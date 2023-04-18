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基隆4景點一次收！一路上行視野展望，必訪「佛手洞」讓人大開眼界

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

基隆景點

景點介紹

球子山燈塔，建於西元1956年，塔高12公尺，塔身為白色四方形混凝土建築，球子山燈塔是第一座由國人自行設計與施工完成的燈塔，當初興建是因希望與位在西岸港口的基隆燈塔排成一列，用以引導船隻安全入港，西元1991年後，因基隆港附近的新瀨險礁已爆破清除，使得球子山燈塔的功能被附近燈塔及燈杆取代，因而暫停發光，成為休閒觀光勝地

火號山，海拔133公尺，位於基隆中山區，別名球子山，日治時期為了規律人民作息，自西元1865年創建午炮制度，每到中午都會在各個山頭，包含火號山，施放所謂的「午炮」，以點燃膠火作為信號，故稱為火號，用來傳遞訊息或告知時刻，此制度直至西元1929年才完全廢止

仙洞巖，位在基隆市中山區，為昔日基隆八景之一，稱之仙洞聽潮，清代時有重兵駐守於此，相傳曾有仙人在此修道登天，所以有「仙洞」這個稱號，此為一天然的海蝕洞，經過幾萬年的海水衝擊侵蝕，才得以形成現今奇異的洞穴景觀，仙洞附近奇岩怪石林立，自然天成，引人入勝，是相當著名的觀光景點

佛手洞，位於仙洞巖旁約二十多公尺處，這裡也是一處天然的海蝕洞，日治時代被當成防空洞，又因過去洞內曾有蝙蝠棲息，在早期曾被稱為蝙蝠洞，佛手洞之名係因洞內深處的石壁上方，有天然風化形成像是手掌和五指的節理，唯妙唯肖就像是佛手印，加上又鄰近於仙洞巖，所以被取名為佛手洞，洞內有數個通道分別通往不同洞窟，別有洞天，各具特色，令人有種探險掘密的新鮮觸動，在洞內穿梭，因此處一年四季皆無日照照射，終年涼爽，彷彿天然冷氣一般，絕對是個十分特殊的體驗

行前須知

今日行程：中山四路＞仙洞巖＞仙洞公園＞聖安宮＞中山三路103巷＞廢棄軍營＞球子山燈塔＞火號山＞仁安街31巷＞佛手洞路線型態：O型大眾運輸：可於基隆火車站南站搭乘301或302路線公車至仙洞巖站下車前往

準備出發

今天搭乘301公車至仙洞巖站，經聖安宮及廢棄軍營後，抵達球子山燈塔，登頂火號山，最後從巷弄下山，順遊參訪佛手洞

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仙洞巖，為昔日基隆八景之一，稱之仙洞聽潮，清代時有重兵駐守於此，相傳曾有仙人在此修道登天，所以有「仙洞」這個稱號，此為一天然的海蝕洞，經過幾萬年的海水衝擊侵蝕，才得以形成現今奇異的洞穴景觀，仙洞附近奇岩怪石林立，自然天成，引人入勝，是相當著名的觀光景點

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海蝕洞內的寺廟，真是奇景，令人嘖嘖稱奇

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接著由外面階梯上行，前往球子山燈塔

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指標寫往聖安宮或仙洞公園方向

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仙洞巖大岩壁

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陡上一小段之後，就到達仙洞公園，取右行

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旁邊就是聖安宮，宮前已經有展望，接著我們從後方的產業道路（中山三路103巷）繼續上行

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這附近也稱作仙洞陣地，為昔日中法戰爭時清軍的要塞所在

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穿越中和國宅社區

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道路終點為一廢棄軍營，有一半的門已經不見了，可以直接走進去

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一路上行，視野也越來越好

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途經基隆一日雙塔步道（球子山燈塔至基隆燈塔），也可以通往白米甕尖山（砲台）

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我們繼續順著階梯向上前進

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基隆嶼彷彿近在眼前

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抵達球子山燈塔，建於西元1956年，塔高12公尺，塔身為白色四方形混凝土建築，球子山燈塔是第一座由國人自行設計與施工完成的燈塔，當初興建是因希望與位在西岸港口的基隆燈塔排成一列，用以引導船隻安全入港，西元1991年後，因基隆港附近的新瀨險礁已爆破清除，使得球子山燈塔的功能被附近燈塔及燈杆取代，因而暫停發光

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這裡的視野又更開闊了，可以望見白色拱橋及協和火力發電廠的煙囪

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連陽明山系的七星山群峰，磺嘴山，竹子山群峰，都看得清清楚楚

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接著再走一小段階梯，前往火號山

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從這個角度看球子山燈塔超級清楚，可以說是完美的地點，整個港灣一覽無遺，美如幅畫，一點也不輸給國外的景緻，美到不行

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所有的橋樑，船隻，房屋，皆鉅細靡遺，清楚無比

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一路上行，來到一開闊處，眼前的大坑就是午炮遺址

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日治時期為了規律人民作息，自西元1865年創建午炮制度，每到中午都會在各個山頭，包含火號山，施放所謂的「午炮」，以點燃膠火作為信號，故稱為火號，用來傳遞訊息或告知時刻，此制度直至西元1929年才完全廢止

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遺址旁就是火號山基石，海拔133公尺，設有一圖根點，又名球子山，山頂建有觀景平台，展望很好

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整個基隆市區盡收眼底，小百岳五分山，姜子寮山映入眼簾，群山綿延，實在是太美了

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基隆山，茶壺山，燦光寮山等瑞芳名山，也超級清晰

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最後折返至產業道路（中山三路103巷），中途有叉路可以下山，還能順訪佛手洞

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這段階梯的展望也是十分無敵，基隆港灣的作業區距離感超級近，真的超震撼，連機具的聲音都一清二楚

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這條步道會接上仁安街31巷，如此一來就可以走O型路線

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地面有佛手標誌

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按指標從隔壁巷弄進入佛手洞

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佛手洞入口，有點不顯眼

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沒想到進入後別有洞天，與其說是洞，不如說是類似金門的坑道，裡面有數條通道，空間也還不小，大自然的鬼斧神工，真是令人大開眼界，完全出乎意料

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按照指標走就可以看見佛手印，就在岩壁頭頂正上方

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佛手洞，這裡也是一處天然的海蝕洞，日治時代被當成防空洞，又因過去洞內曾有蝙蝠棲息，在早期曾被稱為蝙蝠洞，佛手洞之名係因洞內深處的石壁上方，有天然風化形成像是手掌和五指的節理，唯妙唯肖就像是佛手印，加上又鄰近於仙洞巖，所以被取名為佛手洞

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這佛手實在是維妙維肖，不禁讓我直接想起如來神掌的畫面，太令人印象深刻了

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走出佛手洞後，再往前走就是仙洞巖，完成了一個環狀路線

《延伸行程》基隆一日雙塔（球子山燈塔至基隆燈塔）若喜歡，歡迎關注，收藏，分享

基隆 觀光 公園

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