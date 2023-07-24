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避暑勝地＋1！「巴福越嶺古道」縱走，原始景觀、參天巨木令人陶醉

健行筆記／ 健行筆記Carlos Lee

巴福越嶺古道是從烏來福山到巴陵拉拉山之間的古道，為早年泰雅人狩獵、通婚、訪親的社路，日治時期設隘勇線、作為山地警備道路，至今仍留有駐在所的遺跡。古道沿線貫穿拉拉山巨木區及插天山自然保留區，沿路是野生動物生活的重要棲地環境，物種豐富多樣，也會看到好幾棵紅檜巨木。與桶後越嶺古道、哈盆越嶺古道列為烏來三大古道。

今年的籤運還不錯，今年第二度進入插天山自然保留區，上次走訪北插天山，這次走訪巴福越嶺古道，兩條路線都是夏日不錯的避暑勝地，加上路徑原始、有不少巨木、瀑布溪流景色，都可以讓你陶醉在其中，除此之外也是一條充滿有人文歷史的古道。

以下來分享當天走訪此路線的心得：

行走路線：拉拉山遊客中心→巨木步道→巴稜端古道入口柵欄→塔曼山岔路→拉拉山駐在所→檜山駐在所→札孔（茶墾）駐在所→茶墾山、模故山岔路→大羅蘭吊橋→福山端古道出口

本活動由「苗栗縣巨足登山協會」所舉辦領隊：徐瑞蘭／嚮導：彭康鳳／隊員30員

05:30  自博愛公園出發

抵達上巴稜，搭乘接駁車至拉拉山遊客中心入口

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抵達停車場，徒步進去遊客中心

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在園區入口與遊客中心合影一張

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全體隊員在遊客中心前團拍

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從拉拉山神木步道起登

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09:07  經過眺望之橋，橋下的溪流景色

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一號巨木，為紅檜，推測樹齡約為1075歲，樹高35公尺，樹圍10公尺。2022年測定，最少有七棵樹木合併，最大骨幹樹幹約為1075年

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途經一座休憩涼亭

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二號巨木，為紅檜，推測樹齡約為618歲，樹高36.5公尺，樹圍7公尺。2022年測定，最少有四棵樹木合併，最大骨幹樹幹約為618年

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四號巨木，為紅檜，推測樹齡約為992歲，樹高37公尺，樹圍7.59公尺。2022年測定為單株樹木，最大骨幹樹幹約為992年

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奇異形體的巨木

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21號巨木，為紅檜，推測樹齡約為1069歲，樹高42.6公尺，樹圍15.16公尺。2022年測定為單株樹木，最大骨幹樹幹約為1069年

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09:18  

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絲涓流水搭配青苔石頭，映入眼簾是一幅美麗的畫作

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09:21  步道上設有柵門，要從左側繞過去

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經過一處倒木區

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菇類

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再通過另一道柵門

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不久後抵達巴福越嶺古道端入口，開始今天的古道行

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岔路口取左續行巴福越嶺古道

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進入插天山自然保留區需要申請入園，很幸運今年第二度進入保留區繼續走訪其他路線

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隊伍浩浩蕩蕩的陣容龐大，朝聖這條位於北台灣最美的古道

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沿路看到這一棵有如拱門的樹木

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09:42  附著在葉子上的白蛾

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穿梭在原始森林當中，聞著森林氣息，彷彿身心靈同時被淨化

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09:51  白色野菇特寫

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古道雖然僅有10幾公里，但仍有挑戰性，儘管如此，沿路景色都會讓你嘖嘖稱奇，就讓我們繼續看下去囉

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步道景觀原始，彷彿走入魔法森林般

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10:02  顏色鮮豔的野菇

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正值炎熱的夏日，此路線成了山友心目中夏日消暑路線名單之一

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10:06  

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鑽過倒木

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10:10  福巴古道15K

10:13  草蕨樹林茂密，源源不絕的蟲鳴鳥叫聲，滿足視覺與聽覺的大自然饗宴

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10:15  抵達拉拉山鞍部氣象站，隊伍在此歇腳

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十分鐘後繼續出發

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跨過倒木

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10:32  沿路有些許視野，可以看到周遭中級山景色

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10:39  

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蕈菇

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10:41  福巴古道14K

10:44  紅檜巨木1

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古道不但景觀豐富，沿路也是野生動物的重要棲地環境，植物豐富多樣

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10:47  經過一處下切路段

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等待人員的同時與周遭景色合影一張

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下切的過程中又看到一處觀景點

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已經距離隊伍很遠了，我們趕快加緊腳步追上去.....

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10:57  沿路海拔落差不大，但沿路踩踏的石頭由於終年潮濕可能需要留意步伐

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11:02  沿路都能夠聽到流水聲，我們一行人沉浸在山澗中自然的寧靜

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傾瀉而下的流水，除了感受到沁涼感，從中我們也吸收不少的負離子

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長滿青苔的枕木

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步道沿路有幾處都會有像這樣用枕木疊起來的棧道

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周遭萬物都披著綠色衣裳，有種處在阿凡達世界的錯覺

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11:09  福巴古道13K

橫躺在半路的倒木

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11:16  人字枯木

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11:25  特色的紅檜巨木，除了巨木本身，樹洞不錯的取景角度

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腐木上的野菇

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11:33  福巴古道12K途經拉拉山駐在所遺址，此處腹地非常大，隱約還能看到昔日的駐在所駁坎遺跡

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經過駐在所後不遠處看到幾棵形體奇特的巨木

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11:56  福巴古道11K

沿路都算是在散步一樣，腳程可以再加快一些

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12:08  福巴古道10K

沿路生態記錄

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紅檜巨木特寫

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12:27  福巴古道9K

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12:35  步道的上方就是檜山駐在所遺跡，此處也是步道的中間點，此處腹地廣大，適合大隊人馬在這裡休息

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在此處休息午餐

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此處也是步道的1/2的位置，在此腹地也立了1/2的牌子，表示我們已經走完一半了

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在我們休息的腹地旁邊有一條山徑是通往檜山的山徑，指標牌上寫著35分鐘即可抵達

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在駐在所旁還有一條山徑可以通往茶墾山方向，但此路線冷門、具有挑戰性，沒有做好準備的山友非誠勿試

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ad99f44ce1f4be6d7e5d432f834e645c.jpg往茶墾山山徑

中午休息完準備出發前團照一張

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13:18  出發，繼續往古道福山端前進

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13:29  福巴古道8K

13:33  中空的巨木

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13:38  步道前方有塊大石頭

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13:47  福巴古道7K

穿梭在大片草叢中，有如身處在世外桃源，用言語無法表達的美

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14:00  沿路都能看到幾棵紅檜巨木

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腐木上的迷你菇菇

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14:06  福巴古道6K

有幾段路況不佳，隊員小心翼翼通過

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14:31  福巴古道5K14:45  一路陡降

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此段路徑潮濕，如遇到下雨天會有安全疑慮，我們穩住步伐小心通過

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不時還有倒木擋在步道前面

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通過腰繞路段，一旁有繩索能輔助通過

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經過一處瀑布

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15:05  福巴古道4K

15:10  休息一下，等候後方的隊員，此處也是昔日札孔（茶墾）駐在所所在地

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15:22  附著在腐木上的野菇

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15:26  福巴古道3K

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15:42  在行走的同時也欣賞周遭層巒疊翠的景色

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15:45  鳥巢蕨

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15:48  福巴古道2K

15:55  經過茶墾山、模故山的岔路，此為冷門且挑戰性路徑，請別輕易嘗試我們繼續往福山方向前進

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從缺口看對向的隊員

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16:06  福巴古道1K

路徑較為狹窄，有一段需要靠著山壁通過，一定要穩住步伐，否則不小心可能就摔下去了

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不知不覺我們快要到步道的端點了，只剩下幾百公尺囉～

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16:19  沿路會看到幾顆像這樣的水源控制點

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16:27  野菇

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大羅蘭吊橋，過此吊橋後就抵達巴福越嶺古道的福山端點

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吊橋下方的大羅蘭溪景色風光

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離開吊橋不久後走上木階梯後，上方就是福山產業道路

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抵產業道路後取左至公廁旁等待接駁車來到，一路接駁下山

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回到烏來老街前與烏來瀑布合影一張

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回程在龍潭小橋流水餐廳用餐，接著一路南返賦歸頭份、竹南

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完整GPX軌跡請點我進入

★★★近期行腳精彩回顧★★★

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古道 步道 吊橋

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