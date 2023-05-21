途經大石壁、沿途展望多！ 苗栗中級山「鳥嘴山」山頂視野遼闊 沉浸巨石區及衫木林

水雲三星 鳥嘴山景點介紹

泰安鳥嘴山，海拔1437公尺，設有三等三角點，地處汶水溪南岸，因山形有如巨鷹，山麓兩翼如翅，山頂突出的尖峰如鳥嘴，故而得名，與鄰近的橫龍山、虎山，形成鳳、龍、虎三獸磐據的態勢，故有「水雲三星」之稱，又因日人將汶水溪谷稱為上之島，亦稱上島山，特殊的地質與地形結構，3.5公里的路程要上升870公尺左右，山徑陡峭路段不少，沿途行經大石壁，巨石區及衫木林，令人記憶深刻，沿途多有展望，山頂視野相當遼闊，可一覽加里山、橫龍山、虎山等名山之美

行前須知

今日行程：苗62線＞泰安風景特定區停車場＞鳥嘴山登山口＞大岩壁＞巨石區（大門牙）＞杉木林＞鳥嘴山＞原路返回山岳等級：一般中級山

路程資訊：單程3.5K，來回7K，爬升約870公尺攜帶裝備：雨衣準備出發今天沿著台6線，到汶水老街後接苗62線，前往泰安溫泉風景特定區停車場，由停車場旁斜坡出發，到達警安山莊附近的登山口，一路爬往鳥嘴山，路程約3.5公里

沿著苗62線而行，終點即為泰安溫泉風景特定區

尖聳壯麗的鳥嘴山山勢

泰安鄉風光旖旎，景色如織

到達泰安風景特定區停車場後，由旁邊產業道路出發，指標寫往警光山莊，這裡海拔約570公尺

溫泉區的大岩壁十分壯觀

鳥嘴山登山口走了約200公尺產業道路後，第一個彎道的右手邊就會看見鳥嘴山登山口，入口處設有一面告示立板，說實在不是非常明顯，這裡海拔約630公尺

山徑一開始就是拉繩陡上，步道以石頭泥土路為主，樹根路段亦不少，算是有一點挑戰性

走沒多久就有展望點，對面的橫龍山，騰龍山，都十分清楚

意想不到，這裡也有一些些油桐花

鳥嘴山印象中有8個救援樁，基本上過了7號救援樁就代表鳥嘴山相當近了

風化大岩壁接著來到大岩壁區，接近垂直的山壁，表面嶙峋崎峁，非常壯觀，高度大約有10多公尺高，而步道順著岩壁而行，有時較為狹窄，需小心行走

巨石區（大門牙）步道中段坡度平緩好走，途中經過平坦的巨石區，還會經過鳥嘴山大門牙呢，因為腹地不小，這裡也是紮營的好地方

杉木林步道中後段就是中級山經典的杉木林，面積雖不算太大，但仍十分優美，賞心悅目

一段腰繞路後，就是最後的陡上，要爬坡近1公里，設有拉繩輔助

簡易木梯，充滿樂趣

鳥嘴山在水雲三星中屬較冷門的一座，因此一路上沒遇到幾個人，但也代表了這裡仍然是個寧靜的森林，看著山林的景色，讓心思完全沉澱

過了7號救援牌就快要到了，在迷霧中，更有神秘之感

台灣有許多名為鳥嘴山的山，共同點是幾乎都是屬中級山，因此容易錯淆，泰安鳥嘴山與五峰鳥嘴山距離其實並不遠，因此非常容易搞混，泰安的鳥嘴山能與洗水山縱走，稱之鳥洗縱走，而五峰的鳥嘴山則有知名的比大鳥縱走路線

聽見，樹的聲音

鳥嘴山（上島山）抵達鳥嘴山，海拔1437公尺，設有三等三角點，地處汶水溪南岸，因山形有如巨鷹，山麓兩翼如翅，山頂突出的尖峰如鳥嘴，故而得名，又因日人將汶水溪谷稱為上之島，亦稱上島山

山頂前方有大缺口，擁有180度展望，雖然今天雲層較厚，但美麗的雲朵像是棉花糖一樣，依然能療癒人心，從雲層中竟可穿透遙望山下的聚落

前方壯麗的杜鵑嶺（左）及加里山（右），仍然依稀可見，虎山則被雲霧遮蔽了

水雲三星鳥嘴山，雖名氣不若另兩座山響亮，路線難度也算太不高，但所需體力卻僅次於虎山，爬升近900公尺，綜上所述，鳥嘴山是個適合鍛鍊腳力的好地方，沿途還能欣賞美景，幸運的話，在山頂還能看見雲海呢若喜歡，歡迎關注，收藏，分享