走到腿部炸裂！微辣的連峰步道「大屯山主峰」 訓練反應及敏捷的好地方

大屯山系5連峰

久聞大屯山西峰與南峰稍有挑戰性，一直不敢隻身造訪，今日親自走一遭。鞍部登山口為起點，清天宮為終點。起點即為緩上階梯，一路上上下下上上又下下，果然是小辣山頭。大屯山主峰往南峰，一路斜石階陡下，我走的步步驚心，但有人還能用跑的，真是太厲害了?。此段沿途無遮蔽，若是夏天來，必定汗如雨下。

南峰往西峰，多為樹蔭下，鮮少太陽直射，終年潮濕，滿是泥濘。沿途陡下又陡上，雖然有繩子輔助，但有些地方落差太大，仍必須不斷找踩點，對於腳不長的我，有時需靠著繩子撐著身子往下跳，或是手腳併用，鞋子、褲子及手套沾滿了泥巴。我覺得難度略高於小觀音山，衷心感謝建置輔助繩的山友們。

由於路徑陡峭及狹窄，很難同時與對向的山友會車，若遇到一大群的山友，常常一等就是十來分鐘，我們只好走到緩路時，加緊腳步，誰知，一不注意，腳步沒踩穩踉蹌摔了一身泥，好在並無大礙，全身髒兮兮而已。西峰往面天山，下下又上上，部分下坡路段潮濕，且少有繩子輔助，步步為營，若在這地方滑倒可不是開玩笑的。往上才600公尺，但走起來不輕鬆，沿路只聽到自己的喘息聲。

面天山—向天山—清天宮這個組合已走過幾次，發現怎麼路途越來越短，可能是因為沿路聊天打屁，不知不覺就到了。回家腿部炸裂，小腿更是鐵腿3天，真是小肉腳。雖然有挑戰性，但我認為這是訓練反應能力及敏捷度的好地方，更是攀登百岳的前哨戰。

鞍部登山口（9:56）—》大屯山主峰（10:28）—〉大屯山南峰（10:55）—》大屯山西峰（11:26）—〉面天山（12:13）—〉向天山（12:40）—》清天宮（13:36）