雲霧中驚見龜山島！步入「桃源谷大草原」上行下切　山海美景雙管齊下美不勝收

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健行筆記／ 健行筆記katura cheng 山林艾克

#新北貢寮 #內寮線 #桃源谷步道 #桃源谷大草原 #灣坑頭山 #登山 

5/11陰天.4位好友搭車到達貢寮車站再轉搭至內寮蕭家莊登山口.途中巧遇親切女山友加入同行.

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約0920起登步入花崗石步道.斜面向上延展.600米後來到稜線.太平洋上龜山島於雲霧中乍現.

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向南展望山勢東向西傾斜.南北展開的桃源台大草原.東側為蔚藍曲折海岸線與龜山島景觀.  從此地至草嶺古道啞口延綿4.5K起伏山谷.

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連續上行下切.  過福德山555m後人腦聖地附近草原.

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出現群飛白鷺鷥掠過.最高點的灣坑頭山616m.

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此山型酷似拉不拉多犬向海橫臥.相當可愛迷人.

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兩山之間斜面.無數水牛家族悠游於廣闊草原.因山徑旁除了林投樹箭竹.無數金毛杜鵑及燈稱花繁盛.  

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五月的海風陣陣吹拂.相當療癒.山海美景下的健行不知覺於1300到達草嶺古道啞口涼亭.

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再下切2.8K之字型山道至大里天公廟

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於大里火車站搭區間車復歸.全程10K5H累計落差700m愉快完成！

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感謝老天賜予涼爽的登山日！

登山 步道 龜山島

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