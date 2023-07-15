山中溪水超清涼！ 東北角「大鬼瀑布」登山玩水趣 沿途視野佳、林相好

2023/06/20，東北角大鬼瀑布登山玩水趣，我們車停在南雅漁港停車場，經過馬路就是往南子吝步道方向，之前有來登過南子吝山，這次從不同方向再回味一次，走步道緩緩而上，到達叉路口我們往山徑走去，沿途都在林間蠻不錯的，一路走到最高點的四叉路口，我們先下切往半屏溪谷，走到溪邊看到乾淨的溪水好想下去玩哦，不過要先忍住繼續行程才行，後來到攔沙壩看到有人溯溪而行蠻酷的。

我們離開攔沙壩走山路經過一個山洞，後來才知道叫香巴拉隧道，出隧道後又是一個叉路，往上行可通往郊山之王劍龍稜，往下行可通往我們的目的地大鬼瀑布，我們經過大岩壁，還走錯方向到溪谷，原來是走另外的方向，不熟的地方真的要時時對照離線地圖才行，我們就遇到好幾位山友要去小錐麓迷路的，後來找到正確的路順利到達大鬼瀑布，稍早在攔沙壩遇到的溯溪年青人早就到了。

我們大家在大鬼瀑布玩水休息，清涼的溪水真的很棒，今天大太陽衣服早就濕透，順便洗洗曬太陽，坐在瀑布旁享受清涼時光，拍了很多照片，這裡真的很不錯，有機會想要再來，休息過後準備回程，原路走就是最安全的，經過半屏溪谷上行回到剛剛經過的四叉路口，我們從另一個方向走，我們要去南子吝山，還好路程沒有很遠就到了南子吝山頂。

南子吝山設有土地調查局圖根點基石一座，海拔196公尺，山頂展望絕佳有山景還有海景通通一覽無遺，今天的太陽過於熱情，我們覺得很熱就早早下山，還好步道好走一下就回到南雅社區，今天一共走了4.59公里，耗時4小時11分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

09：42，南雅漁港停車場

09：46，南新宮

經過馬路就是往南子吝步道方向，之前有來登過南子吝山

09：49，南子吝步道起點

步道緩緩而上

漁村風光

09：58，到達叉路口我們往山徑走去，沿途都在林間蠻不錯的

沿途都有望視處，視野很好

10：23，一路走到最高點的四叉路口，我們先下切往半屏溪谷

10：36，走到溪邊看到乾淨的溪水好想下去玩哦，不過要先忍住繼續行程才行

攔沙壩看到有人溯溪而行蠻酷的

下面有人

10：44，廢棄小屋

很壯觀的樹根

最好是穿長袖帶手套

處處是美景

我們離開攔沙壩走山路經過一個山洞，後來才知道叫香巴拉隧道

10：56，準備進入隧道

隧道內很暗

出隧道後又是一個叉路，往上行可通往郊山之王劍龍稜，往下行可通往我們的目的地大鬼瀑布

往下行可通往我們的目的地大鬼瀑布

11：06，有國旗

又熱又曬的

不小心順著繩索一路下切到溪谷，後來才發現走錯了

走錯路快到溪谷了，原路折返

11：21，我們經過大岩壁，還走錯方向到溪谷，原來是走另外的方向，不熟的地方真的要時時對照離線地圖才行

後來找到正確的路順利到達大鬼瀑布，稍早在攔沙壩遇到的溯溪年青人早就到了

11：29，大鬼瀑布

我們大家在大鬼瀑布玩水休息，清涼的溪水真的很棒，今天大太陽衣服早就濕透，順便洗洗曬太陽，坐在瀑布旁享受清涼時光，拍了很多照片，這裡真的很不錯

我們的午餐

12：17，休息過後準備回程，原路走就是最安全的

12：30，回到香巴拉隧道

12：43，遇到迷路的小帥哥就一起下山吧

13：00，經過半屏溪谷上行回到剛剛經過的四叉路口

我們往南子吝方向

13：20，還好路程沒有很遠就到了南子吝山頂

南子吝山設有土地調查局圖根點基石一座，海拔196公尺，山頂展望絕佳有山景還有海景通通一覽無遺，今天的太陽過於熱情，我們覺得很熱就早早下山

二訪南子吝

南子吝東峰

13：29，南子吝東峰到了

13：31，今天的太陽過於熱情，我們覺得很熱就早早下山

13：37，涼亭

13：49，回到南子吝步道起點

13：53，回到南新宮，今天一共走了4.59公里，耗時4小時11分左右含休息

高度圖

軌跡圖

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