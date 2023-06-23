好天氣就出發！包下「大刀山、大保克山、內洞森林遊樂區」，清幽美景讓人忘卻辛苦

連續幾週下雨，終於等到好天氣，著手規劃行程，搭乘5：40國光客運到台北並轉車到烏來總站朝聖這條漂亮的郊山路線。前半段(烏來總站~經大刀山抵大保克山登山口)由自己規劃的路線，自大保克山登山口起跟著「台北市山岳協會」的隊伍繼續走訪協會原訂的主要路線（大保克山、多望來山、內洞林道）。

儘管沿路極為悶熱，汗流浹背，走得很辛苦，但是看到周遭清幽美麗的景色一切都值得，加上路線較為冷門，由我們這個隊伍隊伍包下今天的路線，遠離塵囂、沉浸在山林對話的時光。

路線介紹：

自烏來總站徒步至烏來國小後上階梯，徒步至啦卡步道，一路循著步道往上爬升，直到神木山莊岔路口才接壤大刀山步道，抵達522峰眺望桶後溪谷風光及烏來市區，一路緩坡向上至大刀山登頂後由另一段下切至內洞林道4.7K，踢3公里多的林道抵達大保克山登山口，費時約1個多小時登頂大保克山(H1152)，在山頂休息午餐後繼續往多望來山，在多望來山的山頂上有絕佳的視野，近處可看到烏來聚落與桶后溪流域，遠處可看見整個大台北盆地，觀音山等景色，接著一路下坡，部分路段需要拉繩垂降，人多時需要等候。

下切大保克山西峰(H800)後，約莫30分鐘左右就下切至內洞林道，再接壤內洞森林遊樂區的步道（森林浴步道、賞景步道）一路下到內洞森林遊樂區售票口，出內洞森林遊樂區，接著叫計程車接駁至烏來總站，為此行畫上句點。總費時8小時35分鐘，距離17.5K，總爬升（下降）1300m。

烏來總站（H130）→烏來國小→啦卡步道→大刀山步道→大刀山（H620）→內洞林道4.7K→大保克山登山口→大保克山（H1152）→多望來山（H1110）→大保克山西峰（H800）→內洞林道→森林浴步道→賞景步道→內洞森林遊樂區出口（H200）

本活動由「台北市山岳協會」所舉辦北協嚮導群： 朱森為 、 蔡美玲 、 許金鐘 、 張智明 、 曾志強 等人

05:40~06:55 搭乘1823國光客運至台北06:58~07:33 至捷運大橋頭站轉乘捷運至捷運新店站

捷運新店站外轉乘849號公車至烏來總站

自總站下車後往烏來國小方向前行

08:34 抵達台9甲14.5K前方即烏來國小所在位置，前方不遠處右側有一階梯，拾階而上

來的時間算還早，還沒有甚麼遊客

沿路可以看到明顯的山巒景色，就是之前造訪過的烏來山、大桶山等山巒景色

08:45 啦卡步道入口，位於啦卡路9巷36號民宅旁，啦卡(Laka)取自於當地泰雅族的啦卡社之名

步道沿路之字迂迴而上，平緩好走

08:51 步道沿路遇到的第一座電塔

隨著海拔的爬升，林相也轉為竹子林景觀

09:12 抵達神木山莊岔路口，準備往右上續行大刀山，此段開始就是大刀山步道

海拔有較明顯的爬升

周遭綠意盎然，走起來令人心曠神怡

此段爬升較為辛苦，加上天氣炎熱，山友都爬的氣喘吁吁的

09:33 大刀山、內洞林道岔路口，取大刀山方向續行之

不久後抵達一處小腹地，為522峰，可俯瞰桶後溪谷風光及烏來市區

此腹地還有一根保安林柱

往大刀山途中海拔落差不大，走起來很輕鬆自如

茂密的林蔭中的小缺口可以看到周遭山岳美景

登頂前的拉繩

09:52 看到這座中繼台，就代表大刀山山頂到了

大刀山，海拔620公尺，台灣省政府圖根補點一顆

10:07 在山頂休息後繼續往內洞林道4.7K出口前進

一路下坡陡降

下去我們走腰繞路線，距離拉得比較長

不久後轉為平緩的山徑，一路出林道口

10:35 出內洞林道4.7K，右轉繼續往內洞森林遊樂區方向前進

10:37 內洞林道5.0K

被譽為「台北最美林道」的內洞林道，由於路徑平整好走，清幽寧靜，成為老少皆宜健行好地方

10:51 內洞林道6K

蓊鬱的林道與藍天白雲的景色相輝映

11:00 抵達林道通車終點，又轉為原始山徑

可以遠眺下方的聚落與其周遭層巒疊翠的美景

11:05 內洞林道7.0K

休息完後繼續往大保克山登山口前進

11:32 這座山不曉得是什麼山?

11:37 抵達大保克山登山口，往左上續行之從此路段開始與台北市山岳協會的隊伍會合走訪今天的路線

進入大保克山山徑路徑極為冷門，咸少人問津，沿路不時還會遇到一些倒塌的樹木

在爬升的過程，沒什麼風吹拂，極為悶熱，汗流浹背，爬起來真痛苦

在途中遇到極為壯觀的卜派神木

樹幹上附著的菇類

海拔爬升到將近1000公尺左右，迎面而來的是高大筆直的柳杉林景色

13:00 登頂大保克山，海拔1152公尺，無基點，為今天的制高點

山頂有另一條路可以到露門山，是「烏來三姑」中的最高峰，路途遙遠，沒有行前準備、非健腳者請勿嘗試

中午大休後繼續往前行，沿路都是漂亮的柳杉美景

此路段需要攀繩下切，因為隊伍人數較多，需等候

走在稜線上，視野愈來愈開闊，周遭景色鉅細靡遺

13:58 抵達多望來山，海拔1110公尺，山頂無基點

與同行隊員合影

山頂上有26年前台北縣山岳協會（今新北市山岳協會）阿玉山會師的鐵牌

山頂的展望可以眺望台北盆地，此時台北101很明顯看得見、以及新北觀音山等景色，下方則是桶後溪流域與其烏來聚落。

14:05 準備拉繩垂降囉，經過此路段需要小心下攀

此路段開始海拔開始陡降，高度落差大，山友需要留意自身步伐

14:34 猴板凳

蜷曲的樹幹

14:51 抵達一處平坦腹地，適合人數較多的登山隊休息

14:57 形體酷似一棵會走路的樹

15:04 藍天白雲與前方雄偉的山巒景色

15:09

15:16 土地界樁水泥柱

腐木上附著的菇類

15:19 大保克山西峰，海拔800公尺，有一顆總督府圖根補點

與同行隊員合影一張

續往內洞森林遊樂區方向下山

16:08 下切至內洞林道口

16:12 信賢國小山徑岔路，不取，續行內洞林道

16:18 接壤內洞森林遊樂區森林浴步道口

16:36 不久後再接壤賞景步道，一路拾階而下即可抵達內洞森林遊樂區出口

16:39 步道沿路可以看到南勢溪流域兩側的景色風光

17:00 下步道後右轉100公尺出森林遊樂區

17:02 出內洞森林遊樂區右側旋轉門

難得來到這裡，臨走前於內洞森林遊樂區大門拍照留念

門口旁的彩繪牆

旁邊的遊客中心，名稱很可愛的門牌

17:30 搭乘計程車至烏來總站

回程途經烏來瀑布

18:33 回到捷運新店站，搭乘捷運到台北車站，至台北轉運站轉搭客運南下賦歸

完整GPX軌跡請點我進入

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