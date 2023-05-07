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走遍陽明山！ 絹絲瀑布步道至冷水坑「最輕鬆好走的步道」涼爽舒適、平緩寬闊

健行筆記／ 健行筆記林香梅 Mandy Lin

2023/04/29 週六【走遍陽明山】《絹絲瀑布步道→冷擎步道→雞心崙→菁山吊橋→牛奶湖→冷水坑》行程：搭乘267公車至銘傳大學站→步行至捷運劍潭站轉乘小15公車→絹絲瀑布站→絹絲瀑布步道→山豬湖水圳→絹絲瀑布→陽明山牧場辦事處遺跡→冷擎步道→牛隻的休憩場域遺跡→雞心崙 H763m, 「山」字拓印柱、6號反空降堡→菁山吊橋→牛奶湖→冷水坑遊客服務站→搭乘小15公車至捷運劍潭站→賦歸。(步行時間含休息 13：53~15：35, 共1小時42分, 3.6公里)

4/29聽聞氣象報告隔天會下雨, 中午臨時起意, 趁著春日正盛, 尋寶一條涼爽舒適、平緩寬闊、輕鬆好走的步道.13：10於捷運劍潭站搭乘小15公車至菁山路101巷的絹絲瀑布步道口, 13：53啟登, 沿線經外雙溪上游, 與「山豬湖」水圳平行, 水氣豐富, 清涼暢快. 加上林相蒼鬱, 有些樹木造型奇特、張牙舞爪, 好似走入魔法森林一般夢幻奇妙, 吸引許多遊客於週末假日前來遊賞.14：12走抵內雙溪上源支流的絹絲瀑布, 瀑布落差約20公尺, 水量雖非氣勢磅礡, 但是雪白如絹絲般秀麗典雅, 賞心悅目；瀑布下方的石頭因為水質中富含鐵質而成深紅色, 頗為吸睛. 在天龍國的都市叢林裡能有如此垂手可得、便於親近的優美瀑布, 實為天龍人之福！

以往跟隨隊伍行走, 礙於行程時間有限, 有些特殊景點或遺跡通常是過門而不入, 今日三人逍遙遊, 我才得以走進陽明山牧場辦事處遺跡內欣賞及拍攝歷史的痕跡, 悠然神往當年牧場風光一時的情境.健行筆記的尋寶路線是以擎天崗遊客服務站為終點, 先生考量到搭公車的便利性, 改走冷擎步道至冷水坑遊客服務站搭乘小15公車. 冷擎步道的美自是不在話下, 登上觀景平臺眺望雞心崙、竹篙山、擎天崗, 俯瞰日治時期因第二次世界大戰爆發, 日本人積極佈署備戰而設置的6號反空降堡. 觀照古今, 鑑往知來, 希望不要再有慘痛悲淒的戰爭發生.

俟到達菁山吊橋, 不能免俗地拍攝遊人如織的橋身, 待到等候公車時放大相片觀賞, 才發現有位年輕人對著我的鏡頭雙手比✌️, 真是可愛極了！續經過牛奶湖, 去年整修封閉, 這次終於可以再度一親芳澤, 陶醉在它有如牛奶似香醇濃郁、渾然天成的乳白色澤, 於青翠濃密的群山環繞之下, 更加顯得獨特耀眼.走一趟風情萬種的陽明山, 拾一顆尋幽訪勝的赤子心！?️??* 網路佳句：「微笑的眼睛，才能看見美麗的風景；?簡單的心境，才能擁有快樂的心情。」

?#健行筆記App更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=46718

* 捷運劍潭站：

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臺北藝術表演中心：

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絹絲瀑布步道口：

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輸送水的山豬湖水圳：

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絹絲瀑布步道：

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如絹如絲般的絹絲瀑布絹絲瀑布環境資源概述：

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絹絲瀑布：

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通泉草：

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竹林：

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巨木參天：

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陽明山牧場辦事處：

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陽明山牧場辦事處的斷垣殘壁：

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左轉往冷水坑：

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冷擎步道：

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哥倆好, 一對寶：

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不同色彩的植物：

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臺北堇菜：

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牛隻的休憩場域：

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狹瓣八仙花 / 華八仙：

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雞心崙 H763m, 「山」字拓印柱：

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6號反空降堡、雞心崙觀景平臺：

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雞心崙觀景平臺：

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雞心崙上的河南營盤：

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防範敵軍空降的反空降堡：

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鉤柱毛茛：

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菁山吊橋：

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可愛的年輕人, 見我在拍照, 對我比✌️：

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拾級而上往牛奶湖：

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乳白色牛奶湖與瑞永冷水坑硫磺礦場：

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牛奶湖：

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牛奶湖觀景臺：

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冷擎步道入口處涼亭旁邊的落羽松：

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走訪冷擎步道冷擎步道環境資源概述：

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冷水坑遊客服務站：

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軌跡圖：

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步道 瀑布 牛奶

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