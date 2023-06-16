練就神秘力量！「桃源谷」整片抹茶綠絕美，打卡傳說中的「人腦聖地」

桃源谷在桃源谷，最理想的是它無障礙的整片抹茶綠色，在日光之下可以亮麗無瑕。在雲霧飄渺間，則有濕濕的青翠。在廣袤的草片裏面，牛隻三三兩兩的咀嚼，那個聲響彷彿像是在啃蘋果還是小黃瓜那麼新鮮清脆，好像隨時都可以擠出汁來。

但途中會經過一個神秘打卡地點「人腦聖地」，聽說是衛星空照圖中它是一個人腦造型的腹地，還傳說此處是地球中心，具備厲害靈氣，到此地摸摸人腦聖地石碑可以練成神秘力量的感覺。

反正都是他在講的啦～附近倒是有灣坑頭山的小百岳，路過無數個108個階梯（反覆108次以上）就可以遠望龜山島，感受烏龜的神秘力量。據說這一帶的地價有36億，所以雖然可能體會不出來，還是要抱持尊敬之心來路過表示自己虔誠。阿彌陀佛、哈利路亞、呀媽斯嘎、o lord，阿門。