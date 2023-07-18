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靠著繩子攀到山頂！一人爬「無耳茶壺山」，沿途山海美景十分壯觀

健行筆記／ 健行筆記周柏定

7/2無耳茶壺山

成員：我

天氣：晴時多雲

在藍線忠孝復興站2號出口搭乘基隆客運1062，搭車前往勸濟堂，勸濟堂離登山口10分鐘的距離。路線規劃勸濟堂➛朝寶亭➛茶壺山入口➛寶獅亭➛無耳茶壺山➛茶壺山入口（返程）10:00到達勸濟堂

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走到旁邊的小路，往阿嬤的廚房

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接著看到階梯往上走

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到達平地之後有個岔路，往右走到達登山口

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10:10到達登山口，往茶壺山登山口

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開始無止境的爬樓梯

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10:25到達第二段階梯

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這個平面的風景十分的壯觀

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10:30到達朝寶亭

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10:31開時往茶壺山登山口前進

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旁邊的美景真的非常漂亮，可以看到山以及海的交接，有種高低差的感覺

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10:35到達登山口

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10:36接著就開始走石階梯

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10:37到達碎石坡

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10:40到達木棧梯開始爬行

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10:42到達觀景台，觀景台的風景十分的美麗

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10:50到達寶獅亭

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左手邊方向就是漂亮的茶壺山

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10:55到達茶壺山三角點

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11:00到達茶壺山山腳下

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11:02到達山洞

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山洞裡蠻安靜蠻涼的，真想在裡面待久一點，但後面還有許多的人，不得已只能上去

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接著靠著繩子攀到山頂

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11:07這是山頂上的景象，我們就到達茶壺山的山頂了

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今天的行程就到這裡結束了，我們下次再見。下面附上我的地圖以及紀錄：

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心得：今天是第一次自己爬具有攀岩的山岳，在爬的過程當中，雖然也有些許的害怕，但是心裡一直在想：我也是有攀岩過的人，這根本不算什麼的那種感覺。這個山適合有爬山經驗的大朋友們來爬，希望大家喜歡！

登山 客運 美景

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