，腹地廣大，有好幾棟建築，有些是檜木房屋，有些是水泥房舍，房舍上門窗都用鋁窗密閉封住，但是無人駐守，只能憑弔當年的盛況。幸好還有2隻可愛大狗熱情相迎，似乎過年換他們留守，我們玩了好一陣子才離開。

磐石駐在所

1211龍澗發電廠，有龍澗冰品攤子，但鐵門深鎖，讓我們有些小失望，但是至少在電廠前拍照合影，畢竟這些地點以往都沒有機會來過，未來再度橫越能高古道的機會也很少吧!過了電廠沒多久，半途慕谷慕魚的水泥路已經毀損，下切走溪底便道，一直到銅門電廠前。

1240銅門電廠，對面山壁有發電廠，還有高懸的發電用水道明渠，連接的是一座超長的吊橋，不過已寫著”來賓止步”。

一般遊客也只能到此，無法再往龍澗方向進入。

不過，好消息是，這裡的龍澗冰品攤子居然有營業，真是太棒了!我們一擁而上，大家各自點了喜歡的冰品

這邊冰品雖然只有10種，可是年輕的老闆娘說都是使用當地的食材喔!我們品嘗起來口感很道地純正，一隻冰棒才15元。尤其是洛神花冰很獨特，可以吃到碎花瓣，最開心的是還有獨特口感的洛神花蜜餞以及洛神花果醬，我們一口氣就買了8瓶，老闆娘還請我們吃不同口味的冰棒，真是太過癮了。相約要郵寄到台南，60支冰棒才800元，真是便宜，我們猜說可能是用當地電廠剩餘的發電來製作，所以成本才這樣低吧！看到這裡，看倌可別以為這篇是冰品的業配文，黃家小隊真的是良心推薦的!

1307廁所附近有巨大的佩爾頓水輪機，是瀧澗機組的汰換品，巨大而像似太陽花朵，妹妹則喜歡與台電小子玩偶拍照。

1320鯉魚潭，曾阿伯已經等候多時，我們當地吃點午餐後驅車離開。路途非常遙遠，沿途開始飄雨，還好我們做了正確選擇，不然天氣轉差後不少古道路段的危險性更增。

車上說說笑笑有時睡著。曾阿伯聊起銅門的原民頭目有日軍遺留寶藏的訊息，約老爸一起來尋寶，這讓我們精神大振，一路天馬行空幻想，或許能像金銀島般的電影劇情超展開，暗自期許，哪日取得寶藏後，一定要將古道修復，並將無雙吊橋修整。人生有夢最美，哈哈!希望不只是夢一場，不過這個美夢也讓親子登山提供超高想像的附加價值!1930屏東水底寮停車，到阿東火鍋吃個簡單慶功宴。看到一群農用機38CC改裝的機踏車呼嘯馳過，感覺真是炫耶!

2215回到台南，溫暖的家。

後記:1.能高古道安排三日遊，並非最佳選擇，第一日上升約1000米，第二日下降約1900米，上升400米，重裝連續疾走，其實負荷不輕，加上東段有2處較為危險崩塌處，且若遇天候不佳，危險性提高不少，須小心謹慎為宜。若時間和天候條件許可，安排四日行程較佳，古道實走約40公里。

2.多年親子登山的歷程，我們想傳達一種腳踏實地的樂觀態度─對當下的現實環境與人員狀況有合理的認知，敬畏大自然的力量，但也不抱持著過多的恐懼和畏怕。就像人們常說的：「隧道的盡頭，總有著希望的光芒。」，迎向大自然就是引導我們走向積極健康的那道光。希望愛好大自然的您，與我們同遊古道高山一起愛護台灣。