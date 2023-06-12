暗戀一座山！ 走在雲端上的「奇萊連峰」 奇萊池山+卡羅樓山+奇萊裡山 一生必來一次

暗戀一座山這麼多年只敢遠遠地、默默地、望著你遲遲不敢付諸行動你暗戀過嗎? 那座山 ， 你去爬了嗎 ? 或是 ，那，還只是一場暗戀

我喜歡的歌 Céline Dion - That's The Way It Is https://www.youtube.com/watch?v=T6wbugWrfLU 一 生一次系列「Not 一生一定要來一次，But 來過一次就夠 」 看著看著都傻了 奇萊有這一段嗎 ?

告訴自己只是做了一場夢 竟然成真Dreams come true

2023 D0526- 0528 走在雲端上的奇萊連峰

0526-0528 奇萊連峰 共 33.06 公里 / 26 小時 48 分鐘高度上升 1352 公尺 / 高度下降 2272 公尺 / 最高海拔 3426 公尺

72/285 奇萊池山 + 79/285 卡羅樓山 + 87/285 奇萊裡山

0526 奇萊登山口 - 奇萊稜線

05:58 奇萊登山口 06:43 小奇萊 11:59 奇萊稜線 主北岔 12:15 奇萊稜線山屋 搭帳

共 7.15 公里 / 6 小時 21 分鐘 高度上升 737 公尺 / 高度下降 508 公尺 / 最高海拔 3367 公尺

Day 1 : 小奇萊 - 奇萊稜線

「昨晚， 炎說 : 來走一趟非傳統路線的山很久沒有與你一起爬山 ~~」5月初 ，一起完百 、有著濃烈「革命情感」、多年未見的好友發來的訊息，成就了這一趟 走在雲端上的奇萊連峰輝哥說的 「難度7.9分、可看度7.6分 」，出發前，某人的心神不寧 、 猶豫不決 、忐忑不安， 焦慮萬分.......

超級變變變感謝大家的包容 奇萊連峰 居然有人可以走第三次 to 鳳，除了佩服，還有感謝，妳真棒

05:58 奇萊登山口距上一次來奇萊 「2017.07.22 月形池訪水鹿」 ，算算也有 6年之久除了感嘆 歲月匆匆 之外 ，更懂得珍惜當下

「金翼白眉 F4」不曾見過「金翼白眉」嗎 ?

當然不是 ， 「金翼白眉 F4」倒是第一次見到

「四眉，狀微似畫眉，兩眼各有二白紋」

06:43 小奇萊小奇萊登山步道是奇萊連峰的前段，從這裏屬太魯閣國家公園的生態保護區需辦理入園申請才可進入，如未申請， 請在此處折返 以免違反國家公園法而受罰站在這裏，一大片開闊起伏如綠毯般的草坡是玉山箭竹 奇萊連峰則綿延聳立在遠方， 其中奇萊北峰 3607公尺是台灣十峻之一，和 3560 公尺奇萊主峰， 同列台灣百岳 ， 走在小奇萊的途中 ， 您已穿越一片濃烈的黑森林森林中主要樹種是台灣冷杉 ， 筆直的樹幹和猶如耶誕樹般塔狀的樹形是它的特徵，它是台灣海拔最高的森林 ，而森林的邊緣玉山箭竹原等陽光充足的地方，可見一叢叢的玉山杜鵑 ， 每年4-5月盛開 ，形成一片美麗的高山花海而步道 0.6-0.7K是極佳的賞花地點 ， 此外位於生態保護區邊緣的小奇萊偶有台灣水鹿 和 台灣野山羊現蹤， 帶給人意外的驚喜小奇萊登山步道可以登山， 賞花 ，觀樹 ， 還有機會與台灣水鹿邂逅 在這裏 ，邀請你靜心體驗高山生態美景 ， 也與野生動物保持距離 ， 共同珍惜自然的美好

06:51 小奇萊山 海拔3150公尺

小奇萊山 我們的首登

意外嗎 ? 當然不會 小奇萊只是路過 根本都懶得爬突然心血來潮 就來一下 「首登小奇萊山」

造成小奇萊坡度平緩及凹地的原因，是若干年前森林大火後，受到大雨的沖蝕，陡峭的山坡土石崩落堆積所形成。 站在小奇萊可以回望合歡山，而奇萊連峰則橫列在眼前，天氣晴朗時甚至可以遠眺玉山主峰

登頂 小奇萊山很容易 ， 只爬上一小坡望著高聳挺拔的奇萊稜線， 內心有著無比的激動 ， 「黑色奇萊」絕對不是浪得虛名的

雖說早知今年高山杜鵑花況明顯較往年差，步道上志佳陽杜鵑 與 藍天綠地相襯， 顏色顯得非常鮮艷

滿山遍野的紅杜鵑， 爭妍鬥豔， 形成無與倫比的花地毯

我滔滔不絕說著， 那年爬的奇萊東稜 走到哪都是滿坑滿谷 ，杜鵑花拍到爽

雲伴藍天星拱月，滿山杜鵑紅遍野

根據天氣預報 ，今日有午後雷陣雨 ，必須趕在下雨前抵達奇萊稜線雖幾乎每月都有在爬山，感覺總是爬一些「阿沙不魯」的山

還記得四月大家一起去爬的 「六龜警備道南段」有人說我是 「佛系爬山」，就是 「爬多爬少， 有爬就好」

忘了有多久沒重裝爬高山，感覺漸漸失去那樣「耐操」的能力

是我們太早出發嗎 ? 一路上居然都沒遇到其他隊伍週五的黑水塘山屋 與 成功山屋 空蕩蕩自小奇萊起， 一路下切到黑水塘山屋， 經過短暫休息， 開始上坡 其實也不會太陡，就大約中級山的陡度而已，

本來打算放棄單眼， 因為實在怕背不動謝謝妳幫忙揹的帳篷 ，深深感激，也慶幸背了單眼 雲端之上的卡羅樓斷崖， 真的是太美，

久違的高山 隨著海拔越爬越高， 視野也越來越寬廣， 合歡北峰彷彿鋪上紅色地毯

成功山屋之後， 順著溪谷往上走，溪谷水源充沛，才 Day 1 就已經在心裏暗暗盤算倘若爬不動 ，就提早撤退 ，在成功山屋糜爛，想想還真是沒出息溪谷終點， 急陡拉繩上攀，開始進入盤根錯節的樹根路一路的陡上， 多了幾處鐵梯，我們邊爬邊聊著魔人口中的「鯊魚劍」

2023 合歡北峰的紅毛杜鵑 ， 花況好嗎 ? 阿知 !通常 每年六月中旬是合歡山地區紅毛杜鵑的盛開期，尤其以合歡北峰的紅毛杜鵑 最值得期待，不過，就今年的花況看來似乎不優

終於到了抉擇的時刻，來到奇萊主北岔路口往左 ? 往右呢 ? 千思萬想， 左右為難 嗎望著「雲霧繚繞的山巔」， 已做出決定

我真的忘了 往 奇萊主峰的山路是長這樣的嗎 ?

奇萊主北岔 往左1.5K奇萊北峰，取右1K往稜線山屋斷崖乾溝，先上再腰繞，看起來很刺激，還好是晴天，小心通過後續陡上

山羊路遠看同伴攀爬時帥氣的背影，新手看到這一幕可能就尿流屁滾了

啊哈~~ 我也有帥氣的背影，攀岩陡上路線，遠看起來頗為驚險，其實還好一步一步往上攀爬，這就是 奇萊山令人屏息的部分

一連串的斷崖攀爬，真它 x 的陡 ，有時候需要手腳並用，

陡峭垂直的山壁 ，彷彿加重了背包的重量

謝謝你們 ，總能在我累歪歪的時候，讓我看見你們迷人的笑容 ，微笑的嘴角，彷彿裝滿了陽光起了鼓勵的力量，似乎說著 : 再走幾步就快到了

岩屑裸岩上的玉山薄雪草忍受惡劣的環境，不畏高山強烈的風寒，每一朵都是奇葩

11:59 奇萊北峰 / 稜線山屋 岔路口finally，Day 1 出頭天了

取右0.2K下稜線山屋，一望無邊無際，寬廣的大草坡 薄霧飄上來了，層層疊疊的裊繞著

12:15 抵達 奇萊稜線山屋前， 有平坦的營地，

共 7.15 公里 / 6 小時 21 分鐘高度上升 737 公尺 / 高度下降 508 公尺 / 最高海拔 3367 公尺

只上升 737 公尺，有醬累嗎 !!

.一如氣象預報，下午2點開始飄霧雨， 大雨一陣一陣，持續下到晚上8點奇萊北峰 一直躲在雲霧之中若隱若現既然下雨 就不去爬 奇萊北峰了，下午就泡茶打屁時間

0526 奇萊稜線取水 共 0.67 公里 / 58 分鐘高度上升 0 公尺 / 高度下降 5 公尺 / 最高海拔 3340 公尺紀錄應該有問題 溪谷取水落差大約 150 公尺吧

來去取水，往奇萊山屋下方溪谷有活水源 ，聽見水聲隆隆，樂觀以為不需下切太深，but not, 岩片地形 土質鬆軟濕滑加上陡峭 ， 取水路都不太好走， 就去程陡下 ， 回程就陡上， 來回 1 小時

Day 2 : 奇萊稜線山屋 - 奇萊池山-卡羅樓山-奇萊裡山

05:28奇萊稜線出發 06:22 奇萊池山 07:51 卡羅樓斷崖 / 奇萊主山岔口09:02 卡西營地 10:14 卡羅樓山 14:00 卡東營地 14:09 碎石坡 16:35 奇萊裡山 17:55 營地

共 9.45 公里 / 12 小時 17 分鐘 高度上升 530 公尺 / 高度下降 505 公尺 / 最高海拔 3426 公尺

反正又沒要去爬奇萊主山，天亮才出發， 奇萊稜線看海， 一大早，東方山巒間流雲飛舞 ，翻騰萬變

金色奇萊，漫步壯闊的黃金大草原，奇萊不愧是奇萊 ，除了玉山、雪山、大霸尖 之外最知名的山峰

晴天無敵合歡山 、 雪山 、 大雪山 、放眼望去、少說就是 30 座百岳

稜線山屋到卡羅樓斷崖前， 這一段大草原 ， 快門按不停，

奇萊連峰 ：本行程除了包含奇萊北峰與奇萊主峰外，還需經過卡羅樓斷崖，是一條具有挑戰性的行程路線；最後還可攀登另一百岳奇萊南峰，亦有不少登山隊伍選擇此一行程。本路段易受颱風影響，南峰至天池山莊路段常常會因風雨崩壞無法通行 ; 此行程最需特別小心是經過卡羅樓斷崖時，因此處氣候變化大，常於午後升起濃霧 , 再者路徑大部份都是順著懸崖峭壁而行，極易發生危險，前往攀登者不可不慎

奇萊主山前 那座山就是 奇萊池山，因為它不是百岳 ，更沒有三角點， 看起來不遠 ，跟 小奇萊有異曲同工之妙 ， 鮮少人會特別去登 奇萊池山，因為 奇萊池山 列入 台灣高山285 內 ， 近年開始有山友聽說這座山而專程或順路去登，沒有明顯的路徑 ， 玉山箭竹坡找路硬切上，

奇萊池山海拔 3436 公尺，位於北三段上，台灣285 座高山百岳之一，山峰位於太魯閣國家公園區域内，

奇萊池山標高3430M，又名詩美塔山，位於奇萊主峰與北峰之間，因其北側鞍部稜線附近早年之長年不涸水池而得名，水池之原址即位於現今奇萊山屋之稜線西側，現在僅有大雨過後短暫的時間還能積水成池

285 的特色是展望特優，沒有明顯路徑 ，沒有基石三角點 ，看地圖抓方向往上爬

玉山 : 跟玉山 say Good Morning奇萊池山 展望超優 ， 奇萊南華 近在眼前，干卓萬稜線 、 南三、 北三 、 能高稜線伸手可觸

2K至2.5K為岩石片、碎石岩路段我們回憶著 : 之前來時是冬天， 還有殘雪

奇萊主山前的板岩碎屑稜線 ， 在陽光照射下 ， 顯得閃閃發亮

前方就是 卡羅樓斷崖 ， 超威!如此壯觀的山容， 看著看著， 我都呆了

.回望 奇萊北峰我們細細數著 哪一年又跟誰去爬的奇萊北峰不管一路上經過多少荆棘，一起努力的記憶也一直都在多麼美好又充滿激勵的回憶

.

左側雙尖聳立的山頭 ，左側就是 卡樓羅山Day 3 下山坐上接駁車 ， 從合歡山遠望 : 卡樓羅山 覺得很不可思議， 難以置信 ， 自己真的登過 卡樓羅山

卡羅樓斷崖狹瘦綿長達5000公尺。位於奇萊大斷崖上的最高峰即卡羅樓山，四面均為千尺絕壁，山勢陡然下降，由灌木到箭竹的層次分明，玉山香青和玉山杜鵑匍匐橫生，險峻的氣氛中，又隱藏奇麗山貌。從主峰經卡樓羅山到奇萊裏山的地形是鋸齒狀的斷崖與崩壁且稜線寬度常不足盈尺登山者通過常險象環生，從主峰一帶觀卡樓羅山之山形如牛角，岳界通稱牛魔角。全線除高山杜鵑外，惱人的刺柏及長刺的玉山薊到處

等一下要走的卡樓羅斷崖稜線，心裏的小劇場不斷上演運氣不錯 ，人品優，天氣晴 + 沒風天時+地利+人和 = Good

07:51 奇萊主山 岔路口

夢幻的角度 以前敢想不敢走的卡羅樓斷崖

今天遇到一隊 跑山的年輕人一日 奇萊主北 加 奇萊連峰出屯原 只能讚嘆 青春無敵

進入卡樓羅斷崖3200多公尺的瘦稜線如果你問我 危險嗎 ? 山路上都有架繩 好天氣很重要步步小心 步步為營吧

太管處已在稜線上設置繩索確保，但稜線上兩旁都是易碎崩壞的碎岩石，要小心行走

沒時間寫 照片很多 自己看圖說故事吧

奇萊連峰 from 健行筆記為「北三段」的其中一部分，路線中包含奇萊北峰、奇萊主山、奇萊南峰、南華山四座百岳。奇萊連峰路線必經嶙峋突兀、峰嶂嵯峨的卡羅樓斷崖，吸引許多登山客慕名而來，探訪其險峻與美麗。從奇萊主山到奇萊南峰之間，有多個大小山岳，以牛魔角形狀的卡羅樓山及奇萊裡山為最主要的二座，卡羅樓斷崖介於其中綿延橫亙數公里，這一連串斷崖、瘦稜、斷稜的危險地形，常伴隨著強風，行走其上無不戰戰競競，此外，卡東營地的石瀑區，起霧時容易迷失方向。結束危險地形後進入森林，不久，大草原的翠綠壯闊視野映入眼簾，這有如康莊大道的草原小徑，讓一顆驚魂甫定的心，獲得舒解

看起來很近， 走起來卻很遠沿著上上下下

山壁上見到不少的紅毛杜鵑，開著粉紅色的花

東側山谷堆積起雲海 ，有種漫步雲端的視覺

回望 奇萊主山不要懷疑 就是從那裡爬過來的

這裏有一處岩壁拉繩下切 ， 幾乎沒甚麼踏點，走著走著 地形越來越多

.

謝謝你的笑容 給予無比的安全感

走在雲端上 美麗又寬闊 卻無暇欣賞雲海

卡西營地前的碎石大崩壁卡羅樓山前的最低鞍部 ， 這裏是一大段崩落的碎石破碎地形， 雖架有繩索， 不太好走

下切約50公尺的滑石到大石頭營地 : 卡西營地卡羅樓斷崖 只有二個營地 : 卡西營地 與 卡東營地 腹地很小 ， 不避風 ， 又要背水， 不算是理想的營地

今日僅遇到一隊 跑山單攻的隊伍，看他們大都穿著短褲， 山路上有很多刺柏 或是 帶著尖刺的玉山小蘗短暫交會之時 ，見他們的腳上都有被植物刺到的小紅點

順著傾斜山壁轉為急下切的山徑。稜線上的路徑忽上忽下，越過稜線要小心

幾處踏點很小 面向內側拉繩小心快速通過

這裏有幾段垂直岩壁下切 有品田斷崖的 fu

差一點錯過的 卡羅樓山 海拔 3413 公尺

卡羅樓山 台灣高山七峭之一山勢峭拔，坡度陡急，多佈散石，多垂崖壁七峭 : 巴沙拉雲山 卡羅樓山 櫧山 義西請馬至山 白石山 巒大山

位於奇萊大斷崖上的最高峰即卡羅樓山，四面均為千尺絕壁，山勢陡然下降，由灌木到箭竹的層次分明，玉山香青和玉山杜鵑匍匐橫生，險峻的氣氛中，又隱藏奇麗山貌

走過 卡羅樓斷崖 = 好多個品田斷崖一段又一段的斷崖地形 拉繩又拉繩有些路段 踏點很小 沿著極窄岩壁邊緣 就是小心再小心

走到快七竅生煙真希望能有一雙翅膀

連續2處山頭拉繩急下切區。稍上後續沿瘦稜續行。 數不清多少個上上下下的稜線路徑。 難得也有一小段箭竹瘦稜山路上有刺植物 不少 被刺好幾次

稜線上看到字跡不見的木牌子，表示卡樓羅斷崖區已結束 不表示往後的路比較好走

卡東營地 腹地更小 大約只能搭一頂帳吧充其量只能算是 緊急破降的地方

走都走不完的碎石坡， 好長好長一段 ，印象中沒走過醬大片的碎石瀑

雲海深深 ， 忘不了記憶印在心裏

好長一段碎石坡石瀑區 ， 不好走的路

碎石坡後面的路就好走多了下抵森林入口。緩上松林、箭竹林好走的高山健走路線。直走碰到一不知名的山峰，順路右下進小樹林鑽箭竹及小段山壁路徑

奇萊裡山 抵達謝謝你 陪我來撿 奇萊裡山

奇萊裡山別稱包梯瓦拉山，標高3383M，無基點，是為145岳中「十翠」的第七位，及150岳中的第60位，位於奇萊連峰卡羅樓斷崖之南端 十翠 : 山色蒼翠，樹木蒼籠，箭竹高密，須穿梭箭竹林叢 甘木林山、 翠池三叉山 、雪山南峰、 玉山西峰 、中霸尖山白姑大山、 奇萊裡山、 中雪山、 志摩山 、西合歡山

5月初想撿沒撿到的奇萊裡山從卡羅樓方向 找到岔路 直直往上爬 上升 85 公尺 距離大約 100 公尺如果從 奇萊南華方向 要走好遠喔這一次如果沒撿到 應該就很難再來撿奇萊裡山

0528 營地 - 天池山莊 - 屯原登山口 06:44 出發 07:55 天池三岔 08:31 天池山莊12:17 雲海保線所 14:04 屯原登山口

共15.79 公里 / 7 小時 11 分鐘 高度上升 84 公尺 / 高度下降 1253 公尺 / 最高海拔 3228 公尺

Day 3 就輕鬆許多一路順著奇萊南峰下的草原緩下往南峰叉路口

有水的天池 太讚了

走過一次就刻骨銘心 原來自己也沒那麼差人品有夠好 千選萬選 選到一個特好的天氣美夢成真謝謝你們管它傳統非傳統除了感謝 都不知道要說甚麼 下次還想爬哪裡呢 要約我喔