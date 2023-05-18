那年那天天氣晴！「北得拉曼巨木步道、內鳥嘴山」Ｏ型走，巨木群壯觀震撼

個人在陽明山去最多次的大部份是七星山、然後大屯山。小觀音山一直以來久聞其名，但甚不清楚他的地理位置，以及從哪裡進去。直到近半年開始爬山之後，才知道原來小觀音山位於鹿角坑生態保護區內，進入需要申請，且登

2023-05-12 08:00