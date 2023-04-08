美景盡收眼底！ 熱門中級山谷關七雄「白毛山」 天梯直上雲霄、俯瞰無敵風景

谷關七雄白毛山景點介紹

白毛山，海拔1522公尺，屬中級山，谷關七雄排行第六，設有森林三角點及三等三角點兩座基石，白毛山，因白毛社而得名，日治時期，當地為泰雅族原住民部落，人數約三百多人，當時有戶人家出生一個長有白毛、一個長有紅毛之雙胞胎男孩，經該戶戶長向日警派出所報告，被日人視為異類，不久二男孩均去世，全社爆發瘟疫，日本政府遂將此部落取名為白毛社，白毛山步道林木翠綠、枝葉茂密，山徑陡峭，多處需拉繩輔助，沿途有幾處展望點，可眺望東卯山、稍來山、鳶嘴山、橫嶺山、白姑大山、八仙山等名山群，登頂前的崩壁瘦稜是白毛山的最大特色，設有天梯可在此盡情欣賞無敵風景，輕鬆俯瞰大甲溪流域、谷關大道院，是谷關七雄中景色數一數二好的一座，因此十分熱門

行前須知今日行程：台8線20K處＞白鹿吊橋＞產業道路＞協助舖水泥紀念碑＞白毛山登山口＞展望點1＞展望點2＞展望點3＞天梯1＞天梯2＞白毛山＞原路折返山岳等級：中級山路程資訊：總路程來回約10K（白鹿吊橋至登山口2.7K，登山口至白毛山2.3K），爬升970公尺大眾運輸：可搭乘153或850路線公車至白鹿橋頭站下車前往

準備出發今天搭乘153路線公車至白鹿吊橋，走過吊橋後沿著產業道路而行，途經數個展望點，最後登上天梯抵達白毛山，一般腳程可以抓來回6小時

白鹿吊橋由台8線20K處白鹿吊橋出發，旁邊就是白鹿橋頭公車站，這裡海拔約552公尺，需爬升970公尺，算是有點小硬的路線

白鹿吊橋，全長250公尺，早期為提供予原鄉地區居民通行的重要建設，能大幅縮減大甲溪兩岸之往返時間，白鹿吊橋，因位於白鹿地區而得名，白鹿為泰雅族語意，相傳很久以前，這裡經常可見成群的梅花鹿出沒，某日，泰雅族人突然在山林間看到一隻白色的鹿奔馳而過，便將此地命名為白鹿

遠方尖銳的山頭為橫嶺山

一開始為水圳柏油路

途經協助舖水泥路面紀念碑

步道前段為產業道路，從白鹿吊橋起算共約2.7K，林相以柳杉林及熱帶闊葉林為主

巧遇體型嬌小的青蛇

爬得越高，視野越開闊，已經可以清楚看見大甲溪了

遠眺大平籠山

前段幾乎走在森林之中，不用怕曝曬，樹木翠綠茂盛，宛若森林大道

白毛山登山口走了2.7公里，來到白毛山正式登山口，由此起登至山頂還要2.3公里路程，這裡海拔約950公尺

白毛山步道以枕木及原始土石路為主

白毛山山勢陡峭，路段多有拉繩輔助

展望點（1）手機通訊點4號，為一展望點，視野普普，但能看見山勢尖聳的東卯山了

時緩時陡，多少讓人有喘息空間

展望點（2）順著步道前行，指標明確，來到第二個展望點，視野真好，風景美到不行，前方就是壯麗的東卯山（谷關七雄排行第五）

大道院清楚無比

鳶嘴山，稍來山，橫嶺山，小雪山，大雪山，甚至雪山主峰，都一覽無遺

繼續前行

陡峭的木梯增添了許多趣味

展望點（3）接著就是第三處展望點，算是一個崩壁區，因此視野也十分遼闊

整個大甲溪溪谷盡收眼底，真是美得令人陶醉

白毛山的風景真的是谷關七雄中數一數二的好，一路盡是美景，絕無冷場，也難怪會如此熱門，太令人印象深刻

天梯（1）繼續上行，很快就到達第一段天梯，視野更是了得，讓人大開眼界，走在瘦稜之上，旁邊設有護欄，安全性無虞

連台中大甲區，苗栗卓蘭與三義都看得到

百岳白姑大山，谷關七雄八仙山，馬崙山，都清清楚楚

天梯（2）爬上第二段天梯，展望更是無與倫比的好，這裡也是拍攝的最佳地點，能飽覽整個谷關地區，群山巒起，波層漸翠，堪稱絕美之境

這展望真是太強了，真的不是蓋的，走在天梯上的稜線，感覺很像是走在五寮尖或皇帝殿，但是是海拔將近1500公尺，因此震撼程度可想而知

白毛山稜線是最大特色，也因此景色特別的好，視線毫無遮蔽，可以說是中級山版的皇帝殿，絕對是一生必定要來的一座名山

從白鹿吊橋走了5公里，終於抵達白毛山，山頂腹地廣大，建有一休憩涼亭，亦有數個視野開闊點

白毛山白毛山，海拔1522公尺，屬中級山，谷關七雄排行第六，設有森林三角點及三等三角點兩座基石，白毛山，因白毛社而得名，日治時期，當地為泰雅族原住民部落，人數約三百多人，當時有戶人家出生一個長有白毛、一個長有紅毛之雙胞胎男孩，經該戶戶長向日警派出所報告，被日人視為異類，不久二男孩均去世，全社爆發嚴重瘟疫，日本政府遂將此部落取名為白毛社，並將整村遷移至大甲溪對岸的南勢村

白毛山雖排行谷關七雄第六，但沿途坡度陡峭，絕不能輕忽，仍需具備基本體能再建議來訪，尤其是充滿無盡的樹根路，土石路，都讓白毛山的難度增加，並不是一條輕鬆的路線，以林相來說，在七雄中不算突出，但是登上天梯，景色超級無敵，視野開闊無比，一幅幅美景令人永生難忘，擁有媲美東卯山的風景，是非常推薦一定要來走訪的中級山，相信絕對能讓您感受到台灣山岳無比之美，那麼今天的旅途就到這裡《進階行程》阿白縱走若喜歡，歡迎關注，收藏，分享