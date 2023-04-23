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大熱天最佳備案！ 陽明山魯肉腳級路線 冷水坑經「紫明溪步道」至行義橋情人瀑布

健行筆記／ 健行筆記李得勝

這是一條很適合愛在郊山趴趴走但又屬魯肉腳級走的路線，一行五人均齡七十有餘的我等，就這樣慢走緩行遊遊走走了約六小時半才結束行程。這路線除了走完苗冷古道後，由苗圃登七星山登山步道1.0K處右入山徑往金露天宮這段有【一點點】挑戰性外，應屬很大眾化的路線。建議: 由金露天宮陡下石階接環七星山人車分道這段，很少人走，以致石面長有青苔、濕滑，要小心慢走；至於下雨天或雨後，還是直走車道下去，比較保險。

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停車場的三月雪---流蘇

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停車場右側的牛奶湖觀景台

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冷擎步道走往菁山吊橋約50米的左側另一觀景台取景

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冷擎步道

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菁山吊橋

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過橋後折返

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七星山群峰

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回走往絹絲瀑布向的環七星山人車分道

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苗冷古道入口

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苗冷古道沿途有木棧橋  很奇特成形的岩石  樹木   最重要的是石鋪路面非常好走

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苗冷古道終點  為與苗圃步道相交處

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苗圃步道約1k 處的山徑右入往金露天宮

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整條山徑都很原始  高低落差不大  數處有倒木   不會很難走

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山徑出口   金露天宮前的廣場

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金露天宮

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約30米出  左下陡石階步道 (下雨天或雨後  莫走)

建議: 沿車道直行也可接環七星山人車分道

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全程為石階   少有人走

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回拍步道登山口

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過陽金公路    走環七星山人車分道

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環七星山人車分道  下行往陽明書屋

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過中興路十字路口  紫明溪導覽圖

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紫明溪步道

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溪底泡腳處

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陽明書屋

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踢一段馬路   下往辛亥光復樓

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辛亥光復樓

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花鐘

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路過陽峰古道途中  整修中的福德宮

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陽峰古道

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整條步道都非常平緩

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自來水場的管線

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取右  走陽投公路  過鼎筆橋   (路旁右側有叉路有鼎筆橋步道 可接上十八拐圳步道  本來計劃要走 但錯過 沒走)

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踢一大段馬路後   在(惇敘)右下  往情人瀑布

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END

步道 古道 吊橋

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