靠著繩子攀到山頂！一人爬「無耳茶壺山」，沿途山海美景十分壯觀
7/2無耳茶壺山
成員：我
天氣：晴時多雲
在藍線忠孝復興站2號出口搭乘基隆客運1062，搭車前往勸濟堂，勸濟堂離登山口10分鐘的距離。路線規劃勸濟堂➛朝寶亭➛茶壺山入口➛寶獅亭➛無耳茶壺山➛茶壺山入口（返程）10:00到達勸濟堂
走到旁邊的小路，往阿嬤的廚房
接著看到階梯往上走
到達平地之後有個岔路，往右走到達登山口
10:10到達登山口，往茶壺山登山口
開始無止境的爬樓梯
10:25到達第二段階梯
這個平面的風景十分的壯觀
10:30到達朝寶亭
10:31開時往茶壺山登山口前進
旁邊的美景真的非常漂亮，可以看到山以及海的交接，有種高低差的感覺
10:35到達登山口
10:36接著就開始走石階梯
10:37到達碎石坡
10:40到達木棧梯開始爬行
10:42到達觀景台，觀景台的風景十分的美麗
10:50到達寶獅亭
左手邊方向就是漂亮的茶壺山
10:55到達茶壺山三角點
11:00到達茶壺山山腳下
11:02到達山洞
山洞裡蠻安靜蠻涼的，真想在裡面待久一點，但後面還有許多的人，不得已只能上去
接著靠著繩子攀到山頂
11:07這是山頂上的景象，我們就到達茶壺山的山頂了
今天的行程就到這裡結束了，我們下次再見。下面附上我的地圖以及紀錄：
心得：今天是第一次自己爬具有攀岩的山岳，在爬的過程當中，雖然也有些許的害怕，但是心裡一直在想：我也是有攀岩過的人，這根本不算什麼的那種感覺。這個山適合有爬山經驗的大朋友們來爬，希望大家喜歡！
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