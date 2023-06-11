雲霧中驚見龜山島！步入「桃源谷大草原」上行下切 山海美景雙管齊下美不勝收
#新北貢寮 #內寮線 #桃源谷步道 #桃源谷大草原 #灣坑頭山 #登山
5/11陰天.4位好友搭車到達貢寮車站再轉搭至內寮蕭家莊登山口.途中巧遇親切女山友加入同行.
約0920起登步入花崗石步道.斜面向上延展.600米後來到稜線.太平洋上龜山島於雲霧中乍現.
向南展望山勢東向西傾斜.南北展開的桃源台大草原.東側為蔚藍曲折海岸線與龜山島景觀. 從此地至草嶺古道啞口延綿4.5K起伏山谷.
連續上行下切. 過福德山555m後人腦聖地附近草原.
出現群飛白鷺鷥掠過.最高點的灣坑頭山616m.
此山型酷似拉不拉多犬向海橫臥.相當可愛迷人.
兩山之間斜面.無數水牛家族悠游於廣闊草原.因山徑旁除了林投樹箭竹.無數金毛杜鵑及燈稱花繁盛.
五月的海風陣陣吹拂.相當療癒.山海美景下的健行不知覺於1300到達草嶺古道啞口涼亭.
再下切2.8K之字型山道至大里天公廟
於大里火車站搭區間車復歸.全程10K5H累計落差700m愉快完成！
感謝老天賜予涼爽的登山日！
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