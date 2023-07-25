精彩回顧！一天奇萊主北單攻，沿途美景亂拍都好看

2011年10月22日一天奇萊主北單攻(10多年前遊記，目的騙乾糧的，請當故事看就好，要認真尋找參考行程個人建議跳過)

行程簡介

登山路線：滑雪山莊登山口-小奇萊松樹林端-黑水塘山屋-成功山屋-奇萊北峰-奇萊山屋-奇萊主峰-奇萊山屋-成功山屋-黑水塘山屋-小奇萊松樹林端-滑雪山莊登山口

時間：13小時7分鐘

距離：22公里

途中補給點：無商家，途經黑水塘山屋、成功山屋、奇萊山屋

百岳：1.奇萊北峰（3607公尺），百岳排行第15，十峻之一2.奇萊主峰（3560公尺），百岳排行第19，九峨之一

日期：2011年10月22日上午0900-10月23日晚上2300

山友：黃建明大哥、nancy學姊、小豆子(小學生)、阿芳和我，五人行程Day00900民權東路建國北路交叉口集合（黃建明大哥和我）-0930汐止接阿芳-1100宜蘭頭城nancy家接nancy學姊和小豆子-1300梨山吃中餐-1530雙福果園買高山蘋果-1630觀雲山莊警察小隊辦入山證-1700欣欣餐廳住宿、吃晚餐-1830就寢一個多月沒爬高山了，前一天晚上打包行李特別地慢，約1點半才睡，隔天5點半起床跑九公里，早上還跟阿姨聊天說多運動比較不會生病，結果早上喉嚨就不舒服了。

登山人員陸陸續續接上車，計畫走中橫梨山支線到欣欣餐廳，即晚上住宿處；中午在梨山吃飯，在一家小店點了排骨飯和豬血湯，店裡的辣椒醬油頗辣，是老闆自己做的；下午就到高山果園看蘋果，高山蘋果好吃，越大顆的越貴，蜜蘋果在11月中才會成熟才會開始賣，所以就先買青龍跟紅青龍蘋果。

之後到觀雲山莊警察小隊辦入山證，辦完入山證後即開車前往欣欣餐廳，老闆給我們五人住一間大通舖，放下行李後就開始煮晚餐，晚餐是麵線加魯味加一點岳母給我的青菜，吃飽飯打電話報平安整理明天裝備後就趕緊睡了，我很淺眠，所以避免受到干擾，我還是乖乖戴上耳塞。

day0晚餐，謝謝nancy學姊準備

Day10200起床、早餐-0240開車往滑雪山莊-0311滑雪山莊登山口出發-0348小奇萊松樹林端-0445黑水塘山屋-0530成功山屋-0730奇萊北峰-0830奇萊山屋-1015奇萊主峰-1205奇萊山屋-1336成功山屋-1430黑水塘山屋-1547小奇萊松樹林端-1617滑雪山莊登山口-1730欣欣餐廳吃中餐-2130宜蘭頭城nancy家-2240汐止-2300民權東路建國北路交叉口

登山攜帶重量：約6公斤0200起床：當天睡到2348分後就睡不著了，在床上閉目養神休息到凌晨二點起床，後來才知道我是睡最多的，大家受到熱水器跟隔壁間打呼聲影響，根本沒辦法好好睡。

早餐是咖啡加麵包，吃完後就出發前往滑雪山莊登山口，抬頭看滿天的星星讓人感動，可惜相機拍不起來也沒時間拍。0311 -0348滑雪山莊登山口H3116m，稍稍熱身後於0311出發，路程先是緩坡進到樹林後上上下下，剛開始速度沒有很快，天氣很冷但剛吃飽感覺還好，身上有排汗衣、刷毛衣跟雨衣和雨褲、保暖帽和手套，天氣很好，星星還是很多！

0348-0445小奇萊松樹林端H約3100m左右，然後開始緩下坡下切到黑水塘H2720m，路標3.7km，沿途同伴調整頭燈花了一點時間，這段路程除了走的慢一點，沒有問題。0445-0530成功山屋H2840m，路標4.8km。從黑水塘上成功山屋是上坡，但到後來會有下坡，坡度大、落差大，路不好走，想起上次一堆人從成功山屋用自己做的擔架扛小豆子到黑水塘，就走了起碼2小時半的路程，不簡單，會累。到了成功山屋雖然很早，義工大姊很是盡責地檢查，很巧遇到同樣的義工大姊。

上次小豆子被燙傷的時候，義工大姊幫了很大的忙，義工大姊也很關心小豆子的燙傷回復的怎麼樣，最後義工大姊那邊沒有我們的入山、入園資料，不過我們確實有辦相關資料，就留下姓名供義工大姊查核。0530 -0730從成功山屋後，開始沿著河床緩坡上行，只記得接下來的路徑在右邊，但確切的位置在哪並沒有把握，花了一段時間找到路標，但總覺得這個坡度比起上次走要陡很多，讓我懷疑是不是走錯路了，不過確實是那條路沒錯。

阿芳是體力女強人，沒有爬過北峰很想爬，我也想挑戰一日單攻奇萊主北峰，而今天全體同伴體力狀況看來沒有很一致，nancy、豆子跟我上次也已經爬過北峰，也考慮到摸黑從北峰下來很傷膝蓋，路徑也比較不明顯，有先爬北峰之必要。五個人就分成兩組。黃建明大哥、nancy和豆子直取主峰，我跟阿芳先到北峰後再到主峰會合，中華電信有訊號，我到北峰和奇萊山屋時會跟他們聯繫。

從成功山屋河床切到路徑後，前往北峰的路徑是陡坡，會先經過奇萊主北峰的第一個交叉點，之後上升到3350m左右有一段平緩草原，同時也是奇萊主北峰的第二個交叉點，把背包丟在路標，只攜帶水、行動糧、相機、手機、防風外套，就繼續最後高度約150m的峭壁，途中遇到二個登山團，一團全部是外國人，遇到外國人的時候他們說路程只剩三分鐘，最後順利到達奇萊北峰H3607，最後的峭壁上切大概花了半小時，天氣很好，在奇萊北峰可以看到奇萊稜線的草原坡，合歡山、雲海等等，都很漂亮。打電話給黃建明大哥，他說他們剛到奇萊主北峰岔路口，所以在奇萊北峰慢慢拍照。

我和奇萊北峰三角點

在奇萊北峰亂拍

在紀念碑與奇萊主山合影

王興平君山難紀念碑

0730 -0830奇萊山屋，H3363。從奇萊北峰下切很陡的150m後，接下來就是平緩的草原坡，非常好走，沿途欣賞風景。

奇萊北峰峭壁

奇萊北峰峭壁

往奇萊主山前進

奇萊主山

途中與奇萊主山合影

前往奇萊主山

0830 -1015到了奇萊山屋後，打給黃建明大哥沒接，收訊又不好，根據在奇萊北峰的對話，我以為他們在我們後面，所以很悠哉的休息半小時。之後高山工作人員小高也上到奇萊山屋，問他有沒有看到小豆子，他說沒有，認為他們在我們前面，我又打給黃建明大哥這次有接，他說他要爬最後一段路了，我跟阿芳就立刻要趕路過去，先問小高從這邊到奇萊主峰大概多久，他說他大概一個小時，我粗估我跟阿芳大概要花1個半小時才會到，沿途大都是平緩的草原坡不過路途不短，沿途經過先前在北峰及奇萊山屋休息的登山團。

在最後上奇萊主峰的峭壁前，我還是丟包，只攜帶一些物品，我也叫阿芳丟包可是他不要，實在太猛了。最後大概花了半小時上奇萊主峰H3560m，完成此行目標，打電話報平安。我們到的時候黃建明大哥已經到了45分鐘，真不好意思讓他等那麼久。

黃大哥在奇萊主山等到在睡覺了

小豆子和奇萊主山

我和奇萊主山三角點

奇萊主山標牌和大家的背包

1015 -1205在奇萊主峰休息吃東西，想到最後還要從黑水塘上到小奇萊松樹端還要爬昇400多公尺所以強迫自己吃東西，也拍拍照休息，大概10點50分才出發前往奇萊山屋，除了黃建明大哥先慢慢走之外，之後我跟阿芳就跟nancy和小豆子一起下山。1205 -1336Nancy和小豆子本來要到奇萊山屋找小高，結果選錯路徑，直接到成功山屋、奇萊山屋、奇萊主峰岔路口的指標，但很巧的是小高剛好在那邊，所以在那邊休息20分鐘，吃完魯味休息喝水，取左邊路徑往成功山屋。

成功山屋

我和成功山屋，我已經累了

1336 -1430到成功山屋後，大家一樣吃行動糧休息二十分鐘，把魯味最後剩下的百頁豆腐吃完，阿芳也分享他在泰國買的巧克力棒、草莓棒，另外有其他山友分享荔枝乾給我們吃，荔枝乾與龍眼乾不同，很有荔枝香味但是吃起來沒那麼甜，吃完後喝水後繼續上路往黑水塘山屋。

黑水塘山屋

1430 -1547過黑水塘山屋後，之後就是緩上坡，比起從小劍山回油婆蘭還要過手腳並用的陡坡其實是好很多的，只要控制一定的速度慢慢龜上去就ok了，所以只能休息三分鐘就要上路，避免身體冷掉。沿途已經起大霧了，比起早上很好的天氣真是差很大，黑色奇萊果名不虛傳；同伴雖有脫隊，但沒有差很遠，等一下就到了；到了小奇萊端松樹林緩上坡就結束了，同伴們鬆了一口氣，之後走回滑雪山莊登山口都是一般山路，不會特別困難。

小豆子在小奇萊樹林口

我和小豆子合影(小奇萊樹林口)

1547 -1617進入到松樹林後就是一般的山路，上上下下。老實說自己已經很累了，結果問阿芳累不累，結果阿芳說還好，真是太猛了。到達登山口如釋重負，當然要在登山口拍照留念，最後拉筋緩和結束疲勞的一天。

阿芳和小豆子合影(登山口)

我和小豆子合影(登山口)

沿途風景

沿途風景

沿途風景

心得

1.位於中橫的高山百岳很多，不過開車花的時間太長了，最後六點從大禹嶺出發到台北已經十一點了，沒有爬過那麼晚的山。

2.黃建明大哥之後說想要挑戰一天屏風山來回，看到記錄要先下切650公尺到溪谷，然後在上坡到3200公尺，沿途還有接近80度的峭壁，花時間大概13-16小時之間(10年過了都沒有成行)

3.爬高山行程還是乖乖帶著耳塞，避免遭受干擾，雖然帶著耳塞有異物感，至少還是可以很平靜的好好休息。

4.一日奇萊主北跟小劍山比起來是比較累，感覺落差沒有很大，不知道為什麼？不過阿芳說這比一日雪主東輕鬆，我跟黃建明大哥和阿芳看法不同，覺得一日奇萊主北比較累。阿芳說他平常日天跑5公里維持體力，結果體力好成這樣，聽到吐血，天賦異秉真是羨慕。