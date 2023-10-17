2小時完攻「二格山」！遮蔭不曬、拉繩助力 舒適攻頂輕鬆入袋

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健行筆記／ 健行筆記周柏定

二格山步道縱走

今天來到二格山系，來走二格山，這次一樣跟著同學來。我們從草楠的公車站出發，往現在拍照的方向走，之後往右

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開始走柏油路

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走大約5分鐘到達草楠大榕樹。

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這時往前走右轉

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繼續直行

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接著就抵達二格山登山口了

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看到岔路左轉

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走大約五分鐘，會看到又一個岔路，左邊會比較快上山，但是會比較陡，我們選擇走左邊。

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開始爬行

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繼續爬行

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大約爬半小時，到達休息平台，可以在這裡休息一下，往左上繼續爬行

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持續爬行

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走大約20分鐘，持續在稜線陡上，到達南邦寮山。

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繼續行走，偶而會有些許的拉繩

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繼續行走

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走大約30分鐘會到達一個岔路，直接走上去

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接著就到達二格山的三角點了。

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這個旁邊有一個休息平台，在這裡休息非常的舒適。

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二格山的風景

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接著繼續往下走，往第三登山口方向

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往第三登山口方向的路程都是階梯

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到達第三登山口，接著繼續直行

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直行是指往筆架山方向

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走著產業道路往筆架山方向

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到達綠豆亭鞍部，休息一下吧

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接著在綠豆亭鞍部，往猴山岳方向

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持續往下

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接著看到有岔路，左邊繼續下山，右邊往猴山岳，取左

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又看到一個岔路，取左下山

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走大約10分鐘，再次看到岔路，取左下樓梯

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接著一路上都是石階了

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到達登山口

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往左邊走10分鐘到達草楠大榕樹。

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接著就到達今日的終點，草楠大榕樹了

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今天的數據

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這是今天的地圖

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今日心得：雖然路程不會太長，大概2小時能走完O型，沿路有遮陰、有拉繩，算是個比較輕鬆的路線，缺點是登山口離公車站有大概10分鐘的距離，有些許的麻煩。

登山 步道

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