羅馬縱走不在羅馬！ 群山圍繞的中級山路線 探尋「真羅馬神木」壯觀驚人超巨大

羅馬縱走看了許久，卡在 A進 B出接駁，擱著就是幾年過去。這個周末，兄妹倆禮拜六有比賽，妹妹禮拜天還有一場。哥哥閒閒沒事，那就帶哥哥去走一趟看看。之前就曾經帶小孩下馬鰣橋看過溪點順便玩水，那次就是評估小孩過溪的安全性。

不過半年來中南部雨況不是很好，想來應該不用太擔心。也擔心兒子走太慢，摸晚黑，畢竟健行筆記的記錄，7~10 小時都有。如果預計下午四點前抵達馬鰣橋，早上六點就要出發，難度有點高啊。如果攻頂超過三小時就放棄，原路下山，這樣應該比較安全吧？

當天五點離開宜蘭，抵達思源派出所已近七點，一台遊覽車正在下客，附近停滿。也好。人多就比較不用擔心迷路。繼續開到馬鰣橋，也停滿了，包含一台大客車。在那裏卸下單車後，開回思源出所是 7:05 (Google Map 記錄)，整理裝備後起攀。

起攀

羅葉尾溪一開始就要先過溪，水量還好，可以踩著石頭過河。過溪之後，主要是上坡，偶爾有一小段平路。起攀不久，就會經過中央氣象局的雨量遙測。大概 1K以後，就可以看到埡口方向的雲海，頗為壯觀。這趟打算每小時休息一下，在 8:20左右，抵達一個平台，就在那裏賞景吃早餐。早餐是一個超商三角飯糰，搭配 350mL 的水加發泡錠。

約莫1K後，沿途都可以看到雲海

兒子主動要我幫他拍照

第一次休息順便早餐，看地圖是在 2K處用早餐前，曾經追過遊覽車的大哥大姊們，感謝前輩們禮讓我們先行。用早餐時，大隊人馬再度超車我們父子。等我們用過早餐，二度追上他們，就要排隊上山了，畢竟山路不寬。直到攻頂，大致上都是如此。在山頂找個角落坐下後，看了下時間，9:28，均速大概 2公里多些。

2K~山頂就是排隊上攀抵達山頂還有插曲。抵達山頂，就找個有遮蔽的地方，放下背包坐著休息。兒子想和三角點合照，我要他自己去排隊等拍照。結果，一位拍照的大哥請我稍微讓開，我才發現有遮蔭的位置，是拍照的背景...另外，我去找兒子，才發現排隊拍照已經是人龍了。

9:28 攻頂，拍照是 9:38，排隊大概十分鐘吧。(後面那個陰影區就是我一開始休息的地方...)吃掉今天第二個飯糰，喝掉第二瓶加了發泡錠的水，拍完照，就和兒子繼續往馬武佐野郡山前進。地圖上有羅馬神木和真羅馬神木，打算找其中一個當休息點。途中，每次遇到比較大樹，兒子就問這是不是羅馬神木，而我也不斷地回答還早。就這樣，10:59，來到地圖上標示羅馬神木的地方，決定簡單休息，吃掉今天第三個飯糰，喝掉第三瓶加了發泡錠的水...(事後發現當天就是每小時休息一次，吃掉一個飯糰，喝掉一瓶水...)

續行一陣子，在地圖上標示「真羅馬神木」處，才見識到真正巨大的神木。但，神木四周看起來有四十個人。我跟兒子講，如果排隊等這四十個人拍照，大概要多花 20分鐘。而且他們先離開後，我們還要在馬武佐野郡山排一次隊。所以我們父子就直接路過神木了...離開羅馬神木不久，視野一片清明，已經離開森林。右側可以看到武陵農場，前方和左側則有草原和錯落其間的幾棵樹。有些看起來似乎被燒過。沿著布條走一小段，11:57，來到馬武佐野郡山三角點。

森林中有不少較大的樹，兒子遇到就問是不是羅馬神木

途中覺得很多樹都好大

魯地圖標示羅馬神木的地方，有很多殼斗科落果

魯地圖標示羅馬神木處的巨大倒木

武陵界碑

魯地圖標「真羅馬神木」，人山人海

離開森林豁然開朗，這是往馬武佐野郡山的岔路

出森林就可以看到的草原和錯落其中的樹

遠眺武陵農場

馬武佐野郡山三角點在馬武佐野郡山吃掉今天第四個飯糰，喝掉第四瓶水後，開始下切。一開始還走錯位置，正好在真羅馬神木的大哥大姐們從遠處走來，跟我們提點了正確的路線原來要往武陵農場水塔方向走幾公尺才有路標，三角點看不到那些路標。之後就直到溪畔，就是令人厭世的無止境下坡，踩到沙子或落葉還會滑一下的陡坡。兒子會怕，所以速度變慢許多，抵達溪畔已經下午兩點了。溪水不高，拿出背了整路都沒使用的登山杖輔助，踩著石頭過溪。回到柏油路，綠野遊蹤的記錄剛好 6小時整。

下山途中可以看到很多似乎被燒過的樹

遠眺台七甲

手機沒拍出感覺，現場看到的森林五彩繽紛

芒草一個失手就見血 還不知道後面下坡會更厭世的兒子

工寮？

遠眺停在馬鰣橋的兩台遊覽車以及無止境的下坡...

靠近溪畔有滿滿的咬人貓

過溪點不只一處可選

其他過溪選擇

回到馬鰣橋從馬鰣橋騎單車到思源派出所，大概花了二十幾分鐘。雖然路程不到 5公里，但幾乎全程上坡，海拔爬升 100米。再加上開車來回的時間，A進 B出要花掉 1小時。

時間整理7:05 停車，整理裝備。7:13 起攀7:37 經過氣象站8:21 第一次休息9:28 抵達羅葉尾山三角點，排隊拍照順便休息10:59 抵達魯地圖羅馬神木處，休息。11:31 經過魯地圖真羅馬神木處，未停。11:52 出森林，找路。11:57 抵達馬佐野武郡山三角點，休息。12:34 經過工寮13:21 抵達溪畔13:29 抵達馬鰣橋13:33 開始騎車13:57 抵達停車處