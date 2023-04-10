待辦事項Get！晴空萬里 谷關尋幽「馬崙山、八仙山」 爬升高達1386公尺

完登谷關七雄列入今年待辦事項，此次安排兩天一夜行程，希望順利挑戰馬崙、八仙雙雄東關路一段台電巷停車處起登

https://goo.gl/maps/beLEDu1pXAnnAmDq7，走斯可巴步道往返

遠眺七雄之東卯、屋我尾、白毛山

抵達馬崙登山口

五葉松媽媽，返程再來好好欣賞

完美登山天候

各式獨具樣態樹木

女友不經意隨口對其中樹木樣態有戲謔形容，我立刻打斷制止，但已無濟於事，那時起到返程，女友行走狀況一堆(不時踢到腳或腳哪邊怪怪不順不舒服)個人以為，進入山林尋幽作客，心存敬畏謙恭，才是常保安康之正確心態馬崙名樹

馬崙山三角點(無展望)

返程與五葉松媽媽拍好拍滿

路程14.6K，沿途大多緩坡，但累計爬升意外高達1386M，谷關七雄個個不容小覷

今天女友一路喊累，拍照也笑不太出來，結束下山就自然解除封印不累了XD~

山江客家料理餐廳享用鱘龍魚料理

夜宿露泉渡假溫泉館

隔日早餐後轉戰谷關七雄老大-八仙山，女友昨日馬崙完登已耗盡元氣，今日休兵看來想要兩日雙雄，得先練好體力，哈今日作回熟悉獨攀仔，0844八仙山第二停車場起登0849抵達靜海寺登山口

如同昨日，完美大晴

八仙山沿途幾乎都在林蔭下行走，沒有明顯展望處

一路頗有難度的爬升，七雄之首絕無浪得虛名

1113抵達三角點(無展望)個人認為八仙山相當硬抖，千萬不要隨意找不常或非熱愛登山朋友前來，極可能被一路碎念埋怨...

女友在山下遊客中心等待，返程不多作停留1303返抵靜海寺登山口

谷關七雄各具特色，被台中市政府納入大玩台中APP認證完登制度後，更如台北大縱走吸引各方山友前往探訪挑戰個人已完成七雄其三(八仙、馬崙、屋我尾)，藉由達成完登，擴大生活圈，更深度認識台灣美麗山林景緻

若各地方政府及林務局，也建立類似台北大縱走、谷關七雄認證完登制度，讓山友按圖索驥走入各地山林美景，相信會是推廣山區觀光優策良方。