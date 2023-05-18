那年那天天氣晴！「北得拉曼巨木步道、內鳥嘴山」Ｏ型走，巨木群壯觀震撼
今天天氣晴！今天「騎雲隊」要拜訪北得拉曼巨木步道、內鳥嘴山，希望能看到金黃色的台灣山毛櫸。
日期：2019年11月24日
行程規劃：Ｏ型圈。
車停北得拉曼巨木步道登山口路邊，先走北得拉曼巨木步道，至「循環入口」，取左行，往內鳥嘴山，至內鳥嘴山三角點後，右下行，往北得拉曼巨木群，回到「循環入口」，再原路折返，回到停車處。
行程時間：AM08:36 北得拉曼巨木步道登山口，起登。AM09:06 好漢坡。AM09:40 迴音谷。AM10:00 觀景峰。AM10:27 過「循環入口」，前行，取左，往內鳥嘴山。AM11:48 內鳥嘴山三角點，內鳥嘴山/1749m/三等三角點/編號：6285。PM13:35 一號巨木。PM14:02 二號巨木。PM14:06 三號巨木。PM14:10 四號巨木。PM15:05 迴音谷。PM16:07 北得拉曼巨木步道登山口。
備註：北得拉曼巨木步道—全區路線圖。
在迴音谷攀爬，要注意安全。
前往觀景峰的木梯，對G2的孩子，需要多花點力氣。
觀景峰上的視野。
過「循環入口」，前行，取左，往內鳥嘴山。
擁抱金黃色的台灣山毛櫸。
大約走10幾分鐘的泥濘路，就到內鳥嘴山三角點囉。
內鳥嘴山三角點，內鳥嘴山/1749m/三等三角點/編號：6285。過內鳥嘴山三角點之後的箭竹林。
回程往北得拉曼巨木群的路徑，較多拉繩，需要更多的專注力。
前往北得拉曼巨木群，二、三、四號巨木。
北得拉曼巨木群。
迴音谷，回程起霧。
「騎雲隊」領隊拍攝的水田林道美景。
出發前的準備。
筆記小抄。
參考資料：台灣山林悠遊網～
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