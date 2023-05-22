手腳並用！三天兩夜「聖稜線O型」　解鎖斷崖收穫壯麗大景

︱更精彩的內容、斷崖多角度詳情記錄！請觀看影片︱

美麗的名字、美麗的風景，配上最好的夥伴和心情，好開心療癒的三天！有別於其他會想再去的路線，聖稜線是一定會再來的！可能行程安排會不一樣，但喜愛山的心情是一樣的！

↓ Day 1 悠閒的從武陵吊橋出發~

↓ 每次走這裡都會遇到藍腹鷴~

Day 2行前我們比較擔心是斷崖結冰，整裝後還是不放心，最後多帶了繩、鉤環、扁帶合共860克的裝備。昨晚在新達山屋發生了些事，只睡了兩小時就被吵醒，二人都眼光光的在等著鬧鐘響起，最後自行了結這明知要睡卻睡不著的痛苦，早點起床早點起登，但這導致後來在斷崖遇上結冰的麻煩！

↓ 牌子上的是冰珠喔~

過品田斷崖時天剛亮，溫度還是很低，靠近山壁的石頭都結了一層薄薄的冰，完美覆蓋每一個踏點，尤其第二層斷崖原本架在那的繩不夠長，橫移後的岩壁像樓梯般一層層的，但當下每個平面都結冰了，必需使用自備的繩，才能更安全下去。

↓ 品田斷崖第一層~

↓ 品田斷崖第二層，橫移後所有石頭都結冰了~

↓ 還好我們有帶繩~

↓ 品田斷崖第三層，還好沒有結冰~

品田斷崖有多角度、詳細紀錄的影片，可到山稜物語的YT觀看~

品田斷崖之後，在布滿大石和碎石的稜線，謹慎的朝著素密達山走，同時期盼著雲霧會散去，能看到穆特勒布山和那壯麗的大岩壁，可惜最後連山頂也沒有露過面，Ivan有點小失望，我們約定下次再來吧！

↓ 以下4張照片都是品田山，哪個角度看都很宏偉壯麗！

↓ 如果天氣好，就能看到穆特勒布山的大岩壁，可惜

↓ 四周都是危崖峭壁

↓ 尖尖的素密達山~

↓ 前往素密達山的路也不容易，很破碎很滑，兩邊都是峭壁~

↓ 素密達斷崖，

影片有詳細記錄~

↓ 像在童話森林中的山屋，霧讓畫面更有意境~

↓ 輕裝去穆特勒布~

Day 3從素密達山屋出發，上切到稜線天開始亮，此時開始直到雪山主峰，都行走在超美的聖稜，幸運遇上大景好天氣，無論眼睛和心情都置身在天堂一樣，好興奮開心～所以即使路程長，我們也忍不住的瘋狂停下來拍照、拍攝，真的好美！

↓ 上切到稜線天開始亮~

↓ 回望穆特勒布山，和遠處的大霸~

↓ 這角度看雪北好美~

↓ 回望~

↓ 雪北山頂的視野好棒~

↓ 雪北山屋大休~

↓ 北稜角和雪主，還有二號圈谷~

↓ 北稜角好美~

↓ 北稜角好壯麗~

↓ 行程的最後一座山，雪主我們又來了~

↓ 可愛

↓ 行程的最後一個驚喜，好美的中央尖啊~

品田山

百岳排名 24

高度：海拔3528米

雪山北峰

百岳排名 10

高度：海拔3703米

雪山主峰

百岳排名 2

高度：海拔3886米

雪山東峰

百岳排名 75

高度：海拔3199米

負重：含食物、水、簡易冰爪、岩盔、15米繩 卓 8.7kg Ivan 9.8kg

行程資訊：Day 1 武陵吊橋 → 池有山登山口 → 新達山屋距離：8.89km 上升：1458m 下降：196mDay 2 新達山屋 → 品田山 → 品田斷崖 → 布秀蘭山→ 素密達山 → 素密達斷崖 → 素密達山屋 → 穆特勒布山(輕裝) → 素密達山屋 距離：6km 上升：1315m 下降：1016mDay 3 素密達山屋 → 雪山北峰 → 凱蘭特崑山 → 北稜角 → 雪山主峰 → 三六九山莊 → 雪山東峰 → 雪山

登山口距離：18.71km 上升：1375m 下降：2676m

紀錄工具：Coros Vertix 2(全星座模式紀錄)

-------------------------------------------------------

更多登山資訊、裝備分享、故事：FB：山稜物語