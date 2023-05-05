北部版八卦山大佛風景區！「基隆中正公園」宛如台版紫禁城 順遊海門天險「二沙灣砲台」
基隆景點
景點介紹
二沙灣砲台，位於基隆市，又名海門天險，為國定古蹟，採用傳統的中式城門築法，依山而建，氣勢雄偉，原位於二沙灣海邊的砲臺，創建年代約在清道光年間，之後砲台被毀，現砲台為劉銘傳部隊於西元1885年清法戰爭後所建，二沙灣砲台屬高地砲台中的抱山式砲台，不同於一般砲台，砲台建在地勢較高的臨海山頭，營盤設計在背海面地勢較低之處，海上來犯敵艦的砲彈只會打到山崗向海的一面，或越過山頭落到谷底，很難擊中營區
中正公園，位於基隆中正區，主普壇的所在地，每年基隆中元普渡的祭典就是在這裡舉行的，屆時人山人海，場面十分壯觀，公園的最高點有一座白色的大觀音像，高22.5公尺，是基隆市最具代表性的地標，在佛像的兩側，有兩頭巨大的金獅坐鎮，中正公園的廣場前可以俯瞰整個港口以及市街景象，視野非常的開闊，尤其黃昏之後，由這裡觀看基隆夜景，別具特色
龍頭山，海拔約80公尺，位於基隆中正區，建有龍頭山觀景平台與獅子亭
行前須知
今日行程：信二路牌樓登山口＞產業道路＞正義路二巷＞龍頭山＞中正公園＞主普壇＞長壽樓（鐘樓）＞大佛禪寺＞壽山路＞二沙灣砲台＞中正路入口路線型態：A進B出大眾運輸：可搭乘台鐵至基隆火車站，再步行1.1公里前往
準備出發
今天搭乘台鐵至基隆，步行至中正公園牌樓登山口起登，先登頂龍頭山，再遊歷中正公園各景點，最後再順著壽山路上行到達二沙灣砲台
中正公園登山口位在信二路上，紅色的屋瓦，中式的牌樓相當醒目
到達休憩平台後，因下一段往忠烈祠的階梯上方正在整修，因此只好穿越旁邊的幼兒園走產業道路
經過基隆市議會
按指標往主普壇或基隆塔方向走
循階梯而上，很快就到達主普壇，這裡已經算是基隆中正公園的範疇，非常華麗典雅的中式建築，宛如城堡一般，白色的外牆加上鮮紅的屋瓦，彷彿台版的紫禁城，真的是美極了
鷄籠中元文化館，位於基隆市中正公園主普壇一樓，早期為了撫慰來基隆開拓發展祖先神靈，舉行中元普度儀式，如今中元祭已成為基隆市最重要的慶典活動，為使民眾更能了解中元祭祀歷史淵源，於民國65年興建此館，最主要功能即是配合中元祭期間的祭祀科儀，於館內陳設擺列介紹中元祭來源、祭拜流程、神像為主要任務，以及15姓氏主普演變沿革，在其他非節慶活動期間裡，館內扮演了知識傳遞的工作
主普潭後方正在興建天空走廊，能通往基隆塔，視野十分的不錯
前方的KEELUNG地標（虎仔山），曾子寮山，遠方的磺嘴山，竹子山，甚至七星山，都一覽無遺
另一個方向，基隆港作業區，以及海上的基隆嶼都清清楚楚
接著走往龍頭山（觀景平台）
網路上龍頭山的資料非常少，所以更增添了期待性
順著正義路2巷走，指標十分明確
抵達龍頭山，海拔約80公尺，山頂有一塊黑色石板，上面刻有龍頭山早起會的字樣，附近建有龍頭山觀景平台與獅子亭
獅子亭，又稱龍頭山觀景平台，視野絕佳
能望見協和火力發電廠的煙囪，基隆港灣十分清楚
連雪白的球子山塔都能看見
離開龍頭山，從正義路2巷出來後，就是大佛禪寺園區
首先看見的是長壽樓，也是鐘樓，整體造型還蠻特殊的，富有道教的韻味
真的蠻華麗的，十分具有美感
巨大白色觀音像，可以說是基隆的地標之一
大佛禪寺前的展望可真是遼闊，能俯瞰整個基隆市區
彷彿看見小人國一般，所有細節鉅細靡遺，猶如格列佛遊記
大佛禪寺，顧名思義，園區內有許多大佛像
接著沿著壽山路向上行，前往二沙灣砲台，馬路緩緩而上，距離並不會很遠，路旁建有人行步道，十分貼心
途經役政公園，有展示國軍退役的武器
二二八紀念碑
風景很好，陽明山系群山綿延，真的美
二沙灣砲台入口
先前往東砲台群
二沙灣砲台，又名海門天險，為國定古蹟，採用傳統的中式城門築法，依山而建，氣勢雄偉，原位於二沙灣海邊的砲臺，創建年代約在清道光年間，之後砲台被毀，現砲台為劉銘傳部隊於西元1885年清法戰爭後所建，二沙灣砲台屬高地砲台中的抱山式砲台，不同於一般砲台，砲台建在地勢較高的臨海山頭，營盤設計在背海面地勢較低之處，海上來犯敵艦的砲彈只會打到山崗向海的一面，或越過山頭落到谷底，很難擊中營區
再走往北砲台
北砲台前視野相當開闊，二沙灣砲台位置扼要，果然是當時極其重要的軍事據點，能輕易瞄準海上來犯船隻
砲身刻有光緒二年字樣
基隆港灣與出海口超級美
機槍陣地與小砲台
小砲台的風景也很好，基隆嶼當背景非常好拍
逛完二沙灣砲台後，由中正路出口回程（結果忘記去海門天險城門。。）
中正路出口對面就是往基隆火車站的公車站牌，交通十分便利
基隆中正公園是一處被低估的景點，不但有古色古香的主普壇，還有遼闊的視野，大佛禪寺更是媲美彰化的八卦山風景區，真的非常有特色，再沿著壽山路走往充滿歷史感的二沙灣砲台亦令人印象深刻，海景怡人，今天的行程很適合親子一同郊遊健行，算是輕鬆又稍微有點運動到，還能欣賞古砲台古蹟
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