大熱天最佳備案！ 陽明山魯肉腳級路線 冷水坑經「紫明溪步道」至行義橋情人瀑布

這是一條很適合愛在郊山趴趴走但又屬魯肉腳級走的路線，一行五人均齡七十有餘的我等，就這樣慢走緩行遊遊走走了約六小時半才結束行程。這路線除了走完苗冷古道後，由苗圃登七星山登山步道1.0K處右入山徑往金露天宮這段有【一點點】挑戰性外，應屬很大眾化的路線。建議: 由金露天宮陡下石階接環七星山人車分道這段，很少人走，以致石面長有青苔、濕滑，要小心慢走；至於下雨天或雨後，還是直走車道下去，比較保險。

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停車場的三月雪---流蘇

停車場右側的牛奶湖觀景台

冷擎步道走往菁山吊橋約50米的左側另一觀景台取景

冷擎步道

菁山吊橋

過橋後折返

七星山群峰

回走往絹絲瀑布向的環七星山人車分道

苗冷古道入口

苗冷古道沿途有木棧橋 很奇特成形的岩石 樹木 最重要的是石鋪路面非常好走

苗冷古道終點 為與苗圃步道相交處

苗圃步道約1k 處的山徑右入往金露天宮

整條山徑都很原始 高低落差不大 數處有倒木 不會很難走

山徑出口 金露天宮前的廣場

金露天宮

約30米出 左下陡石階步道 (下雨天或雨後 莫走)

建議: 沿車道直行也可接環七星山人車分道

全程為石階 少有人走

回拍步道登山口

過陽金公路 走環七星山人車分道

環七星山人車分道 下行往陽明書屋

過中興路十字路口 紫明溪導覽圖

紫明溪步道

溪底泡腳處

陽明書屋

踢一段馬路 下往辛亥光復樓

辛亥光復樓

花鐘

路過陽峰古道途中 整修中的福德宮

陽峰古道

整條步道都非常平緩

自來水場的管線

取右 走陽投公路 過鼎筆橋 (路旁右側有叉路有鼎筆橋步道 可接上十八拐圳步道 本來計劃要走 但錯過 沒走)

踢一大段馬路後 在(惇敘)右下 往情人瀑布

END