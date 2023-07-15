山中溪水超清涼！ 東北角「大鬼瀑布」登山玩水趣 沿途視野佳、林相好
2023/06/20，東北角大鬼瀑布登山玩水趣，我們車停在南雅漁港停車場，經過馬路就是往南子吝步道方向，之前有來登過南子吝山，這次從不同方向再回味一次，走步道緩緩而上，到達叉路口我們往山徑走去，沿途都在林間蠻不錯的，一路走到最高點的四叉路口，我們先下切往半屏溪谷，走到溪邊看到乾淨的溪水好想下去玩哦，不過要先忍住繼續行程才行，後來到攔沙壩看到有人溯溪而行蠻酷的。
我們離開攔沙壩走山路經過一個山洞，後來才知道叫香巴拉隧道，出隧道後又是一個叉路，往上行可通往郊山之王劍龍稜，往下行可通往我們的目的地大鬼瀑布，我們經過大岩壁，還走錯方向到溪谷，原來是走另外的方向，不熟的地方真的要時時對照離線地圖才行，我們就遇到好幾位山友要去小錐麓迷路的，後來找到正確的路順利到達大鬼瀑布，稍早在攔沙壩遇到的溯溪年青人早就到了。
我們大家在大鬼瀑布玩水休息，清涼的溪水真的很棒，今天大太陽衣服早就濕透，順便洗洗曬太陽，坐在瀑布旁享受清涼時光，拍了很多照片，這裡真的很不錯，有機會想要再來，休息過後準備回程，原路走就是最安全的，經過半屏溪谷上行回到剛剛經過的四叉路口，我們從另一個方向走，我們要去南子吝山，還好路程沒有很遠就到了南子吝山頂。
南子吝山設有土地調查局圖根點基石一座，海拔196公尺，山頂展望絕佳有山景還有海景通通一覽無遺，今天的太陽過於熱情，我們覺得很熱就早早下山，還好步道好走一下就回到南雅社區，今天一共走了4.59公里，耗時4小時11分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。
09：42，南雅漁港停車場
09：46，南新宮
經過馬路就是往南子吝步道方向，之前有來登過南子吝山
09：49，南子吝步道起點
步道緩緩而上
漁村風光
09：58，到達叉路口我們往山徑走去，沿途都在林間蠻不錯的
沿途都有望視處，視野很好
10：23，一路走到最高點的四叉路口，我們先下切往半屏溪谷
10：36，走到溪邊看到乾淨的溪水好想下去玩哦，不過要先忍住繼續行程才行
攔沙壩看到有人溯溪而行蠻酷的
下面有人
10：44，廢棄小屋
很壯觀的樹根
最好是穿長袖帶手套
處處是美景
我們離開攔沙壩走山路經過一個山洞，後來才知道叫香巴拉隧道
10：56，準備進入隧道
隧道內很暗
出隧道後又是一個叉路，往上行可通往郊山之王劍龍稜，往下行可通往我們的目的地大鬼瀑布
往下行可通往我們的目的地大鬼瀑布
11：06，有國旗
又熱又曬的
不小心順著繩索一路下切到溪谷，後來才發現走錯了
走錯路快到溪谷了，原路折返
11：21，我們經過大岩壁，還走錯方向到溪谷，原來是走另外的方向，不熟的地方真的要時時對照離線地圖才行
後來找到正確的路順利到達大鬼瀑布，稍早在攔沙壩遇到的溯溪年青人早就到了
11：29，大鬼瀑布
我們大家在大鬼瀑布玩水休息，清涼的溪水真的很棒，今天大太陽衣服早就濕透，順便洗洗曬太陽，坐在瀑布旁享受清涼時光，拍了很多照片，這裡真的很不錯
我們的午餐
12：17，休息過後準備回程，原路走就是最安全的
12：30，回到香巴拉隧道
12：43，遇到迷路的小帥哥就一起下山吧
13：00，經過半屏溪谷上行回到剛剛經過的四叉路口
我們往南子吝方向
13：20，還好路程沒有很遠就到了南子吝山頂
南子吝山設有土地調查局圖根點基石一座，海拔196公尺，山頂展望絕佳有山景還有海景通通一覽無遺，今天的太陽過於熱情，我們覺得很熱就早早下山
二訪南子吝
南子吝東峰
13：29，南子吝東峰到了
13：31，今天的太陽過於熱情，我們覺得很熱就早早下山
13：37，涼亭
13：49，回到南子吝步道起點
13：53，回到南新宮，今天一共走了4.59公里，耗時4小時11分左右含休息
高度圖
軌跡圖
軌跡下載點
南子吝步道，停車場，南新宮，半屏溪，攔砂壩，山洞，大鬼瀑布，南子吝山，南子吝東峰，涼亭 - 健行筆記 (biji.co)
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