巡山＋探路！走訪岳界達人分享的「亞泥山」　寶刀斷了仍繼續前行

一、前言：

1.緣由：

(1).春雨過後，山上的綠植飆速生長，路過芒草、芒萁地帶的山徑更加明顯，如果不定期上山排除新路障，大約數週之後山徑就會被綠植掩蔽難行。

(2).岳界達人(偶爾獨步山林間)在網路分享文中提及的「亞泥山」(下記2則參考截圖：轉貼來自2021-12-25網路分享文)，神往已久，遲遲沒有前往一探。

2.巡山+探路(亞泥柱3...亞泥山)：

2023.4.29(六)上午，如往昔帶刀巡山，預定繞一圈...香龍鹿彭雙肚

結果：

(1).香園窩山南稜線、東稜線，山徑上阻道的綠植新增路障已排除。

(2).龍眼園窩山北稜線，完成了2段架繩(二手繩)。二手繩，取自岳界前輩早年架設在龍眼園窩山北稜線上段的舊繩。舊繩位處鄰近廢棄柑橘園附近的緩坡地帶，新路徑開通後，看到舊路徑閒置無用的舊繩外觀完好無損，試拉還堪用，於是先取下2段移往陡坡處架設試用確認。架設在陡坡處的二手繩，如若經由山友們實際攀附無礙可用，日後擇機再取餘段舊繩移往陡坡處。

(3).龍眼園窩山北稜線，完成了1處微調。作業時，不慎砍到土裡的石頭，隨身數年的寶刀應聲而斷。

(4).寶刀斷了，無法繼續巡山清理山徑，只好收工，略過鹿寮坑山與彭厝窩兩地，轉經龍眼東峰返程。

(5).寶刀斷了，對於尋找「亞泥柱3...亞泥山」的行程不抱希望。感恩上天恩賜，雖然多費了一些時間，還是順利找到了。

很幸運，圓夢的感覺真讚！

二、記錄：(數據有誤差，僅供參考)

1.健行筆記：

2.wadi：

3.綠野遊蹤：

三：行程：∆ 07:25 整備就緒，自大肚社區站出發

∆ 07:51 香園窩山

∆ 08:19 龍眼園窩山

∆ 08:55 龍眼園窩山北稜線陡坡，新增架繩-1。(二手繩)

∆ 09:08 龍眼園窩山北稜線陡坡，新增架繩-2。(二手繩)

∆ 10:04 龍眼園窩山北稜線，竹林陡坡段差大點位，進行路徑改善微調-1。

∆ 11:03 龍眼園窩山東稜線，板根樹。

∆ 11:09 龍眼園窩山東稜線，龍眼東峰。

∆ 11:51 大肚北山

∆ 12:14 五華-亞泥003一路二路高壓電塔

∆ 12:16 高壓電塔鋼構下端，褪色的紅漆「亞泥山」箭頭行進方向標示。由岔口轉入保線道之後，沿途路跡明顯、平坦。

∆ 12:22 五華-亞泥004一路二路高壓電塔

∆ 12:29 費了一些時間，距離004高壓電塔不遠處，終於找到了隱身在高點懸崖邊荒草裡的亞泥柱3...亞泥山。

∆ 12:40 寶刀斷了，只能利用登山杖敲敲打打，勉勉強強清理...，亞泥柱終於重見天日。高點處，只有發現一顆亞泥柱，此處應該就是岳界達人(偶爾獨步山林間)2021.12.25曾經探訪過的「亞泥山」吧！這一顆，是至今為止在亞州水泥廠區外圍稜線上發現的第3顆亞泥柱，茲將記之為「亞泥柱3」。高點周邊也沒有前輩們留置的標示牌，於是取出隨身紙筆記錄之。

∆ 12:50 原路退回，在高壓電塔下方岔入口，發現一件老舊的路條。

∆ 12:57 亞泥柱1(位於...距離飛沙大縱走主線側邊約3m處的土堆雜木林中)

∆ 13:01 亞泥柱2(位於...距離飛沙大縱走主線側邊約3m處的雜木林中)

∆ 13:12 大肚庄

∆ 13:18 距離大肚庄基石不遠的山徑上，有一顆小型的圖根點。

∆ 13:40 順利返抵大肚社區站，儲存航跡上傳後，結束記錄，圓滿行程。

四、後記：待新購草刀入手後，擇機再上山，持續進行巡山活動。