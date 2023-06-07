被遺忘的深山秘境！「能高瀑布」鑲嵌著醉人的綠　沿途百花齊放大飽眼福

被遺忘的深山秘境 : 能高瀑布 鑲嵌著醉人的綠人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開長恨春歸無覓處，不知轉入此中來

常吃蘋果 ，也走過能高越嶺道， 你可曾見過 蘋果花開時的浪漫美景嗎 ? 蘋果花開時來看妳

2023 D0503 能高越嶺道西段 : 屯原 - 天池山莊

1/3 : 2023 D0503 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28014 被遺忘的深山秘境 : 能高 瀑布 能高越嶺道西段 2A/3: 2023 D0504 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=28017 南華山不應只有傳說中的黃金大草原 2B/3:2023 D0504 奇萊南峰 2C/3:2023 D0504 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=27998 恍若遺世 高山秘境氛圍深堀山 + 深堀池 3/3:2023 D0505 光被八表碑+能高越嶺道西段(下山)

介紹一下 D0 的民宿 : 馬蘭民宿4人房 附 豪華早餐 : 特大份的雞腿漢堡 + 飲料每人 $ 500 真的是 俗又大碗

有一首歌曲 : 「不是因為天氣晴朗才愛你」而我們絕對 「是因為天氣晴朗才來看你」

Day 1 : 0503 : 能高越嶺西段 : 屯原登山口 - 天池山莊 共 14.53 公里 / 7 小時 55 分鐘高度上升 955 公尺 / 高度下降 69 公尺最高海拔 2891 公尺

應該沒有算錯 ， 這是我第六次走在能高越嶺道西段(1) 第一次是菜鳥跟團走 「奇萊南華」 、(2) 一次專程來拍雪景 、 (3)一次「能高山補課」撤退 、 (4) 一次能高越嶺全段有殘雪(5) 一次走 「北三段全段」、

出發前一週 ，持續關注「天池山莊大小事」，除了 6K、10K 大崩塌段之外 ， 當注意的是最近落石活躍的0.3K處其實，已做好走「雲天宮高繞路」的心理準備

只能說 人品好到爆表受天晴之賜 步道通行無阻 無須高繞

運氣好，出發前天氣晴朗，大讚，步道0.3k處目前搶通，暫時可以通行。6K及10K崩塌處目前亦可通行 個人備好岩盔 ，其餘三位於報到處借用安全帽

此行專程為 深堀山與深堀池 而來不想只是匆匆走過 抽了二晚的天池山莊 and, 大晴天時間很充裕 13.1 K 邊走邊玩

花仙子們好似想抓住春天的尾巴 紛紛於五月開花

細葉杜鵑 ? 志佳陽杜鵑嗎老實說 我實在搞不懂 感覺有不同種類的杜鵑花

不管了 通通叫做 : 杜鵑

能高越嶺道最初是泰雅族 與 賽德克族古道1914 年, 太魯閣戰役, 日本總督 : 佐久間左馬太修築能高越嶺道, 為掌控原住民的理蕃道路步道設有看板說明 或 上網查一下 大神會一五一十告訴你

志佳陽杜鵑 吧花色淡 花朵小 狹葉

山寶鐸花

能高越嶺道 3.5 K 處, 是遙望 馬海僕富士山 最佳的地點而, 霧社事件中, 馬海僕富士山 就是莫那魯道自殺之處馬海僕富士山, 山形真的酷似 富士山,屬於 中央山脈, 標高 2616 公尺, 其名來自鄰近的賽德克部落的馬赫坡社,霧社事件中 莫那魯道的族人 集體自盡之地馬海僕富士山又 稱為 麻平暮山, 「麻平暮」是日語直譯原住民語的馬赫坡

越往深處走去 北三段卡賀爾山 逐漸出現眼前

能高越嶺道上有幾處吊橋 站在吊橋上眺望叢山 台灣鐵杉聳立山林遠離塵囂 就是一大享受

步道 4.3 公里處 是 「福雲宮」是一間土地公廟，原本供奉在天池山莊旁，後因天池山莊遭祝融才遷移至此

好精彩的一次山旅 百花盛開 這是 菊櫻

雲海保線所 展望特優「守城大山」始終跟隨

屯原登山口 海拔 2000 公尺, 雲海保線所 海拔 2360 公尺爬升 360 公尺 / 4.5 k

雲海保線所的視野展望良好冬天可欣賞能高連峰積雪山頭 夏秋兩季常有雲瀑和雲海景觀於是 得 「雲海」之名由此觸往西南方向除可眺望守城大山 及 廬山部落外日落的美景也令人陶醉 往東南方則可遠眺能高主山與卡賀爾山等具有特色的山巒景觀天氣晴朗也可以看見更遠處層層山巒下的埔里地區

雲海保線所前有2株蘋果樹 此時前來 正逢 蘋果花開步道旁還有 櫻花和梨花 百花齊綻、繁花似錦

雲海保線所 位於 步道 4.4 公里處 海拔 2363 公尺日本式檜木建築 門庭前右側這支電桿 是 柳杉

這一趟就當作 賞花行程 反正時間很空 雲海保線所前 蘋果花 杜鵑花 菊櫻 梨花 還有 太平山櫻

尾上駐在所 重建後的位置移到原舊址西邊 1 公里的尾上山稜線上就是現在的 雲海保線所

逆光下的蘋果花 白裡透紅 嬌嫩欲滴

蘋果花 :「最美麗的水果花」 盛開期預計在4月中到4月底

驚豔 蘋果花開記得多年前第一次跟團來爬 奇萊南華時 也有遇到蘋果花開

不可思議蘋果花的花語 是 「陷阱」

蘋果花瓣五片，梅花形。花白色帶暈，徑3～4釐米呈白色喇叭狀，漂亮且婀娜，而類似西洋花的果實，花色澤鮮豔，具有一種獨特的清香

蘋果花 花苞是粉紅色 開花會轉成白色

水梨花

埔里杜鵑花 嗎 ?

這是 太平山白櫻花 嗎

雲海保線所 往 天池山莊 還有 9490 公尺 = 13170 步

能高越嶺道最早原為賽德克族所建立的社路，大正3年(1914)「太魯閣戰爭」中，此一道路成為日本東西部隊攻擊太魯閣群的主要路線之一。戰爭結束後，為達到控制山地的目的，大正6年(1917)沿著這條戰線開闢能高越嶺道路，命名為「初音奇萊橫斷道路」，為能高越嶺的舊道。

大正14年(1925)，因舊道東段道路海拔太高，冬季經常積雪難行，重新興築花蓮港廳和南投廳的越嶺道全線，完成後總里程數為76.8公里，即現今的能高越嶺道。越嶺道上設置多處駐在所，並指定5個宿泊所，包括屯原駐在所、富士見駐在所、尾上駐在所（今雲海保線所）、能高駐在所（今天池山莊）、東能高駐在所、坂邊駐在所（舊磐石保線所）等，除配置警力，亦提供登山者宿泊設施。

戰後初期，國民政府為復原台灣島上電力系統，由台灣電力公司實行「東電西送」政策，在沿線建立起多座電塔，完成一條高壓輸送線，將東部多餘的電力輸送到西部，使能高越嶺道成為台電的保線道路，目前也是一條非常熱門的登山路線from : 國家文化記憶庫

真的很會混 反正時間很多07:45 屯原登山口 - 10:22 雲海保線所 - 15:24 天池保線所13.1 公里 走了 7 小時 又 39 分鐘

6K、10K 大崩壁 這二段是舊有的崩塌段 算是較穩定的路段雖然是晴天 仍保持距離 快速通過

難忘的 治茆山 與 西巒大山 不管身處何處 目視著曾經爬過的山 點點滴滴刻骨銘心 回憶湧上心頭

猜猜我是誰 ???

「松原駐在所」遺址位在步道 7.8K 處，是霧社事件後增建，又在駐在所東方 150 公尺處步道左側有一保存良好的木炭窯，係為燒製相思樹、九芎之木炭在能高越嶺道的路旁 猶可見日治時期遺留下來的木炭窯遺址它們建造在昔日的駐在所鄰近 提供駐在所警備員製作冬天烤火取暖用的木炭 木炭窯又稱悶材窯 直徑約2-3公尺深約 1-1.5 公尺不等 多設置在傾斜的坡地放 主要是考量可以順應地勢 推送木炭

木炭窯遺址, 日治時期遺留下來的木炭窯遺址松原駐在所遺址位在雲海、天池之間7.8㎞處，海拔2,600公尺，是霧社事件之後為加強山地控制於1931年增建的，遺址分三層，依稀可辨疊石平臺屋基、武器彈藥庫和砌石駁坎。

松原駐在所東方150公尺處步道左側有一個保存完整的木炭窯，木炭窯內部砌石，高1.5公尺，直徑2.1公尺，多依地勢設置於傾斜的坡地上，這是便利堆送木炭與順應熱空氣往上升的原理；如今牆上還依稀可辨燒黑的痕跡。再前行約100公尺，步道右方的箭竹林內，還有一座高0.6公尺，直徑2.5公尺的夯土炭窯。木炭窯是常見鄰近於駐在所的設施，以相思樹、九芎來燒製木炭，以供應駐在所警備員煮水烹食、冬季烤火取暖之用

沿途有許多巨大雄偉的鐵杉

越往內走 右側已可見 北三段稜線的舊電塔

我不清楚 這是不是 太平山白櫻花葉 與 花 同時

高山翻白草基生葉具3小葉；小葉齒緣，具緣毛，兩面具直刺毛。花單生。瘦果小，由宿存花萼包覆

瞿麥又名蘧麥，是石竹科石竹屬的一種植物。其種加詞「superbus」意為「華麗的」

繡球藤繡球藤/毛茛科/鐵線蓮屬別名高山繡球藤、玉山山蓼、四朵梅、山鐵線蓮多年生蔓性攀附性木質藤本植物，花腋生，花梗被毛；花苞卵形，兩端尖；花被片白色，4 片，平展；雄蕊光滑

七葉一枝花有些意外 海拔 2500 的能高越嶺道 也有七葉一枝花

馬先嵩 : 葉呈輪生狀，兩面被毛我的植物介紹是 不負責的喔因為我常搞錯 太複雜 不想太傷腦筋

那一年下午2點多抵達瀑布 還拍到明顯的彩虹今天 1點多 提早一小時 沒彩虹可能是瀑布水比較少吧

咬人貓

哇 今晚和明晚的家 : 天池山莊看到了 很近了少騙了 看得到 還走不到

光被八表碑 在哪裡 !!真的惹當然啊 啊不然那是啥啊 你怎麼拍得降清楚當然啊 啊不然單眼是背好看的嗎 !!

遠遠就可聽見瀑布澎湃的水流聲見一條白練掛在青翠的山壁上

能高吊橋旁設有 能高瀑布 看板說明高密的箭竹叢間有一條小路 那就是 可近距離 接近 能高瀑布

能高瀑布 = 三疊瀑布遠看真的有三層提到 三疊瀑布 總是會想起 太平山區茂興懷舊步道的三疊瀑布可惜已崩塌 美景還給大自然了

下切幾步 別有洞天

山靈水秀 醉人的能高瀑布 堪稱 : 山林秘境 據報導 能高瀑布一度乾枯 僅剩岩壁近日幾波春雨 飛瀑美景重現

「能高瀑布」位於塔羅灣溪溪谷之間，受溪水長期沖刷，瀑布下方形成一個深邃的水潭一池晶瑩碧綠 水質清澄剔透

能高瀑布位於塔羅灣溪上游，海拔約2,800公尺，是臺灣著名的高海拔瀑布之一。總落差約200公尺的水瀑，層次分明的懸掛在崖邊，山友們也稱它為三疊瀑布。由於水瀑自中段分為兩道水流，猶如夫妻並肩而立，日治時期又稱夫妻瀧

能高瀑布能高越嶺道由屯原進入後，一路與塔羅灣溪平行前進，過雲海保線所後，兩旁山勢愈來愈高聳，溪澗不再平伏流動，終而轉為壁立垂流，形成瀑布景觀

在埔里 「能高親水公園」也有一處 「能高瀑布」開車直接可以到 以後有路過再去看看

CP 值超高 能高瀑布 僅幾步之遙走過 千萬別錯過

2860 天池山莊 抵達

牛魔角卡賀爾山，海拔3105m 雖然不是百岳但外型酷似牛角 非常容易辨認

牛魔角卡賀爾山 雲海翻騰中 忽隱忽現

山莊外的櫻花突然開了這幾天來住宿的山友千萬別錯過天池山莊管理員PO的天池山莊前 一株櫻花 開花管理員說是 霧社櫻 不過霧社櫻 是「先花後葉」 這株是 花葉同時不太像 霧社櫻 不知道是不是 太平山白櫻花我也不懂嘿

天池山莊的晚餐深山裏有一碗白飯 和 熱騰騰的湯心存感恩 遺珠 : 我居然都不知道 如果有緣 再去看吧(1) 步道 11 k 樁 有海拔2799公尺 有 深堀山西南基點(2) 天池山莊男生廁所前有一等水準點 10120 號基石(3) 步道 2 K 處是 富士見駐在所遺址