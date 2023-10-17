2小時完攻「二格山」！遮蔭不曬、拉繩助力 舒適攻頂輕鬆入袋

二格山步道縱走

今天來到二格山系，來走二格山，這次一樣跟著同學來。我們從草楠的公車站出發，往現在拍照的方向走，之後往右

開始走柏油路

走大約5分鐘到達草楠大榕樹。

這時往前走右轉

繼續直行

接著就抵達二格山登山口了

看到岔路左轉

走大約五分鐘，會看到又一個岔路，左邊會比較快上山，但是會比較陡，我們選擇走左邊。

開始爬行

繼續爬行

大約爬半小時，到達休息平台，可以在這裡休息一下，往左上繼續爬行

持續爬行

走大約20分鐘，持續在稜線陡上，到達南邦寮山。

繼續行走，偶而會有些許的拉繩

繼續行走

走大約30分鐘會到達一個岔路，直接走上去

接著就到達二格山的三角點了。

這個旁邊有一個休息平台，在這裡休息非常的舒適。

二格山的風景

接著繼續往下走，往第三登山口方向

往第三登山口方向的路程都是階梯

到達第三登山口，接著繼續直行

直行是指往筆架山方向

走著產業道路往筆架山方向

到達綠豆亭鞍部，休息一下吧

接著在綠豆亭鞍部，往猴山岳方向

持續往下

接著看到有岔路，左邊繼續下山，右邊往猴山岳，取左

又看到一個岔路，取左下山

走大約10分鐘，再次看到岔路，取左下樓梯

接著一路上都是石階了

到達登山口

往左邊走10分鐘到達草楠大榕樹。

接著就到達今日的終點，草楠大榕樹了

今天的數據

這是今天的地圖

今日心得：雖然路程不會太長，大概2小時能走完O型，沿路有遮陰、有拉繩，算是個比較輕鬆的路線，缺點是登山口離公車站有大概10分鐘的距離，有些許的麻煩。