不知天高地厚！登山初犢闖「虎山、騰龍山」，死生一瞬方知惕

2022時值虎年，虎年走虎山蔚為風潮，規劃行程時，思忖一趟路大老遠到苗栗泰安，只走虎山似乎不過癮，瞥見山友分享虎龍縱走路gpx，一圈完美O型繞回泰安停車場，沒多做詳細功課，就不知天高地厚選定這路線起登...0809起登天藍晴無邊，雲橋望虎山

走這條路線時，雖有下載離線地圖及GPX，但因使用經驗及次數尚少，所以不甚熟稔詳細操作...備有離線地圖及GPX，但只執行匯入GPX程序，缺少開啟離線地圖步驟，導致中途找路時覺得地圖不甚詳盡...後來才知沒正確完整使用...附上健行筆記官方離線地圖教學連結， 真心推薦尚不熟悉離線地圖的山友們務必熟稔使用→離線地圖好複雜？懶人包帶你一步一步製作 天晴，心亦晴

石階青苔勿輕忽

不少拉繩陡上

望外，喜出

1008抵虎山

虎山三角點休憩時，一熱心山友大哥也許看出我登山經驗尚淺，表示虎龍縱走難度不低，到2054峰也頗費力，2054峰前往騰龍山需陡下一大段，若地面濕滑很危險，建議再仔細考慮，當時我(仍舊天真)不太當一回事...年輕人終究是年輕人...太衝動了...不聽山友言，苦頭在眼前...後來就付出死生一瞬的慘烈代價...前往2054峰途中麻花捲奇樹

經過不少濕滑爬升地形，1223(終於)抵達2054峰

抵2054峰所耗體力超乎預期，來程濕滑地形不少，原路返似乎也不好走，決定左切陡下繞騰龍山走O型路線下山...開始陡下後，方知虎龍縱走魔王關卡到來→長距離接近垂直下切地形，加以地面略有濕滑，且當時個人背下技術未純熟，只能硬著頭皮膽戰心驚步步為營正面下切，途中不慎腳滑數次，幸好都有抓緊繩索，若手沒抓緊滑落，小命恐是不保...(在那種地形正面下切，現在真的不敢想像...現已熟練背下技術，不知再走此段下切會如何感受，但我真心不想再經歷一次...)1411抵達騰龍山自2054峰下切驚魂後，終於有心情再拍照

1503橫龍古道登山口登出，驚覺要O型繞回泰安停車場，得踢好幾K山區產業道路(登山不做完整功課會多淒慘，已確實感同身受...)

下山途中遠眺

踢馬路下山途中，適逢一對山友夫妻驅車下山，攀談得知他們目的地為泰安停車場附近的泰安警光，厚臉皮詢問能否搭便車前往泰安停車場，山友夫妻沒多做考慮就同意協助，衷心感謝他們的熱心友善。

古語云:半瓶水響叮噹，現在回想，恰是虎龍縱走行前自身最佳寫照...只走過幾座小百岳及五寮尖，卻天真以為自己(可以完走多數單日往返路線)...路線爬升高度、自身過困難地形能力、總里程距離及行程內容皆未仔細思量...資深山友前輩們長程縱走的健步如飛，寫意怡然，皆來自累月經年之千錘百煉累積而得，自己登山經驗淺薄，不思努力踏實積累，卻輕率意圖比肩，實當深切反省...此次虎龍縱走經歷震撼教育，方知登山領域浩瀚及己身能力之不足期許每次登山行前更充分整備，下山深刻檢討可精進環節，力求往後山旅更平安、順遂。