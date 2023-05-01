史詩級「野溪溫泉」入袋！峽谷風光盡收眼底，放鬆筋骨兼療癒心靈

在狹長蜿蜒的丹大溪上源郡大溪畔，深藏兩個史詩級的野溪溫泉，無雙溫泉與伊巴厚溫泉，而無雙溫泉是海拔最高的野溪溫泉，這裡有峻秀的峽谷，清澈的溪流，峽谷風光旖旎，是南三段回程為避開無雙社腐朽危險的無雙吊橋而新闢經過的安全路徑，爬山走累了泡個溫泉，不僅放鬆筋骨，還能療癒心靈，這種感覺會讓山行者覺得是獨一無二美麗的遇見，『無雙溫泉』美如其名。

南三段號稱終極縱走，六座百岳山頭位處中央山脈深處，需費時10日才能完成，三哥和我因公司適逢歲修無法陪伴，先委請二哥陪同參加好友優質領隊俠女溫秀霞的團隊，再來為了迎接大哥二哥南三段完登歸來，三哥和我揹了二瓶陳高、一手啤酒及豬排等好料長途跋涉、翻山越嶺，遠赴郡大林道深處的郡大溪秘境無雙溫泉，迎接兄弟之餘兼泡溫泉度假開趴，有情有義山友稱頌，兄弟情誼媲美『無雙』。完登南三段後，恭喜大哥完登99座百岳，聽牌了，繼二哥、三哥、四哥我完百之後，陳家第四人終於有機會完百，四兄弟皆完百，也許有可能在岳界留下紀錄。

阿連五虎兄弟之無雙溫泉兄弟情航跡檔連結

4/8 08:00和三哥在民間交流道下全家會合，坐上三哥幫大哥從阿蓮開來的車後，直接google郡大林道入口，因郡大林道公告3/20~6/20封路整修，在22.6K望鄉工作站後禁止通行，09:05抵入口處伸縮柵欄關閉，先請三哥下車推開讓車子進去後再關閉，我們有合法申請入山證，之前打電話問水里工作站說可以開到22.6k再走進去。

11:00開車抵望鄉工作站，約在郡大林道22.6K處，巧遇林道整修工程正宇營造工程車要進去，悄悄跟了進去，正宇工程人員說，25.9K處在整修林道已挖斷，只能在前面寬敞處停車。11:25 25.9K停車處(001)，H2535 m， 整裝後開踢，前面林道為了重新鋪設已挖斷路面，車子無法通過；到行車終點33.5K，這多走的7.6K林道，是這三個月施工期間的限定版，多走多賺，這一切都是老天爺最好的安排。

( 25.9K處在整修林道已挖斷) 12:54郡大登山口(002)，H2845 m，約在郡大林道的32K處，昔日門庭若市的登山口，停車位一位難求，竟因林道整修，須由22.6K走到32K多走了9.4K，現今假日仍門可羅雀空蕩蕩的，爬山不是為了多走路運動嗎？

13:16行車終點(003) H2877 m，約在林道33.5K處，2年前走金子山、清水山就是把車子停在這裡；和三哥約略算了一下，踢林道步程約1小時4.5公里，差強人意。

13:34溪澗活水源(005)，H2856 m，約在林道34.2K處，這裡是之前上金子山、清水山的最後水源，需揹水過去水泥工寮；看大哥二哥的行程計畫，最後一天住36K處，那裏沒水源，就先從這裡揹一袋水過去藏。

14:19鐵皮工寮(007)，H2739 m，約在林道35.6K處，在這裡林道上巧遇上次馬博協作穿山甲，還有好多認識金牌的山友，紛紛來要求合照，真的受寵若驚；和三哥進去看了一下，發現裡面蠻乾淨寬敞的，席地而睡20人應無問題，就把一包公糧及揹過來5公升水吊在牆壁上，希望原路回程時再享用。

14:38 36K支線四岔

(008)，H2710 m，左側是36K支線往金子山、清水山，右側續行林道，取中間走捷徑直下即是37K支線岔路(009)，37K岔路上遇一大團體小精靈約有30幾人，閒聊了一下續行。

15:02 38K支線岔路(010)，H2579 m，林道上巧遇臉書好友杜漢章父女，好友狹路相逢不免要寒暄合照；這次清明節連假，迎面而來走南三段的團體約有100多人，真是難得的盛況。

15:50無雙溫泉岔路(012)，H2526 m，約在林道42K處，左側立有告示牌說明：『南三段橫斷替代路線，郡大林道42K至無雙舊部落』，警示無雙吊橋已毀損無法通行，請改走替代路線；三岔路上林道寬敞，可惜無水源，時間還早，看了一下GPS，到喀塔朗溪營地約只有1.5公里，下降約700公尺，估算約1小時餘可到，那裏有活水源可糜爛，當然就義無反顧取左下。

16:57部落遺址(014)，H2040 m，山徑右側有舊部落留下的石板屋遺址，遺留下來層層堆疊的石板牆，斷垣殘壁，景象荒涼。

17:15:喀塔朗溪營地(016)，H1843 m，臨喀塔朗溪的河階台地，營地寬廣平整，現場遺留好多鍋碗瓢盆及瓦斯罐；本想住在清水山前的水泥工寮，只帶一頂單人帳，兩兄弟不想擠在一塊，就把外帳搭給三哥睡，內外帳分開睡，倒也蠻寬敞舒適；溪畔流水淙淙，水量豐沛，下去洗個澡很舒服，搭完帳洗完澡，接下來就是晚餐、泡茶、小酌的糜爛時間。

4/9 07:20喀塔朗溪營地出發，說好渡假行程，睡到自然醒，這裡下去無雙溫泉約僅2.6公里，緩坡下降470公尺；收帳整裝後出發。 07:34越溪(018)，H1780 m，大致沿著喀塔朗溪左岸緩下，在這裡越溪到右岸，約走110公尺即離溪岸上切(019)，走不久又回到喀塔朗溪右岸，喀塔朗溪是郡大溪上源，之後爬上樹林往無雙溫泉。

08:23石板屋遺址(020)，H1515 m，在樹林平坦處又遇一戶石板屋，倚著山坡而建，前面山谷遼闊，昔日應有可種植農作物，不然何以維生。

08:40無雙溫泉樹林營地(021)，H1406 m，在郡大溪谷無雙溫泉上緣，腹地廣大，搭個100頂帳篷應無問題，適合大隊人馬進駐，地上留有營火灰燼，樹上架有營繩，披上帆布即可席地而睡。

08:45無雙溫泉(022)，H1373 m，魂縈夢繫的史詩級溫泉終於呈現在眼前，因是包場，在搭好帳篷後和三哥光溜溜地下去泡，溫泉露頭由岩壁不停地注入，溫度適中，太熱了還可下去泡冰冷的溪水，猶如洗三溫暖；時間尚早，估計大哥他們要下午三點才會到，本想過去馬西塔隆社逛逛，但溪水太高沒架繩橫渡不易，回來往南三段無雙山方向因有架繩確保，脫下雨鞋牽繩橫渡過去對岸，爬上樹林巡禮無雙社舊部落石板屋遺址，之後回帳篷睡午覺等人。

15:25在拉繩過溪處 (023)，逛遍沿岸各個溫泉露頭，直升機2次盤旋而過，沿路聽山友說這次清明連假已有三人被海鷗直升機救回，真有點擔心；下午準備接人時，三哥不停的吹口哨，終於盼到有人從山谷那邊回應，事後二哥說遠遠的20分鐘路程前即已聽到哨音，振奮人心，接著他們一個一個抵達對岸，我撩溪好幾次把他們都接回來。

回到營地搭好帳篷泡好溫泉後開趴囉！深山林內兄弟們久別重逢自是開心，大哥二哥開始厚話，聊著南三段行程點滴，大哥要我去向俠女、全忠的幫忙了營地致謝，我忙著遞上冰啤酒、煮薑母茶….，晚餐煎豬排下酒，一群人喝掉1瓶半的千日醇才意猶未盡的入帳篷休息。

05:52無雙溫泉出發，收帳整裝後跟領隊俠女說一聲，兄弟們腳程較好，我帶兄弟們先走，先上去喀塔朗溪營地泡茶迎接他們。

07:42~09:10~回喀塔朗營地，一路陡上，超車二胡他們，到了營地開始開爐泡茶，半小時候俠女他們才到，一坐下來就有熱茶喝，營地上天南地北聊山經，搞笑合拍不自覺過了1個半小時，幸福嗎？很美滿！跟金牌兄弟爬山就有這種福利。

10:34回到郡大林道42K岔路，爬上林道就天下太平了，接著走林道除了幾處坍方外皆平緩好走。

11:17~12:40石壁活水源(029)，H2530 m，約在林道40K左右，林道上有營地及營火灰燼；這裡是跟俠女約好的午餐地點，一樣先泡茶等他們，泡完茶大哥去林道上採了五葉松葉回來煮五葉松茶，清香甘甜入喉，這是上次走馬博時跟咖啡兄學的，隊員喝過都說讚；離去前再歡樂團拍留念。

13:34回林道36K十字岔路，再往前約400公尺的鐵皮工寮取回前天存放的公糧及水袋，時間尚早需機動調整再往前走。

15:05~16:10回32K郡大登山口，本想在這裡紮營，找遍登山口附近乾溪溝皆無水源，等俠女抵達時建議直接走出22.6K望鄉工作站，大夥兒皆無異議。

17:40回25.9K停車處取車，剛好臉書好友黑熊(松慶輝)開車在此接駁等二胡他們三人，因大哥只剩六順山最後一顆百岳，向他洽詢丹大林道接駁事宜，他也是協作全忠的好友，就幫忙載大家出去，少踢了3.3K林道，望鄉工作站管理員一看是黑熊稍微詢問一下就直接開門，這黑熊大有來頭，通行無阻。

18:00望鄉工作站，俠女他們依管理員指示到林道下方紮營，我們兄弟徵詢領隊俠女同意後驅車下山，下山途中起濃霧，能見度約僅10公尺，開車開到心驚膽跳，到水里後在火車站附近找到一家新東海旅館住6人房/2500元，洗完熱水澡到街上鵝肉店晚餐，酒足飯飽後回旅館休息。

4/11 11:00水里好雞味餐廳慶功宴，早上帶兄弟們去車埕文化園區遊覽，再依約回來聚餐，全忠與另一協作家人都來參加，好不熱鬧，南三段行程圓滿成功，酒酣耳熱後大哥全買單，互道珍重再見後賦歸。

後記：郡大林道公告3/20~6/20封路整修，在22.6K望鄉工作站後禁止通行，去無雙溫泉及南三段出來正常狀態下由22.6K到行車終點33.5K需多踢10.9K，我們這次去無雙溫泉接兄弟出來走了2天半，6/20林道解封後，個人覺得如果想去無雙溫泉秘境泡湯排個2天應已足夠，個人淺見謹提供給大家參考。